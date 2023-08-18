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Си Цзиньпин посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 18.08.2023
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04:24 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/kitay-1890733920.html
Си Цзиньпин посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС
Си Цзиньпин посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 18.08.2023
Си Цзиньпин посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин 21-24 августа посетит ЮАР с государственным визитом и примет участие в саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге, заявила в пятницу... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:24
2023-08-18T04:24
в мире
китай
юар
си цзиньпин
брикс
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ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 21-24 августа посетит ЮАР с государственным визитом и примет участие в саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге, заявила в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин."По приглашению президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 24 августа посетит с государственным визитом ЮАР, а также примет участие в 15-м саммите стран-участниц БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге", - заявила Хуа Чуньин, слова которой приводятся на сайте ведомства.Дипломат также сообщила, что в период своего пребывания в ЮАР Си Цзиньпин вместе с Сирилом Рамафосой также будет председательствовать на саммите лидеров Китая и Африки.Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230816/sammit-1890503453.html
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в мире, китай, юар, си цзиньпин, брикс
В мире, Китай, ЮАР, Си Цзиньпин, БРИКС
Си Цзиньпин посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС

МИД Китая: Си Цзиньпин посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 21-24 августа посетит ЮАР с государственным визитом и примет участие в саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге, заявила в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.
«
"По приглашению президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 24 августа посетит с государственным визитом ЮАР, а также примет участие в 15-м саммите стран-участниц БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге", - заявила Хуа Чуньин, слова которой приводятся на сайте ведомства.
Дипломат также сообщила, что в период своего пребывания в ЮАР Си Цзиньпин вместе с Сирилом Рамафосой также будет председательствовать на саммите лидеров Китая и Африки.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Делегация ООН примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
16 августа, 21:20
 
В миреКитайЮАРСи ЦзиньпинБРИКС
 
 
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