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Минздрав России отменил регистрацию препарата от рака "Мабтера"
Минздрав России отменил регистрацию препарата от рака "Мабтера" - РИА Новости, 18.08.2023
Минздрав России отменил регистрацию препарата от рака "Мабтера"
Минздрав России отменил регистрацию на противоопухолевый препарат "Мабтера" швейцарской компании Roche, однако в стране также зарегистрирован данный препарат в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:04
2023-08-18T15:04
2023-08-18T15:09
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Минздрав России отменил регистрацию на противоопухолевый препарат "Мабтера" швейцарской компании Roche, однако в стране также зарегистрирован данный препарат в другой дозировке, его регистрация действует до конца 2025 года, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. "Министерством здравоохранения Российской Федерации <…> принято решение об отзыве (отмене) регистрационного удостоверения лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из единого реестра… Мабтера раствор для подкожного введения, 1600 мг", - говорится в документе, опубликованном в реестре. При этом в реестре лекарственных средств есть данные о регистрации препарата "Мабтера" в другой дозировке – 1400 мг, регистрационное удостоверение действительно до конца 2025 года. Кроме того, в России также зарегистрирован концентрат для приготовления раствора для инфузий "Мабтера". Согласно данным реестра лекарственных средств, его ввод в гражданский оборот разрешен бессрочно.
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Минздрав России отменил регистрацию препарата от рака "Мабтера"
Минздрав РФ отменил регистрацию препарата от рака "Мабтера" в одной из дозировок
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Минздрав России отменил регистрацию на противоопухолевый препарат "Мабтера" швейцарской компании Roche, однако в стране также зарегистрирован данный препарат в другой дозировке, его регистрация действует до конца 2025 года, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Министерством здравоохранения Российской Федерации <…> принято решение об отзыве (отмене) регистрационного удостоверения лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из единого реестра… Мабтера раствор для подкожного введения, 1600 мг", - говорится в документе
, опубликованном в реестре.
При этом в реестре лекарственных средств есть данные о регистрации препарата "Мабтера" в другой дозировке – 1400 мг, регистрационное удостоверение действительно до конца 2025 года.
Кроме того, в России также зарегистрирован концентрат для приготовления раствора для инфузий "Мабтера". Согласно данным реестра лекарственных средств, его ввод в гражданский оборот разрешен бессрочно.
Минздрав надеется на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году