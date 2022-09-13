https://ria.ru/20220913/it-spetsialisty-1816370731.html
Названы самые востребованные IT-специалисты в России
Названы самые востребованные IT-специалисты в России - РИА Новости, 13.09.2022
Названы самые востребованные IT-специалисты в России
Самыми востребованными IT-специалистами в России стали программисты и разработчики, их ищут в 11% случаев, ещё по 10% от общего числа вакансий занимают... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T07:17
2022-09-13T07:17
2022-09-13T09:16
общество
россия
навигатор абитуриента
кем стать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a5d0ba561cd79dd0bfa75dedb4edde6a.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самыми востребованными IT-специалистами в России стали программисты и разработчики, их ищут в 11% случаев, ещё по 10% от общего числа вакансий занимают аналитики и системные администраторы, следует из исследования, проведённого "Работа.ру" и Heaad, результаты которого есть у РИА Новости.В ходе исследования было проанализировано порядка 50 тысяч вакансий, опубликованных летом 2022 года.Лидерами среди работодателей по количеству опубликованных вакансий являются "СБЕР" (2%), "Яндекс" (2%) и МТС (1%)."Большинство вакансий IT-специалистов публикуется в Москве — почти 40%."IT-специалистам в целом предлагают в вакансиях от 73 тысяч ± 56,2 тысячи до 106,1 тысячи ± 86,2 тысячи российских рублей в месяц (среднее значение ± стандартное отклонение). В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза", - отмечается в исследовании.Самой востребованной вакансией является программист (разработчик): компании ищут и чаще всего и предлагают им одну из наибольших заработных плат для неруководящей позиции — от 84,5 тысячи ± 61,7 тысячи до 143,4 тысячи ± 96,7 тысячи рублей.Менеджеров продукта и тестировщиков компании ищут меньше — 9,1% и 7,7% соответственно, но предлагают зарплату больше, чем остальным маловостребованным специалистам. "Менеджер продукта получает от 97,2 тысячи ± 62,3 тысячи до 162,4 тысячи ± 122,2 тысячи рублей, а тестировщик — от 88,3 тысячи ± 55,4 до 137,1 тысячи ± 86 тысячи рублей", - говорится в исследовании.
https://ria.ru/20220913/programmist-1816249784.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a86914d2721d8999f637fd388c6a1912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Навигатор абитуриента, Кем стать
07:17 13.09.2022 (обновлено: 09:16 13.09.2022)
Названы самые востребованные IT-специалисты в России
Исследование "Работы.ру" и Heaad: самые востребованные IT-специалисты — разработчики
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самыми востребованными IT-специалистами в России стали программисты и разработчики, их ищут в 11% случаев, ещё по 10% от общего числа вакансий занимают аналитики и системные администраторы, следует из исследования, проведённого "Работа.ру" и Heaad, результаты которого есть у РИА Новости.
В ходе исследования было проанализировано порядка 50 тысяч вакансий, опубликованных летом 2022 года.
"Чаще всего компании ищут программиста или разработчика (11%), аналитика (10%) и системного администратора (10%)", - говорится в исследовании.
Лидерами среди работодателей по количеству опубликованных вакансий являются "СБЕР" (2%), "Яндекс" (2%) и МТС (1%).
"Большинство вакансий IT-специалистов публикуется в Москве — почти 40%.
"IT-специалистам в целом предлагают в вакансиях от 73 тысяч ± 56,2 тысячи до 106,1 тысячи ± 86,2 тысячи российских рублей в месяц (среднее значение ± стандартное отклонение). В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза", - отмечается в исследовании.
Самой востребованной вакансией является программист (разработчик): компании ищут и чаще всего и предлагают им одну из наибольших заработных плат для неруководящей позиции — от 84,5 тысячи ± 61,7 тысячи до 143,4 тысячи ± 96,7 тысячи рублей.
Менеджеров продукта и тестировщиков компании ищут меньше — 9,1% и 7,7% соответственно, но предлагают зарплату больше, чем остальным маловостребованным специалистам. "Менеджер продукта получает от 97,2 тысячи ± 62,3 тысячи до 162,4 тысячи ± 122,2 тысячи рублей, а тестировщик — от 88,3 тысячи ± 55,4 до 137,1 тысячи ± 86 тысячи рублей", - говорится в исследовании.