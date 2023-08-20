https://ria.ru/20230820/khram-1891166121.html

В СПЖ заявили о штурме храма УПЦ раскольниками в Хмельницкой области

В СПЖ заявили о штурме храма УПЦ раскольниками в Хмельницкой области - РИА Новости, 20.08.2023

В СПЖ заявили о штурме храма УПЦ раскольниками в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической структуры "ПЦУ" попытались штурмовать храм Украинской православной церкви в селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T22:10

2023-08-20T22:10

2023-08-20T22:10

религия

каменец-подольский

хмельницкая область

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "ПЦУ" попытались штурмовать храм Украинской православной церкви в селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области, откуда каждый год стартует крестный ход в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ). "Двадцатого августа 2023 года сторонники ПЦУ в пригороде Каменца-Подольского селе Должок пытаются захватить храм Рождества Богородицы", - говорится в сообщении. Как сообщается на сайте, несколько десятков людей, которые не имеют отношения к религиозной общине храма, пришли вечером в воскресенье к храму в то время, когда верующие читали акафист. "Несколько активистов, ранее участвовавших в попытке захвата кафедрального собора города Каменец-Подольский, попытались повесить на закрытые ворота храма плакат с изображением Путина", - указывается на сайте. Провокаторы несколько раз пытались выломать ворота на территорию храма, но безрезультатно. В СПЖ подчеркнули, что община храма находилась на его территории, а сторонники ПЦУ - за оградой храма. Активисты убеждали полицию "организовать" им доступ внутрь церкви.

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890911019.html

каменец-подольский

хмельницкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

каменец-подольский, хмельницкая область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц