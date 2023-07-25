https://ria.ru/20230725/petrov-1886196507.html

На Венецианском кинофестивале покажут фильм с Александром Петровым

На Венецианском кинофестивале покажут фильм с Александром Петровым - РИА Новости, 25.07.2023

На Венецианском кинофестивале покажут фильм с Александром Петровым

В рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:18

2023-07-25T16:18

2023-07-25T16:18

культура

александр петров (актер)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым. Об этом сообщил Deadline. Артист исполнил в картине одну из главных ролей. Он предстанет на экране в образе бандита. Создатели "Дворца" пока оставили подробности сюжета в тайне, но уже известно, что события фильма происходят в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. Помимо Петрова в картине появится еще один российский актер Антон Пампушный, известный по фильмам "Защитники" и "Кома". На отечественные экраны "Дворец" выйдет 23 ноября. Полански стал в этом году не единственным режиссером, выпустившим фильм с российскими актерами. Стало известно, что в рамках внеконкурсной программы фестиваля будет представлена итальянская кинолента "Срок времени" Лилианы Кавани, в котором одну из ролей исполнила Ксения Раппопорт. Также на мероприятии покажут фильм "Андрей Рублев" 1996 года режиссера Андрея Тарковского. Венецианский кинофестиваль пройдет в этом году на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября. Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пройдет первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев".

https://ria.ru/20230725/kino-1886132924.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр петров (актер)