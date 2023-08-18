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Ставшая в 54 года матерью Светлана Бондарчук ответила хейтерам - РИА Новости, 18.08.2023
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Шоубиз
 
14:07 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/bondarchuk-1890815705.html
Ставшая в 54 года матерью Светлана Бондарчук ответила хейтерам
Ставшая в 54 года матерью Светлана Бондарчук ответила хейтерам - РИА Новости, 18.08.2023
Ставшая в 54 года матерью Светлана Бондарчук ответила хейтерам
Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук разместила в Instagram* пост, в котором поблагодарила всех за теплые слова по поводу рождения ее младшего... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:07
2023-08-18T14:07
шоубиз
светлана бондарчук
новости шоу-бизнеса
знаменитости
федор бондарчук
дети
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук разместила в Instagram* пост, в котором поблагодарила всех за теплые слова по поводу рождения ее младшего сына Петра, а также обратилась к хейтерам."Хочу сказать огромное спасибо всем за ваши поздравления! Это какой-то невероятный поток любви и добра", — написала знаменитость. Бондарчук отметила, что "без ложки дегтя не обошлось". Вместе с теплыми словами она также получила негативные комментарии. "Приятно, что бестактных комментариев было несколько — на фоне сообщений с позитивным посылом они совершенно терялись. И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся. Добра всем!" — высказалась журналистка. К тексту телеведущая приложила солнечный снимок, на котором улыбается и показывает сердце пальцами. Ранее 54-летняя Светлана Бондарчук сообщила, что она и ее муж дизайнер и предприниматель Сергей Харченко полгода назад стали родителями.Для модели Петр стал третьим ребенком. Она также воспитывает взрослых сына и дочь от брака с режиссером Федором Бондарчуком.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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светлана бондарчук, новости шоу-бизнеса, знаменитости, федор бондарчук, дети
Шоубиз, Светлана Бондарчук, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Федор Бондарчук, Дети
Ставшая в 54 года матерью Светлана Бондарчук ответила хейтерам

Светлана Бондарчук отреагировала на негатив по поводу рождения младшего сына

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлавный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук разместила в Instagram* пост, в котором поблагодарила всех за теплые слова по поводу рождения ее младшего сына Петра, а также обратилась к хейтерам.
«
"Хочу сказать огромное спасибо всем за ваши поздравления! Это какой-то невероятный поток любви и добра", — написала знаменитость.
Бондарчук отметила, что "без ложки дегтя не обошлось". Вместе с теплыми словами она также получила негативные комментарии.
«
"Приятно, что бестактных комментариев было несколько — на фоне сообщений с позитивным посылом они совершенно терялись. И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся. Добра всем!" — высказалась журналистка.
К тексту телеведущая приложила солнечный снимок, на котором улыбается и показывает сердце пальцами.
Ранее 54-летняя Светлана Бондарчук сообщила, что она и ее муж дизайнер и предприниматель Сергей Харченко полгода назад стали родителями.
Для модели Петр стал третьим ребенком. Она также воспитывает взрослых сына и дочь от брака с режиссером Федором Бондарчуком.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ШоубизСветлана БондарчукНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиФедор БондарчукДети
 
 
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