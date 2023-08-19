Полиция на Украине не пропустила автобус с паломниками УПЦ
Полиция на Украине не пропустила на крестный ход автобус с паломниками УПЦ
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полиция не пропустила автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые направлялись из Черновицкой области в город Каменец-Подольский Хмельницкой области, сообщили в субботу в Telegram-канале Союза православных журналистов.
Накануне сотрудники полиции и СБУ не пропустили автобус с паломниками УПЦ в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что люди едут для участия в крестном ходе в Почаев Тернопольской области.
«
"Силовики блокируют автобусы с паломниками на Каменец-Подольский. По нашей информации, только что представители силовых структур не пропустили автобус с паломниками через мост в селе Атаки, связывающий Черновицкую и Хмельницкую области", - говорится в сообщении Союза православных журналистов.
По информации союза, сотрудники полиции переписали данные пассажиров автобуса, которые ехали для участия в крестном ходе в Почаев. "Людей предупредили, что в случае, если они все-таки пойдут в крестный ход, то у них "будут проблемы", - добавили в Союзе православных журналистов.
Ранее и.о. главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что по решению совета обороны религиозные шествия запрещены в регионе с 19 по 25 августа, чтобы якобы не допустить провокаций.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".