Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пройдет фестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:42 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/festival-1886014757.html
В Петербурге пройдет фестиваль "RT.Док: Время героев"
В Петербурге пройдет фестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 24.07.2023
В Петербурге пройдет фестиваль "RT.Док: Время героев"
Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 августа, в его программу вошли 15 фильмов о... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:42
2023-07-24T17:42
культура
владимир зеленский
андрей козырев
анна чапман
донбасс
санкт-петербург
италия
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854273688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53cee60499400c953848b964b40825c6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 августа, в его программу вошли 15 фильмов о героях спецоперации, сообщает пресс-служба кинофестиваля. "Санкт-Петербург станет местом проведения первого международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Фестиваль пройдет с 18 по 20 августа в одном из старейших кинотеатров города "Аврора" (Невский проспект, 60, лит. И). Зрители смогут увидеть 15 документальных фильмов о героях специальной военной операции, встретиться с авторами киноработ и принять участие в круглых столах", - говорится в сообщении. Фестиваль откроет премьера картины "Банда Бассотти. Цвет красный" авторства режиссера документального канала RT Олега Некишева. Герои фильма – итальянские музыканты, которые выступают на европейских сценах в поддержку жителей Донбасса. "Бесстрашный лидер "Банды Басотти" и организатор международного "Каравана антифашистов" Давид Каккионе и есть главный герой нашего фильма. Мы следовали за ним по дорогам Донбасса, по его родной Италии и даже Испании, где он подробно рассказывал людям о том, что на самом деле происходит в Донбассе", — цитирует пресс-служба слова Некишева. Маршрут движения каравана хранился в секрете – съемочной группе о местонахождении героев фильма сообщали за несколько часов до начала съемок. Многие герои фильма встречались с авторами тайно: их преследовала полиция за их антифашистскую деятельность. По словам Олега Некишева, в провинции Масса-Каррара группу задержала полиция и долго проверяла документы. Причина заключалась в том, что они находились рядом с итальянским особняком Владимира Зеленского. "Каждый съемочный день был сопряжен с опасностью быть убитым прилетом мины в Донбассе или фашистскими молодчиками в Италии", - приводит пресс-служба слова режиссера фильма. В рамках фестиваля запланированы еще несколько премьер. В фильме "Пусть мама услышит" режиссеров Дениса Прокошева, Андрея Козырева и авторов Анастасии Звягиной, Владимира Борзунова приводятся свидетельства торговли детьми, организованной Украиной на Запад. Также Прокошев, Звягина и Борзунов в цикле "Свои" покажут один день службы на передовой молодых артиллеристов-добровольцев Спартака и Мусы. Фильм режиссера Руслана Кечеджияна и автора Андрея Кудрякова "Донбасс - истерзанное сердце России" - это рассказы свидетелей фашистской оккупации, интервью историков и рассекреченные документы военных лет о геноциде жителей Донбасса во время Великой Отечественной войны. Также в основную программу фестиваля войдут фильм Анны Чапман "Красная тревога. Гибридная война" и фильм французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс 2022". Кроме того, будет показан фильм Артема Сомова "Военкоры" - истории Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина, а также фильм режиссера документального канала RT Клима Поплавского "Военкоры-2: птичник и Оля-молодец". "Мы приготовили для Санкт-Петербурга очень насыщенную программу кинопоказов. Много новых фильмов, которые мы еще не показывали ни в Москве, ни в предыдущих городах проведения фестиваля", — сказала руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
https://ria.ru/20230714/festival-1884291233.html
https://ria.ru/20230713/festival-1883869680.html
https://ria.ru/20230418/matushkin-1866079182.html
https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885468212.html
донбасс
санкт-петербург
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854273688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7032f80beb8c0b391bcd77e2aded8fe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, андрей козырев, анна чапман, донбасс, санкт-петербург, италия, новости культуры
Культура, Владимир Зеленский, Андрей Козырев, Анна Чапман, Донбасс, Санкт-Петербург, Италия, Новости культуры
В Петербурге пройдет фестиваль "RT.Док: Время героев"

Фестиваль "RT.Док: Время героев" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 августа

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЦеремония открытия международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев"
Церемония открытия международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Церемония открытия международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 августа, в его программу вошли 15 фильмов о героях спецоперации, сообщает пресс-служба кинофестиваля.
"Санкт-Петербург станет местом проведения первого международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Фестиваль пройдет с 18 по 20 августа в одном из старейших кинотеатров города "Аврора" (Невский проспект, 60, лит. И). Зрители смогут увидеть 15 документальных фильмов о героях специальной военной операции, встретиться с авторами киноработ и принять участие в круглых столах", - говорится в сообщении.
Премьера документального фильма Время героев в Краснодаре
Солист группы "СерьГа" высказался о фестивале "RT.Док: Время героев"
14 июля, 19:34
Фестиваль откроет премьера картины "Банда Бассотти. Цвет красный" авторства режиссера документального канала RT Олега Некишева. Герои фильма – итальянские музыканты, которые выступают на европейских сценах в поддержку жителей Донбасса.
"Бесстрашный лидер "Банды Басотти" и организатор международного "Каравана антифашистов" Давид Каккионе и есть главный герой нашего фильма. Мы следовали за ним по дорогам Донбасса, по его родной Италии и даже Испании, где он подробно рассказывал людям о том, что на самом деле происходит в Донбассе", — цитирует пресс-служба слова Некишева.
Маршрут движения каравана хранился в секрете – съемочной группе о местонахождении героев фильма сообщали за несколько часов до начала съемок. Многие герои фильма встречались с авторами тайно: их преследовала полиция за их антифашистскую деятельность. По словам Олега Некишева, в провинции Масса-Каррара группу задержала полиция и долго проверяла документы. Причина заключалась в том, что они находились рядом с итальянским особняком Владимира Зеленского.
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля aRTel.doc: время героев Екатерина Яковлева
Продюсер "RT.Док: Время героев" рассказала о главной цели фестиваля
13 июля, 01:06
"Каждый съемочный день был сопряжен с опасностью быть убитым прилетом мины в Донбассе или фашистскими молодчиками в Италии", - приводит пресс-служба слова режиссера фильма.
В рамках фестиваля запланированы еще несколько премьер. В фильме "Пусть мама услышит" режиссеров Дениса Прокошева, Андрея Козырева и авторов Анастасии Звягиной, Владимира Борзунова приводятся свидетельства торговли детьми, организованной Украиной на Запад. Также Прокошев, Звягина и Борзунов в цикле "Свои" покажут один день службы на передовой молодых артиллеристов-добровольцев Спартака и Мусы.
Фильм режиссера Руслана Кечеджияна и автора Андрея Кудрякова "Донбасс - истерзанное сердце России" - это рассказы свидетелей фашистской оккупации, интервью историков и рассекреченные документы военных лет о геноциде жителей Донбасса во время Великой Отечественной войны.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Матушкин: депутаты облдумы издадут литературный сборник, посвященный СВО
18 апреля, 14:36
Также в основную программу фестиваля войдут фильм Анны Чапман "Красная тревога. Гибридная война" и фильм французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс 2022". Кроме того, будет показан фильм Артема Сомова "Военкоры" - истории Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина, а также фильм режиссера документального канала RT Клима Поплавского "Военкоры-2: птичник и Оля-молодец".
"Мы приготовили для Санкт-Петербурга очень насыщенную программу кинопоказов. Много новых фильмов, которые мы еще не показывали ни в Москве, ни в предыдущих городах проведения фестиваля", — сказала руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Песков рассказал, как Путин относится к творчеству, связанному с СВО
21 июля, 12:37
 
КультураВладимир ЗеленскийАндрей КозыревАнна ЧапманДонбассСанкт-ПетербургИталияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала