https://ria.ru/20230818/ukraina-1890911019.html

СБУ не пустила автобус с паломниками в Каменец-Подольский

СБУ не пустила автобус с паломниками в Каменец-Подольский - РИА Новости, 18.08.2023

СБУ не пустила автобус с паломниками в Каменец-Подольский

Сотрудники полиции и СБУ не пропустили автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:59

2023-08-18T17:59

2023-08-18T17:59

религия

украина

каменец-подольский

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

служба безопасности украины

хмельницкая область

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции и СБУ не пропустили автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что люди едут для участия в крестном ходе в Почаеве Тернопольской области, сообщили на сайте Союза православных журналистов. Ранее в пятницу Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины. "Автобус из Ровно в Каменец-Подольский, который вез 20 паломников УПЦ, остановила за 12 километров до города полиция вместе с сотрудниками СБУ. Ни водителю, ни пассажирам причину остановки не пояснили. Никаких протоколов представители силовых структур не составляли. У водителя без объяснения причин изъяли права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, позже сотрудники СБУ заявили, что пассажиры будут выдворены за пределы Хмельницкой области, поскольку силовики считают их участниками будущего крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев. "Около половины паломников вышли из автобуса и решили добираться до Каменца-Подольского самостоятельно. Вторая половина осталась в салоне. По словам верующих, их везут до границы Тернопольской области. Впереди едет полицейская машина сопровождения. Что будет происходить дальше – они не знают", - добавили в Союзе православных журналистов. Ранее и.о. главы областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что по решению совета обороны религиозные шествия запрещены в Хмельницкой области Украины с 19 по 25 августа, чтобы якобы не допустить провокаций. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230813/kiev-1889605327.html

https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html

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каменец-подольский

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, каменец-подольский, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, служба безопасности украины, хмельницкая область