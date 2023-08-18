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СБУ не пустила автобус с паломниками в Каменец-Подольский - РИА Новости, 18.08.2023
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Религия
 
17:59 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890911019.html
СБУ не пустила автобус с паломниками в Каменец-Подольский
СБУ не пустила автобус с паломниками в Каменец-Подольский - РИА Новости, 18.08.2023
СБУ не пустила автобус с паломниками в Каменец-Подольский
Сотрудники полиции и СБУ не пропустили автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:59
2023-08-18T17:59
религия
украина
каменец-подольский
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
служба безопасности украины
хмельницкая область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции и СБУ не пропустили автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что люди едут для участия в крестном ходе в Почаеве Тернопольской области, сообщили на сайте Союза православных журналистов. Ранее в пятницу Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины. "Автобус из Ровно в Каменец-Подольский, который вез 20 паломников УПЦ, остановила за 12 километров до города полиция вместе с сотрудниками СБУ. Ни водителю, ни пассажирам причину остановки не пояснили. Никаких протоколов представители силовых структур не составляли. У водителя без объяснения причин изъяли права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, позже сотрудники СБУ заявили, что пассажиры будут выдворены за пределы Хмельницкой области, поскольку силовики считают их участниками будущего крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев. "Около половины паломников вышли из автобуса и решили добираться до Каменца-Подольского самостоятельно. Вторая половина осталась в салоне. По словам верующих, их везут до границы Тернопольской области. Впереди едет полицейская машина сопровождения. Что будет происходить дальше – они не знают", - добавили в Союзе православных журналистов. Ранее и.о. главы областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что по решению совета обороны религиозные шествия запрещены в Хмельницкой области Украины с 19 по 25 августа, чтобы якобы не допустить провокаций. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230813/kiev-1889605327.html
https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html
украина
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украина, каменец-подольский, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, служба безопасности украины, хмельницкая область
Религия, Украина, Каменец-Подольский, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Служба безопасности Украины, Хмельницкая область
СБУ не пустила автобус с паломниками в Каменец-Подольский

СБУ не пустила паломников в Каменец-Подольский, опасаясь, что те поедут в Почаев

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции и СБУ не пропустили автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что люди едут для участия в крестном ходе в Почаеве Тернопольской области, сообщили на сайте Союза православных журналистов.
Ранее в пятницу Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины.
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"Автобус из Ровно в Каменец-Подольский, который вез 20 паломников УПЦ, остановила за 12 километров до города полиция вместе с сотрудниками СБУ. Ни водителю, ни пассажирам причину остановки не пояснили. Никаких протоколов представители силовых структур не составляли. У водителя без объяснения причин изъяли права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов.
По информации союза, позже сотрудники СБУ заявили, что пассажиры будут выдворены за пределы Хмельницкой области, поскольку силовики считают их участниками будущего крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев. "Около половины паломников вышли из автобуса и решили добираться до Каменца-Подольского самостоятельно. Вторая половина осталась в салоне. По словам верующих, их везут до границы Тернопольской области. Впереди едет полицейская машина сопровождения. Что будет происходить дальше – они не знают", - добавили в Союзе православных журналистов.
Ранее и.о. главы областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что по решению совета обороны религиозные шествия запрещены в Хмельницкой области Украины с 19 по 25 августа, чтобы якобы не допустить провокаций.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаКаменец-ПодольскийУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦСлужба безопасности УкраиныХмельницкая область
 
 
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