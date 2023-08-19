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Полиция на Украине не пропустила автобус с паломниками УПЦ - РИА Новости, 19.08.2023
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Религия
 
13:37 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891005219.html
Полиция на Украине не пропустила автобус с паломниками УПЦ
Полиция на Украине не пропустила автобус с паломниками УПЦ - РИА Новости, 19.08.2023
Полиция на Украине не пропустила автобус с паломниками УПЦ
Полиция не пропустила автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые направлялись из Черновицкой области в город... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T13:37
2023-08-19T13:37
религия
украина
каменец-подольский
хмельницкая область
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полиция не пропустила автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые направлялись из Черновицкой области в город Каменец-Подольский Хмельницкой области, сообщили в субботу в Telegram-канале Союза православных журналистов. Накануне сотрудники полиции и СБУ не пропустили автобус с паломниками УПЦ в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что люди едут для участия в крестном ходе в Почаев Тернопольской области. "Силовики блокируют автобусы с паломниками на Каменец-Подольский. По нашей информации, только что представители силовых структур не пропустили автобус с паломниками через мост в селе Атаки, связывающий Черновицкую и Хмельницкую области", - говорится в сообщении Союза православных журналистов. По информации союза, сотрудники полиции переписали данные пассажиров автобуса, которые ехали для участия в крестном ходе в Почаев. "Людей предупредили, что в случае, если они все-таки пойдут в крестный ход, то у них "будут проблемы", - добавили в Союзе православных журналистов. Ранее и.о. главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что по решению совета обороны религиозные шествия запрещены в регионе с 19 по 25 августа, чтобы якобы не допустить провокаций. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html
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украина, каменец-подольский, хмельницкая область, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Полиция на Украине не пропустила автобус с паломниками УПЦ

Полиция на Украине не пропустила на крестный ход автобус с паломниками УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полиция не пропустила автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые направлялись из Черновицкой области в город Каменец-Подольский Хмельницкой области, сообщили в субботу в Telegram-канале Союза православных журналистов.
Накануне сотрудники полиции и СБУ не пропустили автобус с паломниками УПЦ в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что люди едут для участия в крестном ходе в Почаев Тернопольской области.
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"Силовики блокируют автобусы с паломниками на Каменец-Подольский. По нашей информации, только что представители силовых структур не пропустили автобус с паломниками через мост в селе Атаки, связывающий Черновицкую и Хмельницкую области", - говорится в сообщении Союза православных журналистов.
По информации союза, сотрудники полиции переписали данные пассажиров автобуса, которые ехали для участия в крестном ходе в Почаев. "Людей предупредили, что в случае, если они все-таки пойдут в крестный ход, то у них "будут проблемы", - добавили в Союзе православных журналистов.
Ранее и.о. главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что по решению совета обороны религиозные шествия запрещены в регионе с 19 по 25 августа, чтобы якобы не допустить провокаций.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаКаменец-ПодольскийХмельницкая областьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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