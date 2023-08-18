https://ria.ru/20230818/briks-1890871055.html
МИД Казахстана выразил заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС
МИД Казахстана выразил заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС - РИА Новости, 18.08.2023
МИД Казахстана выразил заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС
Астана заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но говорить о получении республикой полноправного статуса члена... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:54
2023-08-18T15:54
2023-08-18T15:54
казахстан
айбек смадияров
брикс
в мире
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АСТАНА, 18 авг – РИА Новости. Астана заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации преждевременно, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. "Казахстан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами БРИКС… Относительно возможного членства Казахстана в БРИКС следует отметить, что до настоящего времени критерии и механизм расширения данного объединения не разработаны. Следовательно, говорить о получении нашей страной статуса полноправного члена БРИКС преждевременно", - сказал Смадияров. Он подчеркнул, что два члена объединения – Россия и Китай - являются соседями и ближайшими политическими и торгово-экономическими партнерами Казахстана, а с Индией установлено стратегическое партнёрство. В свою очередь, по информации официального представителя МИД, в целях выстраивания новых торговых маршрутов и диверсификации казахстанской экономики у Астаны налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, являющимися экономическими лидерами своих континентов.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, айбек смадияров, брикс, в мире
Казахстан, Айбек Смадияров, БРИКС, В мире
МИД Казахстана выразил заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС
Смадияров: Казахстан хочет сотрудничать с БРИКС, но говорить о членстве рано
АСТАНА, 18 авг – РИА Новости. Астана заинтересована в сотрудничестве со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации преждевременно, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Казахстан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами БРИКС… Относительно возможного членства Казахстана в БРИКС следует отметить, что до настоящего времени критерии и механизм расширения данного объединения не разработаны. Следовательно, говорить о получении нашей страной статуса полноправного члена БРИКС преждевременно", - сказал Смадияров. Он подчеркнул, что два члена объединения – Россия и Китай - являются соседями и ближайшими политическими и торгово-экономическими партнерами Казахстана, а с Индией установлено стратегическое партнёрство.
В свою очередь, по информации официального представителя МИД, в целях выстраивания новых торговых маршрутов и диверсификации казахстанской экономики у Астаны налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, являющимися экономическими лидерами своих континентов.
Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше