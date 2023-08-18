https://ria.ru/20230818/vooruzheniya-1890767258.html

"Рособоронэкспорт" вывел на экспорт подводный дрон "Клавесин"

"Рособоронэкспорт" вывел на экспорт подводный дрон "Клавесин" - РИА Новости, 18.08.2023

"Рособоронэкспорт" вывел на экспорт подводный дрон "Клавесин"

"Рособоронэкспорт" вывел на мировой рынок более 10 новинок "оборонки", в том числе подводный дрон "Клавесин" и комплекс связи "Набат", заявил РИА Новости в ходе РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:59

2023-08-18T10:59

2023-08-18T10:59

безопасность

кубинка

александр михеев

рособоронэкспорт

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" вывел на мировой рынок более 10 новинок "оборонки", в том числе подводный дрон "Клавесин" и комплекс связи "Набат", заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2023" гендиректор компании Александр Михеев. "В 2023 году разрешительные экспортные документы получили свыше 10 образцов. Ряд из них открыл "Рособоронэкспорту" путь к новым сегментам мирового рынка, где российские предложения отсутствовали. Например, комплекс автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-1РЭ" очень вовремя попал в развивающуюся нишу подводных беспилотников, способных действовать на глубинах до 6 тысяч метров", - сказал он. Кроме того, паспорт экспортного облика в этом году получил комплекс средств автоматизации оповещения и связи с элементами искусственного интеллекта "Набат", а также бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и полностью импортозамещенная версия "Тайфуна-К" ("Феникс"). "В ближайшей перспективе ожидаем вывода на мировой рынок ряда совершенного новых образцов, а также глубоко модернизированной и доработанной с учетом полученного опыта боевого применения продукции российских предприятий, показавшей свои характеристики в ходе специальной военной операции", - отметил Михеев. Выставка проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230818/vintovka-1890767131.html

кубинка

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Ольга Фомченкова

безопасность, кубинка, александр михеев, рособоронэкспорт, форум "армия — 2023"