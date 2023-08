https://ria.ru/20230818/it-professii-1890911521.html

IT-профессии: какую лучше выбрать - мнение экспертов

Специалисты в сфере IT занимаются разработкой и тестированием программного обеспечения, сайтов, сервисов и других цифровых продуктов. Какие IT-профессии... РИА Новости, 18.08.2023

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Специалисты в сфере IT занимаются разработкой и тестированием программного обеспечения, сайтов, сервисов и других цифровых продуктов. Какие IT-профессии считаются самыми востребованными в России и мире, как начать карьеру в IT и какую специальность выбрать –подробнее об этом в материале РИА Новости.IT-профессииСфера IT (information technology, информационные технологии) – это отрасль экономики, которая при использовании современных достижений в области компьютерной техники и новейших средств коммуникации осуществляет сбор, хранение и передачу информации.В последнее время сфера IT становится наиболее привлекательной для молодых людей, которые только определяются с выбором профессии. Так, многие абитуриенты хотят поступать именно на IT-направления. Кроме того, россияне считают профессию IT-специалиста одной из самых престижных и доходных.Список всех профессий в сфере IT и чем они занимаютсяСписок профессий в сфере IT широкий. Вот вот описание функционала основных из них.Администратор базы данныхЭтот человек формирует требования к данным, проектирует их и сам реализует проект. Он обеспечивает постоянное функционирование базы данных и доступ пользователей к работе сервера.ERP-программистERP-программист разрабатывает и обслуживает системы автоматизации учета, управления и планирования на предприятии (ERP-системы, англ. enterprise resource planning, планирование ресурсов предприятия).Тестировщик программного обеспечения (ПО)Тестировщик проверяет работоспособность программного обеспечения, оценивает его с точки зрения экспертов и обычных пользователей. Главная цель работы тестировщика ПО – выявить и устранить ошибки в софте.Модератор форумаМодератор регулирует работу интернет-форума: отвечает на вопросы посетителей, выступает в роли цензора (следит за поведением участников обсуждения, пресекает попытки некорректных или нецензурных высказываний или рекламных сообщений).Верстальщик HTMLФункциональные обязанности HTML-верстальщика (от англ. hypertext markup language, язык гипертекстовой разметки) – это перевод нарисованной дизайнером картинки на язык, понятный любому браузеру, то есть преобразование макета в живой сайт, который видят пользователи.Системный администраторОн управляет IT-инфраструктурой предприятия. Сисадмин настраивает ее, поддерживает и развивает.IT-евангелистВ обязанности IT-евангелиста входит ведение блогов, общение с аудиторией через статьи, интервью, написание книг об IT-технологиях и продуктах.Технический писательТехнический писатель занимается написанием документации (инструкций).Администратор сайтаАдминистратор решает все вопросы, связанные с работой сайта: отвечает за сетевую безопасность, размещение контента и рекламы, продвижение сайта и т.д.Бизнес-аналитикОсновные задачи бизнес-аналитика – анализ бизнес-процессов с точки зрения их последующей автоматизации, разработка технических заданий, тестирование программного обеспечения, составление аналитических отчетов.Специалист по информационной безопасностиСпециалисты по информационной безопасности создают системы защиты для конкретных предприятий. Они защищают локальные компьютерные сети от вирусных атак или взлома хакеров.Веб-программистТакие люди занимаются созданием и обслуживанием веб-приложений: сайтов, поисковиков, соцсетей, интернет-магазинов и т.д.ПрограммистПрограммисты разрабатывают алгоритмы и компьютерные программы разной сложности.Программист 1СПрограммист 1C разрабатывает или настраивает и поддерживает программный продукт "1С".Системный программистОн разрабатывает операционные системы, программные комплексы, обеспечивающие слаженную работу компонентов компьютера.ERP-консультантERP-консультант оказывает помощь по внедрению автоматизированных информационных систем управления бизнес-процессами предприятия.Корпоративный архитекторЭто специалист, который работает в тесном контакте с заинтересованными сторонами, в том числе, экспертами по управлению предметной области, для разработки стратегии, информации, процессов и IT-ресурсов организации.Профессия корпоративного архитектора считается высшей ступенью карьеры программиста, так как в компании он один имеет целостное видение всей системы.QA-инженерЗадача QA-инженера (от англ. quality assurance - гарантия качества) – улучшить процесс разработки ПО, предотвратить дефекты и выявить ошибки в работе создаваемого продукта.SEO-специалистSEO-специалист (от англ. search engine optimization, оптимизация для поисковых систем) решает задачи продвижения и увеличения посещаемости сайта, то есть занимается его поисковой оптимизацией.Data ScientistData Scientist ("ученый данных") – специалист по обработке, анализу и хранению больших массивов данных, так называемых "Big Data".Фронтэнд-разработчикФронтэнд-разработчик (от англ. front end, внешний интерфейс) – это верстальщик и программист в одном лице. Этот специалист создает пользовательский интерфейс.Бэкенд-разработчикБэкенд-разработчик (от англ. back end, функциональная часть) занимается программно-административной частью веб-приложения, внутренним содержанием системы, серверными технологиями (базой данных, архитектурой, программной логикой). Работает с сайтами, веб-приложениями, реже – с играми.Мобильный разработчикТакой специалист создает приложения для различных нестационарных цифровых устройств: планшетов, смартфонов, фитнес-гаджетов, электронных книг, ноутбуков и др.Юзабилити-специалистОн исследует, анализирует и совершенствует пользовательский интерфейс веб-ресурсов, чтобы разработчики могли создать "дружелюбный" интерфейс. Т.е. такой, который основан на принципах, позволяющих пользователю за минимальный промежуток времени освоить работу с программой и требующих от него минимальных усилий при решении его задач.Веб-аналитикВеб-аналитик собирает и анализирует различную информацию о посетителях сайта, чтобы повысить эффективность веб-ресурса.Специалист по информационным ресурсамСпециалист по информационным ресурсам создает, поддерживает и продвигает интернет-проекты.Линк-менеджерРабота линк-менеджера заключается в поиске интернет-площадок-доноров и последующей покупке ссылок или обмене ими с целью выведения сайта на топ-позиции поисковых систем.Специалист по информационным системамСпециалист по информационным системам проектирует, разрабатывает, сопровождает и внедряет информационные системы, предназначенные для решения самых разнообразных задач в различных сферах деятельности.Архитектор VR (виртуальной реальности)Архитектор виртуальной реальности создает цифровые миры и управляет ими.Flash-аниматорЭто художник-мультипликатор, который на платформе Adobe Flash (Adobe Animate) создает анимационные продукты: ролики, игры, баннеры, иконки, заставки.Системный инженерСистемный инженер отвечает за проектирование и внедрение сетевых компьютерных систем. Он планирует, устанавливает и настраивает аппаратное и программное обеспечение, используемое в компьютерной сети, и обеспечивает текущее обслуживание и техническую поддержку пользователей.Разработчик игрРазработчик игр занимается созданием программного кода, визуализацией и концепцией компьютерной игры, а также выбором средств для реализации поставленных задач.Сетевой администраторАдминистратор проектирует и настраивает компьютерные сети компании, устанавливает оборудование, обеспечивает защиту информации.Разработчик БД (баз данных)Разработчик баз данных проектирует, создает, отлаживает, модернизирует, оптимизирует и обслуживает хранилища данных.Embedded-программистНазвание профессии – от англ. embedded, "встроенное". Embedded-программист разрабатывает, тестирует, отлаживает и сопровождает встроенное ПО для систем, состоящих из аппаратных и программных компонентов и отвечающих за точное выполнение приложением или устройством возложенных на него функций. Эта профессия находится на стыке программирования и аппаратной инженерии.Архитектор БД (баз данных)Архитектор БД выбирает технологии хранения данных, составляет план разработки баз, может проектировать и оптимизировать БД, следит за их безопасностью.Программист PHPПрограммист PHP (PHP – распространенный язык программирования общего назначения с открытым исходным кодом) создает сайты и веб-приложения, сервисы, модули, инструменты и скрипты, связанные с сайтами.Программист RubyПрограммист на языке Ruby разрабатывает приложения разного назначения, пишет скрипты для автоматизации и настройки приложений, административные утилиты для ОС Linux, Mac OS X, BSD.Программист JavaПрограммист Java создает приложения разной сложности на одном из самых распространенных языков программирования Java. Разработчик пишет программный код или внедряет, тестирует, русифицирует программы.Android-разработчикЭтот специалист разрабатывает мобильные приложения для Android-платформы.iOS-разработчикРазрабатывает приложения для платформы iOS.Программист C#Программист C# разрабатывает веб- и десктопные кроссплатформенные приложения, игры, облачные сервисы.Разработчик нейроинтерфейсовРазработчик нейроинтерфейсов проектирует и создает системы для обмена информации между мозгом человека и электронным устройством, управляемым компьютером.Программист PythonРабота программиста Python включает в себя написание кодов, интеграцию, тестирование программ, исправление ошибок, запуск созданных продуктов для любой предметной области. Чаще всего язык "Пайтон" используют для разработки веб-приложений, аналитики данных, администрирования систем, написания автоматизированных скриптов.Программист SwiftПрограммист на Swift разрабатывает, исправляет, размещает в магазине App Store приложения, игры, обновления для устройств, работающих на iOS, OS X (Mac, iPhone, Apple TV и Watch и др.).Архитектор информационных системАрхитектор информационных систем разрабатывает и развивает архитектуру программного обеспечения, выстраивая ее с учетом особенностей заказчика.БиоинформатикБиоинформатик разрабатывает и применяет алгоритмические, вычислительные и автоматизированные средства и методы обработки больших объемов информации в области медицины и биологии.Программист C++Программист C++ создает сложные программные продукты, цифровые сервисы, высоконагруженные сетевые приложения, игры, графические движки, компоненты операционных систем.Программист JavaScriptПрограммист JavaScript создает клиентскую часть веб-приложений, серверные приложения, браузерные операционные системы и многое другое.Программист KotlinПрограммисты Kotlin разрабатывают Android-приложения, десктопные или веб-приложения, софт для iOS, Linux, Windows.BI разработчик (BI архитектор)BI разработчик (BI архитектор) – технический специалист, предоставляющий информацию для бизнеса в сжатом виде. Использует специализированное программное обеспечение для сбора и обработки данных.Data Mining Specialist ("специалист по добыче данных")Специалист по интеллектуальной обработке данных находит скрытую информацию в хранилищах больших данных. Он также определяет ценность и значение этой информации для конкретной компании или сферы бизнеса.Quant developer ("количественный разработчик")"Количественный разработчик" – программист, отлично разбирающийся в вопросах финансов и трейдинга.Intelligent Systems Developer (разработчик ИС)Intelligent Systems Developer разрабатывает интеллектуальные системы (ИС) – технические или программные системы, которые автономно решают творческие задачи, требующие нестандартного подхода.UX-дизайнерUX-дизайнер (от англ. user experience, пользовательский опыт) – это специалист, который отвечает за разработку удобного дизайна взаимодействия с пользователем. Профессия находится на стыке программирования, дизайна и тестирования.UX-аналитикUX-аналитика необходима для эффективной разработки программного продукта, который будет максимально удобен и понятен для пользователей.UI-дизайнерUI-дизайнер (от англ. user interface, пользовательский интерфейс) занимается визуализацией пользовательского интерфейса. Профессия требует знаний в области графического дизайна, программирования и художественного искусства.Компьютерный лингвистКомпьютерный лингвист разрабатывает программы, которые имитируют умение человека говорить и понимать услышанное, анализировать письменные тексты, переводить с языка на язык и т.д. Профессия находится на стыке программирования и лингвистики, требует знаний в сфере машинного обучения и иностранных языков.АналитикАналитик – это специалист по анализу информации, который может найти закономерности даже в самых больших и разрозненных потоках данных.Тестировщик мобильных приложенийОн контролирует качество программных продуктов: оценивает пользовательские интерфейсы, выявляет ошибки и проблемы юзабилити ("удобного использования"), делая мобильное приложение более удобным, понятным и функциональным.Системный аналитикСистемный аналитик определяет, как сделать бизнес эффективнее с помощью информационных систем, а затем координирует разработку программных продуктов под потребности компании.Продуктовый аналитикПродуктовый аналитик работает с бизнес-данными и статистикой. Он улучшает показатели компании, ищет точки роста бизнеса, выявляет и устраняет ошибки.Go-разработчикGo-разработчик – специалист, который умеет работать на языке программирования Golang или Go.DevOps-инженерDevOps-инженер (от. англ. development& operations, разработка и эксплуатация) синхронизирует работу программистов и сисадминов, автоматизирует выполнение их задач, чтобы ускорить выпуск программного обеспечения или приложений и выход обновлений к ним.Big Data Analyst (аналитик больших данных)Он собирает, анализирует и обрабатывает большие объемы информации. Его выводы служат основой для развития бизнеса, проведения научных исследований, прогнозирования общественных тенденций.Fullstack-разработчик на PHPFullstack-разработчик (от англ. full stack, полный набор) на PHP хорошо разбирается в frontend и backend, принимает участие во всех этапах реализации проекта.Fullstack-разработчик на JavaScriptFullstack-разработчик на JavaScript – это универсал, который может заменить сразу двух специалистов: frontend- и backend-программиста.Fullstack-разработчик на PythonFullstack-разработчик на Python создает сайты, игры, веб-сервисы и другие программные продукты.Разработчик чат-ботовРазработчик чат-ботов создает программные продукты для автоматизации бизнеса. Этот специалист может самостоятельно программировать бот.Разработчик на UnityРазработчик на Unity создает игры, предназначенные для персональных компьютеров. Он может выполнять весь цикл разработки самостоятельно.Аналитик мобильных приложенийАналитик мобильных приложений собирает, интерпретирует и использует данные, обеспечивая высокую окупаемость инвестиций и предупреждая финансовые издержки.UX-исследовательНа UX-исследователя возложена задача изучить, что нужно пользователям, чтобы помочь разработчикам и дизайнерам создать качественный, удобный и полезный цифровой продукт.VFX-дизайнерVFX-дизайнер (от англ. visual effects artist, художник визуальных эффектов) – разработчик визуальных эффектов для игр, мультфильмов, рекламы и кино.Специалист по кибербезопасностиСпециалист по кибербезопасности занимается защитой автоматизированных систем, программ и сетей от цифровых атак.Разработчик на Unreal Engine (UE)Разработчик на Unreal Engine (UE) создает компьютерные и мобильные игры на базе специального игрового движка.Tech Lead (техлид)Tech Lead (техлид) отвечает за техническую реализацию проекта.ML-инженерЗадача ML-инженера (от англ. machine learning, машинное обучение) – обучать нейросети, проектировать аналитические системы и рекомендательные сервисы на основе алгоритмов машинного обучения.Node.js-разработчикNode.js-разработчик (Node.js – специальная программная платформа) пишет на языке JavaScript серверную логику веб-приложений и связывает создаваемый веб-сервис с другими продуктами.Prompt-инженерPrompt-инженер (от англ. prompt, оперативный) формулирует максимально точные запросы к различным языковым моделям искусственного интеллекта, чтобы нейросеть сгенерировала корректный ответ. Профессия на стыке информатики и лингвистики.NLP-специалистNLP-специалист (от англ. neuro-linguistic programming, нейролингвистическое программирование) обрабатывает естественный (непрограммный) язык, чтобы "научить" компьютер распознавать речь, делать автоматические переводы, оценивать эмоциональную окраску текстовых сообщений, отвечать на голосовые и письменные запросы и многому другому, что нужно при использовании компьютера для работы с данными на человеческом языке.Какие профессии самые востребованные и высокооплачиваемыеОльга Звагольская, руководитель инсорсинговых направлений ГК ITGLOBAL.COM, перечислила пять самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в сфере IT на 2023 год:В прошлом году по данным исследования, проведенного "Работа.ру" и Heaad, IT-специалистам в целом предлагали в вакансиях от 73 тысяч российских рублей в месяц. В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза.Как начать карьеру и какую специальность выбратьКак утверждает руководитель коммерческого отдела IT-компании Яков Елишев, сейчас рынок переполнен специалистами, которые создают конкуренцию, но не обладают достаточными знаниями и навыками для этого направления."Такие люди просто проходят быстрые курсы. Они не могут работать самостоятельно и всегда нуждаются в наставнике. Если даже вы с компьютером на ты, стоит понимать, что в этой сфере необходимо постоянно развиваться, чтобы не отставать от других специалистов", – пояснил он.Как отмечает владелица аналитического агентства Marketplacing Полина Савицкая, самый простой путь в IT – это переход из смежных профессий в рамках одного офиса. Если в компании есть направление IT-разработки, то следует наладить связь с коллегами, узнать побольше о работе, вакансиях и предложить свою кандидатуру на позицию, если это возможно.В любом случае для перехода в IT нужно сначала погрузиться в мир разработки, выбрать специализацию, пройти обучение по выбранному направлению и немного набить руку."По моему опыту работы с разными специалистами, такой переход занимает не менее полугода. Скорее всего, вам потребуется год, чтобы выйти на нужный уровень знаний и набрать минимальный опыт. Тогда вы сможете предложить себя на рынке и начать развиваться дальше", – рассказала Полина Савицкая.Специализацию стоит выбирать, исходя из личных предпочтений, а также ожиданий по заработной плате. Самые частые роли в командах разработки – разработчик ПО, аналитик данных, специалист по информационной безопасности.Но есть и более творческие профессии, связанные с IT. Это дизайнеры, UX- и UI-специалисты или исследователи."Придется подробнее изучить все эти роли и поговорить со знакомыми специалистами, которые уже находятся в профессии", – добавила эксперт.Особенности сферы ITВо-первых, в IT все быстро меняется и развивается. Под этот темп нужно адаптироваться. По словам Полины Савицкой, в этой сфере придется постоянно учиться, так как не получится всю жизнь проработать на одних и тех же знаниях.Во-вторых, высокая степень универсальности опыта. Где бы вы не проработали в IT, при переходе в другую сферу вы не столкнетесь с радикальной сменой подходов."То же касается и рынка, на котором вы будете работать: в IT довольно просто сменить географию при условии наличия опыта, языка и самое главное – желания", – пояснила специалист.В-третьих, большое количество вариантов развития карьеры. В IT всегда возможны переходы из одной роли в другую.

