https://ria.ru/20230818/festival-1890900050.html

Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой

Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой - РИА Новости, 18.08.2023

Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой

Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей, пишет Variety. Причина – забастовка Гильдии актеров США. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:08

2023-08-18T17:08

2023-08-18T17:08

культура

сша

италия

люк бессон

роман полански

александр петров (актер)

amazon

netflix

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей, пишет Variety. Причина – забастовка Гильдии актеров США. Организация дала разрешение на участие в форуме команде двух картин: "Феррари" Макла Манна и "Догмен" Люка Бессона. При этом, как отмечает издание, они планируют проигнорировать мероприятие, чтобы избежать негативного обсуждения в СМИ. Венецианский фестиваль начнется в Италии 30 августа. Вне конкурса покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым. Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в митингах и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники медиакомпаний Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.

https://ria.ru/20230714/ssha-1884146951.html

сша

италия

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сша, италия, люк бессон, роман полански, александр петров (актер), amazon, netflix, кино, кино и сериалы