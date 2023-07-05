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Россияне назвали самые престижные профессии - РИА Новости, 05.07.2023
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10:48 05.07.2023 (обновлено: 10:51 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/professii-1882307799.html
Россияне назвали самые престижные профессии
Россияне назвали самые престижные профессии - РИА Новости, 05.07.2023
Россияне назвали самые престижные профессии
Профессии IT-специалиста, медика и военного россияне назвали самыми престижными, их же они называют самыми доходными, показал опрос Всероссийского центра... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:48
2023-07-05T10:51
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Профессии IT-специалиста, медика и военного россияне назвали самыми престижными, их же они называют самыми доходными, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россияне назвали самые престижные, по их мнению, профессии. Среди популярных ответов - IT-специалист (31%), работник медицинской сферы (30%), военнослужащий (19%), работник сферы образования (16%), рабочий (14%), инженер (10%). При этом в 2023 году IT-специалиста называли почти в два раза чаще, чем в 2021, когда эту профессию назвали среди престижных только 16% респондентов. Также значительно чаще стали называть среди престижных профессию военного - 19% в этом году против 9% в 2021. Наиболее доходными россияне считают также профессии IT-специалиста (29%), военнослужащего (14%) и медработника (10%). Также к доходным чаще относят профессии в политической сфере (9%), предпринимателей (9%), работников банковской сферы (9%), управленцев, руководителей и директоров (9%). Респонденты рассказали, какой род занятий они бы пожелали для своих детей или внуков. Почти треть (30%) хотят видеть их медработниками, 19% - IT-специалистами, 10% - военнослужащими, 9% инженерами и столько же (9%) - педагогами. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 1 июля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Россияне назвали самые престижные профессии

ВЦИОМ: россияне считают самыми престижными профессиями IT-специалиста, медика и военного

© iStock.com / Aja KoskaМужчина в офисе
Мужчина в офисе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© iStock.com / Aja Koska
Мужчина в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Профессии IT-специалиста, медика и военного россияне назвали самыми престижными, их же они называют самыми доходными, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Россияне назвали самые престижные, по их мнению, профессии. Среди популярных ответов - IT-специалист (31%), работник медицинской сферы (30%), военнослужащий (19%), работник сферы образования (16%), рабочий (14%), инженер (10%).
При этом в 2023 году IT-специалиста называли почти в два раза чаще, чем в 2021, когда эту профессию назвали среди престижных только 16% респондентов. Также значительно чаще стали называть среди престижных профессию военного - 19% в этом году против 9% в 2021.
Наиболее доходными россияне считают также профессии IT-специалиста (29%), военнослужащего (14%) и медработника (10%). Также к доходным чаще относят профессии в политической сфере (9%), предпринимателей (9%), работников банковской сферы (9%), управленцев, руководителей и директоров (9%).
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии гашения почтовой марки, посвященной героям РФ, участникам специальной военной операции, в рамках первого форума Школа Героя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Министр просвещения: профессия педагога – одна из самых популярных в России
26 апреля, 15:43
Респонденты рассказали, какой род занятий они бы пожелали для своих детей или внуков. Почти треть (30%) хотят видеть их медработниками, 19% - IT-специалистами, 10% - военнослужащими, 9% инженерами и столько же (9%) - педагогами.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 1 июля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
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