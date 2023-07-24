В Петербурге пройдет фестиваль "RT.Док: Время героев"
Фестиваль "RT.Док: Время героев" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 августа
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЦеремония открытия международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев"
Церемония открытия международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 августа, в его программу вошли 15 фильмов о героях спецоперации, сообщает пресс-служба кинофестиваля.
"Санкт-Петербург станет местом проведения первого международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Фестиваль пройдет с 18 по 20 августа в одном из старейших кинотеатров города "Аврора" (Невский проспект, 60, лит. И). Зрители смогут увидеть 15 документальных фильмов о героях специальной военной операции, встретиться с авторами киноработ и принять участие в круглых столах", - говорится в сообщении.
Фестиваль откроет премьера картины "Банда Бассотти. Цвет красный" авторства режиссера документального канала RT Олега Некишева. Герои фильма – итальянские музыканты, которые выступают на европейских сценах в поддержку жителей Донбасса.
"Бесстрашный лидер "Банды Басотти" и организатор международного "Каравана антифашистов" Давид Каккионе и есть главный герой нашего фильма. Мы следовали за ним по дорогам Донбасса, по его родной Италии и даже Испании, где он подробно рассказывал людям о том, что на самом деле происходит в Донбассе", — цитирует пресс-служба слова Некишева.
Маршрут движения каравана хранился в секрете – съемочной группе о местонахождении героев фильма сообщали за несколько часов до начала съемок. Многие герои фильма встречались с авторами тайно: их преследовала полиция за их антифашистскую деятельность. По словам Олега Некишева, в провинции Масса-Каррара группу задержала полиция и долго проверяла документы. Причина заключалась в том, что они находились рядом с итальянским особняком Владимира Зеленского.
"Каждый съемочный день был сопряжен с опасностью быть убитым прилетом мины в Донбассе или фашистскими молодчиками в Италии", - приводит пресс-служба слова режиссера фильма.
В рамках фестиваля запланированы еще несколько премьер. В фильме "Пусть мама услышит" режиссеров Дениса Прокошева, Андрея Козырева и авторов Анастасии Звягиной, Владимира Борзунова приводятся свидетельства торговли детьми, организованной Украиной на Запад. Также Прокошев, Звягина и Борзунов в цикле "Свои" покажут один день службы на передовой молодых артиллеристов-добровольцев Спартака и Мусы.
Фильм режиссера Руслана Кечеджияна и автора Андрея Кудрякова "Донбасс - истерзанное сердце России" - это рассказы свидетелей фашистской оккупации, интервью историков и рассекреченные документы военных лет о геноциде жителей Донбасса во время Великой Отечественной войны.
Также в основную программу фестиваля войдут фильм Анны Чапман "Красная тревога. Гибридная война" и фильм французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс 2022". Кроме того, будет показан фильм Артема Сомова "Военкоры" - истории Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина, а также фильм режиссера документального канала RT Клима Поплавского "Военкоры-2: птичник и Оля-молодец".
"Мы приготовили для Санкт-Петербурга очень насыщенную программу кинопоказов. Много новых фильмов, которые мы еще не показывали ни в Москве, ни в предыдущих городах проведения фестиваля", — сказала руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.