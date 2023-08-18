https://ria.ru/20230818/bondarchuk-1890815705.html

Ставшая в 54 года матерью Светлана Бондарчук ответила хейтерам

Ставшая в 54 года матерью Светлана Бондарчук ответила хейтерам - РИА Новости, 18.08.2023

Ставшая в 54 года матерью Светлана Бондарчук ответила хейтерам

Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук разместила в Instagram* пост, в котором поблагодарила всех за теплые слова по поводу рождения ее младшего... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:07

2023-08-18T14:07

2023-08-18T14:07

шоубиз

светлана бондарчук

новости шоу-бизнеса

знаменитости

федор бондарчук

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155561/03/1555610315_0:0:2998:1687_1920x0_80_0_0_c3bc64208034ed209b921595c67aac6b.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук разместила в Instagram* пост, в котором поблагодарила всех за теплые слова по поводу рождения ее младшего сына Петра, а также обратилась к хейтерам."Хочу сказать огромное спасибо всем за ваши поздравления! Это какой-то невероятный поток любви и добра", — написала знаменитость. Бондарчук отметила, что "без ложки дегтя не обошлось". Вместе с теплыми словами она также получила негативные комментарии. "Приятно, что бестактных комментариев было несколько — на фоне сообщений с позитивным посылом они совершенно терялись. И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся. Добра всем!" — высказалась журналистка. К тексту телеведущая приложила солнечный снимок, на котором улыбается и показывает сердце пальцами. Ранее 54-летняя Светлана Бондарчук сообщила, что она и ее муж дизайнер и предприниматель Сергей Харченко полгода назад стали родителями.Для модели Петр стал третьим ребенком. Она также воспитывает взрослых сына и дочь от брака с режиссером Федором Бондарчуком.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230815/olsen-1890186713.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

светлана бондарчук, новости шоу-бизнеса, знаменитости, федор бондарчук, дети