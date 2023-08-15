https://ria.ru/20230815/bondarchuk-1890282097.html
Светлана Бондарчук стала мамой в 54 года
Светлана Бондарчук стала мамой в 54 года - РИА Новости, 15.08.2023
Светлана Бондарчук стала мамой в 54 года
Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук сообщила в Instagram*, что она и ее муж дизайнер и предприниматель Сергей Харченко полгода назад стали... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:45
2023-08-15T18:45
2023-08-15T18:45
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук сообщила в Instagram*, что она и ее муж дизайнер и предприниматель Сергей Харченко полгода назад стали родителями. "А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", — написала журналистка. К подписи 54-летняя Бондарчук приложила трогательный снимок, на котором держит на руках подросшего сына, отвернув лицо малыша от камеры. В комментариях пользователи оставили много теплых слов паре. "Петру Сергеевичу долгих и счастливых лет", "Будьте самыми счастливыми", "Поздравляю и восхищаюсь", — написали поклонники. Для Светланы Бондарчук Петр стал третьим ребенком. Знаменитость также воспитывает взрослых сына и дочь от брака с режиссером Федором Бондарчуком. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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светлана бондарчук, новости шоу-бизнеса, федор бондарчук, россия, знаменитости, беременность
Шоубиз, Светлана Бондарчук, Новости шоу-бизнеса, Федор Бондарчук, Россия, Знаменитости, беременность
Светлана Бондарчук стала мамой в 54 года
Телеведущая Светлана Бондарчук сообщила, что полгода назад снова стала мамой
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук сообщила в Instagram*, что она и ее муж дизайнер и предприниматель Сергей Харченко полгода назад стали родителями.
«
"А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", — написала журналистка.
К подписи 54-летняя Бондарчук приложила трогательный снимок, на котором держит на руках подросшего сына, отвернув лицо малыша от камеры.
В комментариях пользователи оставили много теплых слов паре. "Петру Сергеевичу долгих и счастливых лет", "Будьте самыми счастливыми", "Поздравляю и восхищаюсь", — написали поклонники.
Для Светланы Бондарчук Петр стал третьим ребенком. Знаменитость также воспитывает взрослых сына и дочь от брака с режиссером Федором Бондарчуком.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Эшли Олсен впервые стала мамой