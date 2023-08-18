https://ria.ru/20230818/rets-1890842310.html

РЭЦ увеличивает экспортный потенциал Вологодской области

РЭЦ увеличивает экспортный потенциал Вологодской области - РИА Новости, 18.08.2023

РЭЦ увеличивает экспортный потенциал Вологодской области

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает успешно поддерживать компании Вологодской области, помогая им выходить на международный рынок и расширять РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:44

2023-08-18T14:44

2023-08-18T14:44

россия

российский экспортный центр (рэц)

вологодская область

андрей миронов

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает успешно поддерживать компании Вологодской области, помогая им выходить на международный рынок и расширять свой бизнес, сообщает РЭЦ."За 6 месяцев 2023 года поддержку Российского экспортного центра получила 61 компания Вологодской области, объем поддержанного экспорта составил порядка 163 миллиона долларов. Об этом заявил руководитель представительства Российского экспортного центра в Санкт-Петербурге Андрей Миронов", - говорится в сообщении.Всего компании получили более 400 услуг, в том числе образовательные в Школе экспорта РЭЦ, что позволило бизнесу значительно улучшить уровень своей компетентности в сфере ВЭД."Сохранение имеющихся объемов экспорта, переориентация экспортных потоков на новые зарубежные рынки в современных непростых условиях ведения бизнеса возможно при активном участии всех организаций, входящих в систему поддержки экспорта, расширения имеющихся мер поддержки со стороны государства и обратной связи со стороны действующих и потенциальных экспортеров. Российский экспортный центр активно работает над улучшением условий для компаний Вологодской области, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешной экспансии на зарубежные рынки", - подчеркнул Миронов."Экспорт - одна из важнейших составляющих доходов региональной экономики. Из Вологодской области продукцию поставляют в Белоруссию, в Африку, на Ближний Восток, в Центральную Азию. Одна из крупных статей – агропромышленное производство. Здесь главные партнеры – Казахстан, Узбекистан и, конечно, Китай. Его представители интересуются и другими отраслями. Местных производителей поддерживают по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". По информации профильного Департамента, регион занимает четвёртое место по товарообороту и объёмам экспорта среди субъектов Северо-Запада России", - отметил заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

https://ria.ru/20230814/poruchitelstva-1890006999.html

россия

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), вологодская область, андрей миронов