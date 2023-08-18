Рейтинг@Mail.ru
Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:11 18.08.2023 (обновлено: 13:50 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/kitay-1890810498.html
Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу
Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу - РИА Новости, 18.08.2023
Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу
Первая группа из пяти российских туристов отправилась в Китай без оформления виз. Об этом сообщило правительство Амурской области. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:11
2023-08-18T13:50
туризм
туризм
новости - туризм
китай
благовещенск
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761220595_0:149:3375:2047_1920x0_80_0_0_c6293c8d1235e9184f9b7762731c20c1.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — РИА Новости. Первая группа из пяти российских туристов отправилась в Китай без оформления виз. Об этом сообщило правительство Амурской области.С двухдневным туром они посетили город Хэйхэ и успешно вернулись в Благовещенск, пройдя необходимые процедуры в пунктах пропуска. Подобные тестовые группы запускают для отладки механизмов взаимодействия между российской и китайской сторонами. Возобновление безвизового выезда для туристических групп из России на регулярной основе запланировано на следующую неделю. Отправлять путешественников на другой берег Амура будут три туроператора, вошедшие в перечень Минэкономразвития.Въезд в Китай для россиян ранее был возможен только через оформление индивидуальной визы.В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. В ведомстве ждали от Китая перечень компаний, которые будут направлять групповые туры в Россию. В начале августа Минэкономразвития объявило о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Поднебесной.
https://ria.ru/20230810/kitay-1889154859.html
https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html
китай
благовещенск
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761220595_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_6c8379727bd9bdf6a9200eecef39b90c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, китай, благовещенск, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), визы, амурская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Благовещенск, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Визы, Амурская область
Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу

Первая группа туристов отправилась из России в Китай по безвизу

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура
Пассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Пассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — РИА Новости. Первая группа из пяти российских туристов отправилась в Китай без оформления виз. Об этом сообщило правительство Амурской области.
С двухдневным туром они посетили город Хэйхэ и успешно вернулись в Благовещенск, пройдя необходимые процедуры в пунктах пропуска. Подобные тестовые группы запускают для отладки механизмов взаимодействия между российской и китайской сторонами.
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Нихао! Новые правила получения китайской визы
10 августа, 08:00
Возобновление безвизового выезда для туристических групп из России на регулярной основе запланировано на следующую неделю. Отправлять путешественников на другой берег Амура будут три туроператора, вошедшие в перечень Минэкономразвития.
Въезд в Китай для россиян ранее был возможен только через оформление индивидуальной визы.
В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. В ведомстве ждали от Китая перечень компаний, которые будут направлять групповые туры в Россию.
В начале августа Минэкономразвития объявило о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Поднебесной.
Великая китайская стена - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Эксперты заявили о буме на поездки в Китай среди российских туристов
10 июля, 19:01
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайБлаговещенскРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ВизыАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала