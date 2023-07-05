https://ria.ru/20230705/professii-1882307799.html
Россияне назвали самые престижные профессии
Россияне назвали самые престижные профессии - РИА Новости, 05.07.2023
Россияне назвали самые престижные профессии
Профессии IT-специалиста, медика и военного россияне назвали самыми престижными, их же они называют самыми доходными, показал опрос Всероссийского центра... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:48
2023-07-05T10:48
2023-07-05T10:51
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Профессии IT-специалиста, медика и военного россияне назвали самыми престижными, их же они называют самыми доходными, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россияне назвали самые престижные, по их мнению, профессии. Среди популярных ответов - IT-специалист (31%), работник медицинской сферы (30%), военнослужащий (19%), работник сферы образования (16%), рабочий (14%), инженер (10%). При этом в 2023 году IT-специалиста называли почти в два раза чаще, чем в 2021, когда эту профессию назвали среди престижных только 16% респондентов. Также значительно чаще стали называть среди престижных профессию военного - 19% в этом году против 9% в 2021. Наиболее доходными россияне считают также профессии IT-специалиста (29%), военнослужащего (14%) и медработника (10%). Также к доходным чаще относят профессии в политической сфере (9%), предпринимателей (9%), работников банковской сферы (9%), управленцев, руководителей и директоров (9%). Респонденты рассказали, какой род занятий они бы пожелали для своих детей или внуков. Почти треть (30%) хотят видеть их медработниками, 19% - IT-специалистами, 10% - военнослужащими, 9% инженерами и столько же (9%) - педагогами. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 1 июля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230426/pedagog-1867892949.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вциом, россия, навигатор абитуриента
Общество, ВЦИОМ, Россия, Навигатор абитуриента
Россияне назвали самые престижные профессии
ВЦИОМ: россияне считают самыми престижными профессиями IT-специалиста, медика и военного
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Профессии IT-специалиста, медика и военного россияне назвали самыми престижными, их же они называют самыми доходными, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
Россияне назвали самые престижные, по их мнению, профессии. Среди популярных ответов - IT-специалист (31%), работник медицинской сферы (30%), военнослужащий (19%), работник сферы образования (16%), рабочий (14%), инженер (10%).
При этом в 2023 году IT-специалиста называли почти в два раза чаще, чем в 2021, когда эту профессию назвали среди престижных только 16% респондентов. Также значительно чаще стали называть среди престижных профессию военного - 19% в этом году против 9% в 2021.
Наиболее доходными россияне считают также профессии IT-специалиста (29%), военнослужащего (14%) и медработника (10%). Также к доходным чаще относят профессии в политической сфере (9%), предпринимателей (9%), работников банковской сферы (9%), управленцев, руководителей и директоров (9%).
Министр просвещения: профессия педагога – одна из самых популярных в России
Респонденты рассказали, какой род занятий они бы пожелали для своих детей или внуков. Почти треть (30%) хотят видеть их медработниками, 19% - IT-специалистами, 10% - военнослужащими, 9% инженерами и столько же (9%) - педагогами.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 1 июля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.