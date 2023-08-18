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Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой
Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой - РИА Новости, 18.08.2023
Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой
Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей, пишет Variety. Причина – забастовка Гильдии актеров США. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:08
2023-08-18T17:08
2023-08-18T17:08
культура
сша
италия
люк бессон
роман полански
александр петров (актер)
amazon
netflix
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей, пишет Variety. Причина – забастовка Гильдии актеров США. Организация дала разрешение на участие в форуме команде двух картин: "Феррари" Макла Манна и "Догмен" Люка Бессона. При этом, как отмечает издание, они планируют проигнорировать мероприятие, чтобы избежать негативного обсуждения в СМИ. Венецианский фестиваль начнется в Италии 30 августа. Вне конкурса покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым. Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в митингах и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники медиакомпаний Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.
https://ria.ru/20230714/ssha-1884146951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, италия, люк бессон, роман полански, александр петров (актер), amazon, netflix, кино, кино и сериалы
Культура, США, Италия, Люк Бессон, Роман Полански, Александр Петров (актер), Amazon, Netflix, кино, Кино и сериалы
Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой
Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных актеров из-за забастовки
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей, пишет
Variety. Причина – забастовка Гильдии актеров США.
Организация дала разрешение на участие в форуме команде двух картин: "Феррари" Макла Манна и "Догмен" Люка Бессона. При этом, как отмечает издание, они планируют проигнорировать мероприятие, чтобы избежать негативного обсуждения в СМИ.
Венецианский фестиваль начнется в Италии 30 августа. Вне конкурса покажут
новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым.
Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в митингах и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники медиакомпаний Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.
Гильдия актеров США начала забастовку