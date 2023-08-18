https://ria.ru/20230818/kitay-1890810498.html

Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу

Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу - РИА Новости, 18.08.2023

Первая группа российских туристов отправилась в Китай по безвизу

Первая группа из пяти российских туристов отправилась в Китай без оформления виз. Об этом сообщило правительство Амурской области. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:11

2023-08-18T13:11

2023-08-18T13:50

туризм

туризм

новости - туризм

китай

благовещенск

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

визы

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — РИА Новости. Первая группа из пяти российских туристов отправилась в Китай без оформления виз. Об этом сообщило правительство Амурской области.С двухдневным туром они посетили город Хэйхэ и успешно вернулись в Благовещенск, пройдя необходимые процедуры в пунктах пропуска. Подобные тестовые группы запускают для отладки механизмов взаимодействия между российской и китайской сторонами. Возобновление безвизового выезда для туристических групп из России на регулярной основе запланировано на следующую неделю. Отправлять путешественников на другой берег Амура будут три туроператора, вошедшие в перечень Минэкономразвития.Въезд в Китай для россиян ранее был возможен только через оформление индивидуальной визы.В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. В ведомстве ждали от Китая перечень компаний, которые будут направлять групповые туры в Россию. В начале августа Минэкономразвития объявило о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Поднебесной.

https://ria.ru/20230810/kitay-1889154859.html

https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, благовещенск, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), визы, амурская область