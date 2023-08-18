https://ria.ru/20230818/kitay-1890810498.html
Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу
Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу - РИА Новости, 18.08.2023
Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу
Первая группа из пяти российских туристов отправилась в Китай без оформления виз. Об этом сообщило правительство Амурской области. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:11
2023-08-18T13:11
2023-08-18T13:50
туризм
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новости - туризм
китай
благовещенск
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
визы
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — РИА Новости. Первая группа из пяти российских туристов отправилась в Китай без оформления виз. Об этом сообщило правительство Амурской области.С двухдневным туром они посетили город Хэйхэ и успешно вернулись в Благовещенск, пройдя необходимые процедуры в пунктах пропуска. Подобные тестовые группы запускают для отладки механизмов взаимодействия между российской и китайской сторонами. Возобновление безвизового выезда для туристических групп из России на регулярной основе запланировано на следующую неделю. Отправлять путешественников на другой берег Амура будут три туроператора, вошедшие в перечень Минэкономразвития.Въезд в Китай для россиян ранее был возможен только через оформление индивидуальной визы.В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. В ведомстве ждали от Китая перечень компаний, которые будут направлять групповые туры в Россию. В начале августа Минэкономразвития объявило о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Поднебесной.
https://ria.ru/20230810/kitay-1889154859.html
https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, китай, благовещенск, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), визы, амурская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Благовещенск, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Визы, Амурская область
Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу
Первая группа туристов отправилась из России в Китай по безвизу