Си Цзиньпин посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС
МИД Китая: Си Цзиньпин посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 21-24 августа посетит ЮАР с государственным визитом и примет участие в саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге, заявила в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.
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"По приглашению президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 24 августа посетит с государственным визитом ЮАР, а также примет участие в 15-м саммите стран-участниц БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге", - заявила Хуа Чуньин, слова которой приводятся на сайте ведомства.
Дипломат также сообщила, что в период своего пребывания в ЮАР Си Цзиньпин вместе с Сирилом Рамафосой также будет председательствовать на саммите лидеров Китая и Африки.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.