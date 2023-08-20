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В СПЖ заявили о штурме храма УПЦ раскольниками в Хмельницкой области - РИА Новости, 20.08.2023
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Религия
 
22:10 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/khram-1891166121.html
В СПЖ заявили о штурме храма УПЦ раскольниками в Хмельницкой области
В СПЖ заявили о штурме храма УПЦ раскольниками в Хмельницкой области - РИА Новости, 20.08.2023
В СПЖ заявили о штурме храма УПЦ раскольниками в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической структуры "ПЦУ" попытались штурмовать храм Украинской православной церкви в селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T22:10
2023-08-20T22:10
религия
каменец-подольский
хмельницкая область
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "ПЦУ" попытались штурмовать храм Украинской православной церкви в селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области, откуда каждый год стартует крестный ход в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ). "Двадцатого августа 2023 года сторонники ПЦУ в пригороде Каменца-Подольского селе Должок пытаются захватить храм Рождества Богородицы", - говорится в сообщении. Как сообщается на сайте, несколько десятков людей, которые не имеют отношения к религиозной общине храма, пришли вечером в воскресенье к храму в то время, когда верующие читали акафист. "Несколько активистов, ранее участвовавших в попытке захвата кафедрального собора города Каменец-Подольский, попытались повесить на закрытые ворота храма плакат с изображением Путина", - указывается на сайте. Провокаторы несколько раз пытались выломать ворота на территорию храма, но безрезультатно. В СПЖ подчеркнули, что община храма находилась на его территории, а сторонники ПЦУ - за оградой храма. Активисты убеждали полицию "организовать" им доступ внутрь церкви.
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890911019.html
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каменец-подольский, хмельницкая область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В СПЖ заявили о штурме храма УПЦ раскольниками в Хмельницкой области

СПЖ: сторонники ПЦУ штурмуют храм УПЦ в селе Должок Каменец-Подольского района

CC BY-SA 4.0 / Kyzja86 / Александро-Невский собор в Каменце-Подольском
Александро-Невский собор в Каменце-Подольском - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Kyzja86 /
Александро-Невский собор в Каменце-Подольском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "ПЦУ" попытались штурмовать храм Украинской православной церкви в селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области, откуда каждый год стартует крестный ход в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).
"Двадцатого августа 2023 года сторонники ПЦУ в пригороде Каменца-Подольского селе Должок пытаются захватить храм Рождества Богородицы", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте, несколько десятков людей, которые не имеют отношения к религиозной общине храма, пришли вечером в воскресенье к храму в то время, когда верующие читали акафист.
"Несколько активистов, ранее участвовавших в попытке захвата кафедрального собора города Каменец-Подольский, попытались повесить на закрытые ворота храма плакат с изображением Путина", - указывается на сайте.
Провокаторы несколько раз пытались выломать ворота на территорию храма, но безрезультатно. В СПЖ подчеркнули, что община храма находилась на его территории, а сторонники ПЦУ - за оградой храма. Активисты убеждали полицию "организовать" им доступ внутрь церкви.
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РелигияКаменец-ПодольскийХмельницкая областьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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