https://ria.ru/20220913/it-spetsialisty-1816370731.html

Названы самые востребованные IT-специалисты в России

Названы самые востребованные IT-специалисты в России - РИА Новости, 13.09.2022

Названы самые востребованные IT-специалисты в России

Самыми востребованными IT-специалистами в России стали программисты и разработчики, их ищут в 11% случаев, ещё по 10% от общего числа вакансий занимают... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T07:17

2022-09-13T07:17

2022-09-13T09:16

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самыми востребованными IT-специалистами в России стали программисты и разработчики, их ищут в 11% случаев, ещё по 10% от общего числа вакансий занимают аналитики и системные администраторы, следует из исследования, проведённого "Работа.ру" и Heaad, результаты которого есть у РИА Новости.В ходе исследования было проанализировано порядка 50 тысяч вакансий, опубликованных летом 2022 года.Лидерами среди работодателей по количеству опубликованных вакансий являются "СБЕР" (2%), "Яндекс" (2%) и МТС (1%)."Большинство вакансий IT-специалистов публикуется в Москве — почти 40%."IT-специалистам в целом предлагают в вакансиях от 73 тысяч ± 56,2 тысячи до 106,1 тысячи ± 86,2 тысячи российских рублей в месяц (среднее значение ± стандартное отклонение). В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза", - отмечается в исследовании.Самой востребованной вакансией является программист (разработчик): компании ищут и чаще всего и предлагают им одну из наибольших заработных плат для неруководящей позиции — от 84,5 тысячи ± 61,7 тысячи до 143,4 тысячи ± 96,7 тысячи рублей.Менеджеров продукта и тестировщиков компании ищут меньше — 9,1% и 7,7% соответственно, но предлагают зарплату больше, чем остальным маловостребованным специалистам. "Менеджер продукта получает от 97,2 тысячи ± 62,3 тысячи до 162,4 тысячи ± 122,2 тысячи рублей, а тестировщик — от 88,3 тысячи ± 55,4 до 137,1 тысячи ± 86 тысячи рублей", - говорится в исследовании.

https://ria.ru/20220913/programmist-1816249784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать