https://ria.ru/20230725/petrov-1886196507.html
На Венецианском кинофестивале покажут фильм с Александром Петровым
На Венецианском кинофестивале покажут фильм с Александром Петровым - РИА Новости, 25.07.2023
На Венецианском кинофестивале покажут фильм с Александром Петровым
В рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:18
2023-07-25T16:18
2023-07-25T16:18
культура
александр петров (актер)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым. Об этом сообщил Deadline. Артист исполнил в картине одну из главных ролей. Он предстанет на экране в образе бандита. Создатели "Дворца" пока оставили подробности сюжета в тайне, но уже известно, что события фильма происходят в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. Помимо Петрова в картине появится еще один российский актер Антон Пампушный, известный по фильмам "Защитники" и "Кома". На отечественные экраны "Дворец" выйдет 23 ноября. Полански стал в этом году не единственным режиссером, выпустившим фильм с российскими актерами. Стало известно, что в рамках внеконкурсной программы фестиваля будет представлена итальянская кинолента "Срок времени" Лилианы Кавани, в котором одну из ролей исполнила Ксения Раппопорт. Также на мероприятии покажут фильм "Андрей Рублев" 1996 года режиссера Андрея Тарковского. Венецианский кинофестиваль пройдет в этом году на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября. Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пройдет первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр петров (актер)
Культура, Александр Петров (актер)
На Венецианском кинофестивале покажут фильм с Александром Петровым
На 80-м Венецианском кинофестивале покажут фильм "Дворец" с Александром Петровым
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
В рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым. Об этом сообщил
Deadline.
Артист исполнил в картине одну из главных ролей. Он предстанет на экране в образе бандита. Создатели "Дворца" пока оставили подробности сюжета в тайне, но уже известно, что события фильма происходят в швейцарском отеле в канун празднования Нового года.
Помимо Петрова в картине появится еще один российский актер Антон Пампушный, известный по фильмам "Защитники" и "Кома". На отечественные экраны "Дворец" выйдет 23 ноября.
Полански стал в этом году не единственным режиссером, выпустившим фильм с российскими актерами. Стало известно, что в рамках внеконкурсной программы фестиваля будет представлена итальянская кинолента "Срок времени" Лилианы Кавани, в котором одну из ролей исполнила Ксения Раппопорт.
Также на мероприятии покажут фильм "Андрей Рублев" 1996 года режиссера Андрея Тарковского.
Венецианский кинофестиваль пройдет в этом году на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пройдет
первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев".
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открывается в Казани