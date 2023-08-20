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АМС "Луна-25" потерпела крушение при смене орбиты. Что произошло?

АМС "Луна-25" потерпела крушение при смене орбиты. Что произошло? - РИА Новости, 20.08.2023

АМС "Луна-25" потерпела крушение при смене орбиты. Что произошло?

АМС "Луна-25" прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в "Роскосмосе". Нештатная ситуация возникла вчера днем при... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T18:03

2023-08-20T18:03

2023-08-20T19:45

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. АМС "Луна-25" прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в "Роскосмосе". Нештатная ситуация возникла вчера днем при попытке перехода на предпосадочную орбиту, в результате связь с аппаратом была потеряна. Восстановить ее не удалось. Предварительный анализ ситуации показал, что станция разбилась.Как проходит полет "Луны-25""Луна-25" — полностью автоматический, управляемый с Земли аппарат массой 1,6 тонны. Его проектировали специалисты НПО Лавочкина, опираясь на знания, полученные во время советских лунных миссий, однако начинка полностью новая. Инженеры НПО Лавочкина определяли условия перелета на Луну и доступные окна старта, рассчитывали траекторию, маневрирование, предпосадочную и посадочную орбиты. На борту находилось примерно 30 килограммов научной аппаратуры, созданной в ИКИ РАН.АМС должна была прилуниться на основную площадку размером 30 на 15 километров севернее кратера Богуславский с координатами: 69.55 южной широты и 43.54 восточной долготы. Приблизительно на такой широте на Южном полюсе Земли находится российская антарктическая станция “Новолазаревская”. Главная задача миссии — поиск водяного льда в полярной области нашего спутника.Пуск состоялся 11 августа на космодроме Восточный. Ракета "Союз-2.1б" вывела АМС на суборбитальную траекторию, разгонный блок "Фрегат" придал ускорение для выхода на траекторию полета к Луне, затем отделился.На следующий день выполнили первую коррекцию траектории, 13 августа — вторую, 16 августа станция вышла на круговую полярную орбиту Луны, став ее искусственным спутником. На этом этапе подготовили научную аппаратуру. Камеры бортового телевидения СТС-Л прошли калибровку, чтобы снимать лунную поверхность в привычных нам цветах.Семнадцатого августа начались научные наблюдения. Специалисты ИКИ РАН провели несколько включений аппаратуры, в частности нейтронного и гамма-спектрометра АДРОН-ЛР. Именно он должен был искать в грунте лед.Также протестировали ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области Луны.Кроме того, проверили прибор ПмЛ для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы. При этом зарегистрировали удар микрометеорита, скорее всего, из метеорного потока Персеиды. Оказывается, "Луна-25" успешно пересекла его во время полета.Восемнадцатого августа в 09:20 на 40 секунд запустили двигатель. "Коррекция прошла штатно, все бортовые системы "Луны-25" работают нормально, связь устойчивая", — сообщала пресс-служба "Роскосмоса".Во время полета бортовая телевизионная система (СТС-Л), разработанная в ИКИ РАН при участии МИИГАИК, прислала на Землю несколько фотографий. Четыре широкоугольные и четыре узкоугольные камеры выполняют в том числе обзорную, панорамную и стереосъемку.Первые снимки поступили еще 13 августа с расстояния примерно 310 тысяч километров. Видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, эмблема миссии и ковш бортового манипулятора. Еще один снимок получили 16 августа.Снимок лунной поверхности станция прислала с полярной круговой орбиты 17 августа. На этом кадре запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.Что произошло на лунной орбитеДалее АМС должна была снизиться на предпосадочную орбиту с высотой в нижней точке 18 километров и 21 августа примерно в полдень прилуниться, используя двигатели большой и малой тяги.К торможению приступили 19 августа в 14 часов 10 минут."В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации", — проинформировал "Роскосмос".В соцсетях развернулось обсуждение нештатной ситуации. Эксперты напомнили, что нарушение связи с космическими аппаратами не редкость. Так, в конце июля NASA потеряла на две недели связь с зондом Voyager-2 при переориентации антенны. Правда, его местоположение было известно, в отличие от "Луны-25".Эксперты поясняли, что мешает орбитальное вращение Земли. При уходе Луны за горизонт наземные средства связи на территории России не видят аппарат.Ночью ряд телеграмм-каналов сообщал о совещании в НПО Лавочкина с участием первого замгендиректора по развитию и перспективным проектам "Роскосмоса" Александра Иванова. По неофициальным сведениям, аппарат получил импульс на торможение в полтора раза больше расчетного. Это означает сход с орбиты и столкновение с поверхностью.Технические проблемы были еще перед запуском. Однако, по словам собеседников РИА Новости, их вроде бы удалось решить.О "тревожащих признаках" перед переходом на предпосадочную орбиту говорил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. По его мнению, нужно было отложить маневр.По некоторым данным, возникли трудности с импульсно-доплеровским радаром, измеряющим высоту, из-за чего запуск несколько раз откладывали.О крушении АМС "Луна-25" сообщили 20 августа в 11:52. Связь с аппаратом прервалась 19 августа в 14:57 при попытке формирования эллиптической предпосадочной орбиты, уточнили в "Роскосмосе"."Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", — говорится в официальном коммюнике. Выяснением причин аварии займется межведомственная комиссия. Место падения станции неизвестно.Что дальше"Луна-25" — третья российская межпланетная миссия, завершившаяся неудачей. В 1996- м потеряли АМС "Марс-96", в 2011-м не покинул орбиту Земли зонд "Фобос-грунт". Оба аппарата затоплены в Тихом океане. В то же время были два очень успешных орбитальных научных проекта — радиотелескоп "Радиоастрон" и рентгеновско-гамма-телескоп "Спектр-РГ", также Россия участвовала в первом этапе миссии "Экзомарс" в 2016-м.Советский Союз отправил к Луне 24 космических аппарата. Последний доставил на Землю более ста килограммов грунта. Именно в этих образцах ученые из ГЕОХИ нашли воду, что положило начало — после наблюдательного подтверждения этого факта в 2000-е — новой лунной гонке.Стоит отметить, что перелет к Луне и посадка — крайне сложное предприятие. На поверхности спутника Земли — кладбище аппаратов, совершивших запланированные и незапланированные жесткие посадки — более 80. В 2019-м разбились индийский посадочный модуль "Чандраян-2" и частный израильский зонд "Берешит". В апреле 2023-го японская частная компания Ispace потеряла посадочную станцию с двумя луноходами на борту. В мае NASA прервала миссию маленького зонда (кубсата) Lunar Flashlight, который не смог выйти на лунную орбиту.Эксперты считают, что, скорее всего, российскую лунную программу придется пересмотреть. Так, депутат Госдумы Антон Горелкин написал в телеграм-канале: "Роскосмосу" нужно провести глубокий анализ всех обстоятельств происшествия и учесть их в работе над "Луной-26".Если бы с "Луной-25" все было штатно, следом отправились бы орбитальный аппарат "Луна-26" и посадочная станция "Луна-27" с буровой установкой и луноходом.Сейчас на орбите Луны работают четыре аппарата: американская станция Lunar Reconnaissance Orbiter, индийская "Чандраян-2", Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), запущенный в прошлом году Южной Кореей, индийский зонд "Чандраян-3" с посадочным модулем "Викрам", который готовится к прилунению в южном полярном районе 23 августа. А 26 августа к Луне отправится еще один японский посадочный модуль с луноходом.

https://ria.ru/20230811/luna-25-1889281487.html

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космос - риа наука, земля, луна, россия, александр иванов (издатель), антон горелкин, российская академия наук, роскосмос, наса