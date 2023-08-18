Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда
Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в четверг, что подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ), он подчеркнул, что закон является одним из рекомендованных Еврокомиссией для принятия вступления в ЕС.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишится статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.
"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Начало переговоров уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добросовестный отбор судей Конституционного суда Украины", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Верховная рада Украины 27 июля приняла закон о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного суда Украины. Согласно закону, конкурс будет проводиться при участии совещательной группы экспертов в составе шести человек, половину из которых будут составлять делегированные международными организациями и Венецианской комиссией эксперты. За ними остается решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.
В четверг вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что поддерживает, чтобы начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе состоялось в середине декабря этого года.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.