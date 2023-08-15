https://ria.ru/20230815/bondarchuk-1890282097.html

Светлана Бондарчук стала мамой в 54 года

Светлана Бондарчук стала мамой в 54 года - РИА Новости, 15.08.2023

Светлана Бондарчук стала мамой в 54 года

Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук сообщила в Instagram*, что она и ее муж дизайнер и предприниматель Сергей Харченко полгода назад стали... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:45

2023-08-15T18:45

2023-08-15T18:45

шоубиз

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федор бондарчук

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук сообщила в Instagram*, что она и ее муж дизайнер и предприниматель Сергей Харченко полгода назад стали родителями. "А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", — написала журналистка. К подписи 54-летняя Бондарчук приложила трогательный снимок, на котором держит на руках подросшего сына, отвернув лицо малыша от камеры. В комментариях пользователи оставили много теплых слов паре. "Петру Сергеевичу долгих и счастливых лет", "Будьте самыми счастливыми", "Поздравляю и восхищаюсь", — написали поклонники. Для Светланы Бондарчук Петр стал третьим ребенком. Знаменитость также воспитывает взрослых сына и дочь от брака с режиссером Федором Бондарчуком. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230815/olsen-1890186713.html

россия

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

светлана бондарчук, новости шоу-бизнеса, федор бондарчук, россия, знаменитости, беременность