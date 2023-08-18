https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890725976.html

СК Кубани организовал проверку после отравления спортсменов в Сочи

СК Кубани организовал проверку после отравления спортсменов в Сочи - РИА Новости, 18.08.2023

СК Кубани организовал проверку после отравления спортсменов в Сочи

Следователи начали проверку после того, как 10 детей отравились в бассейне сочинского санатория, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T00:28

2023-08-18T00:28

2023-08-18T00:28

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как 10 детей отравились в бассейне сочинского санатория, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее Роспотребнадзор информировал, что после посещения сауны с бассейном в санатории "Аврора" 10 спортсменов были госпитализированы в городскую больницу. Позже прокуратура Краснодарского края сообщила, что все госпитализированные - дети. По факту происшествия прокуратура региона организовала проверку, из бассейна взяли пробы воды. В надзорном ведомстве сообщили, что дети отравились парами хлора в бассейне, угрозы их жизни сейчас нет. "В Сочи по указанию руководителя следственного управления организована проверка по факту госпитализации постояльцев санатория с признаками отравления", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20230817/otravlenie-1890712103.html

https://ria.ru/20230817/mladenets-1890631721.html

сочи

краснодарский край

россия

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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)