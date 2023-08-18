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Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой - РИА Новости, 18.08.2023
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Культура
 
17:08 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/festival-1890900050.html
Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой
Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой - РИА Новости, 18.08.2023
Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой
Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей, пишет Variety. Причина – забастовка Гильдии актеров США. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:08
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей, пишет Variety. Причина – забастовка Гильдии актеров США. Организация дала разрешение на участие в форуме команде двух картин: "Феррари" Макла Манна и "Догмен" Люка Бессона. При этом, как отмечает издание, они планируют проигнорировать мероприятие, чтобы избежать негативного обсуждения в СМИ. Венецианский фестиваль начнется в Италии 30 августа. Вне конкурса покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым. Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в митингах и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники медиакомпаний Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.
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сша, италия, люк бессон, роман полански, александр петров (актер), amazon, netflix, кино, кино и сериалы
Культура, США, Италия, Люк Бессон, Роман Полански, Александр Петров (актер), Amazon, Netflix, кино, Кино и сериалы
Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой

Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных актеров из-за забастовки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ребекка Фергюсон на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Актриса Ребекка Фергюсон на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва Дюна (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале. - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей, пишет Variety. Причина – забастовка Гильдии актеров США.
Организация дала разрешение на участие в форуме команде двух картин: "Феррари" Макла Манна и "Догмен" Люка Бессона. При этом, как отмечает издание, они планируют проигнорировать мероприятие, чтобы избежать негативного обсуждения в СМИ.
Венецианский фестиваль начнется в Италии 30 августа. Вне конкурса покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым.
Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в митингах и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники медиакомпаний Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.
Голливуд в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Гильдия актеров США начала забастовку
14 июля, 11:33
 
КультураСШАИталияЛюк БессонРоман ПоланскиАлександр Петров (актер)AmazonNetflixкиноКино и сериалы
 
 
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