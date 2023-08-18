https://ria.ru/20230818/minzdrav-1890848271.html

Минздрав России отменил регистрацию препарата от рака "Мабтера"

Минздрав России отменил регистрацию препарата от рака "Мабтера" - РИА Новости, 18.08.2023

Минздрав России отменил регистрацию препарата от рака "Мабтера"

Минздрав России отменил регистрацию на противоопухолевый препарат "Мабтера" швейцарской компании Roche, однако в стране также зарегистрирован данный препарат в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:04

2023-08-18T15:04

2023-08-18T15:09

общество

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Минздрав России отменил регистрацию на противоопухолевый препарат "Мабтера" швейцарской компании Roche, однако в стране также зарегистрирован данный препарат в другой дозировке, его регистрация действует до конца 2025 года, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. "Министерством здравоохранения Российской Федерации <…> принято решение об отзыве (отмене) регистрационного удостоверения лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из единого реестра… Мабтера раствор для подкожного введения, 1600 мг", - говорится в документе, опубликованном в реестре. При этом в реестре лекарственных средств есть данные о регистрации препарата "Мабтера" в другой дозировке – 1400 мг, регистрационное удостоверение действительно до конца 2025 года. Кроме того, в России также зарегистрирован концентрат для приготовления раствора для инфузий "Мабтера". Согласно данным реестра лекарственных средств, его ввод в гражданский оборот разрешен бессрочно.

https://ria.ru/20230803/vnedrenie-1888007433.html

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