https://ria.ru/20230817/pripisnoe_svidetelstvo-1890550998.html

Приписное свидетельство: как оформить и что делать, если потерял

Приписное свидетельство из военкомата: как получить, когда выдают, как выглядит

Приписное свидетельство: как оформить и что делать, если потерял

Приписное свидетельство — это документ, который подтверждает факт приписки гражданина к военкомату и устанавливает его воинскую обязанность. О том, как получить РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:51

2023-08-17T10:51

2023-08-17T10:51

россия

общество

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Приписное свидетельство — это документ, который подтверждает факт приписки гражданина к военкомату и устанавливает его воинскую обязанность. О том, как получить удостоверение и как оно выглядит, когда его выдают призывнику, какие документы понадобятся, а также чем отличается от военного билета — в материале РИА Новости.Приписное свидетельствоПриписным свидетельством называют удостоверение гражданина, который подлежит призыву на военную службу. Этот документ выдают в военкомате, он служит подтверждением того, что человек поставлен на воинский учет.Удостоверение выдают молодым людям, когда им исполняется 17 лет, а после прохождения военной службы его заменяют военным билетом.В 2023 году Минобороны разработало проект документа, согласно которому граждане смогут становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат.Для чего нужноВ приписном свидетельстве содержится информация о призывнике с момента первоначальной постановки на воинский учет. Например, сведения об отсрочках, о категории годности и т.д. Документ необходим не только для взаимодействия с военным комиссариатом, но может понадобиться при трудоустройстве и поступлении в образовательное учреждение.“Наличие приписного свидетельства на руках гражданина означает, что он законопослушен и не уклоняется от своих гражданских обязанностей. Это свойство ценят работодатели, которым не нужны проблемы с правоохранительными органами. Приписное свидетельство могут попросить в учебном заведении, куда человек идет учиться после школы”, — объяснила юрист Анастасия Громакова.Как выглядитПриписное удостоверение — небольшая голубая книжка, в которой размещена фотография призывника, его личные данные (ФИО, дата и место рождения и т.д.), а также сведения о воинском учете, отсрочках и дополнительная нормативно-правовая информация. На каждой странице есть водяной знак, серия и номер документа.Помимо этого, в приписном свидетельстве указывают категорию годности к военной службе:Где получитьПриписное удостоверение выдают в военном комиссариате, к которому прикреплен призывник. Обычно на учет встают по месту прописки или временной регистрации. При этом согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" можно сделать это по фактическому месту проживания, но тогда нужно принести в военкомат доказательства, что человек действительно живет по этому адресу.Возраст полученияПо словам Романа Головицкого, юриста Европейской Юридической Службы, приписное свидетельство выдается призывнику при первоначальной постановке его на воинский учет. Она осуществляется, как правило, с 1 января по 31 марта года достижения им возраста 17 лет, то есть между прошлогодним осенним и грядущим весенним призывами. Зачастую военкоматы тесно взаимодействуют с учебными заведениями, поэтому если на этот момент юноша проходит обучение в школе или колледже, то отправить ему повестку могут прямо туда. Часто школы организуют централизованную явку в военный комиссариат.Порядок полученияВыдается приписное свидетельство в ходе постановки на учет. Для этого следует собрать необходимые документы, получить заполненную характеристику из школы, приобщить результаты медобследований. Результаты должны быть свежими — не “старше” года (шести месяцев в случае с флюорографией).Куда обращатьсяКогда все готово, следует обратиться в военкомат по месту прописки со всеми бумагами, пройти военно-медицинскую комиссию. В ее состав входят врачи: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог и, если нужно, медики других специальностей.Затем нужно выполнить психологическое тестирование и заполнить заявление. При необходимости молодому человеку придется пройти дополнительные медицинские обследования. Это может понадобиться для уточнения состояния его здоровья. Когда все процедуры завершены, призывнику выдают приписное свидетельство под его подпись.Необходимые документыДля получения приписного свидетельства понадобятся:Сроки оформленияКак правило, на весь процесс получения приписного в военкомате уходит 1–2 месяца, потому что до медицинского освидетельствования призывнику нужно пройти дополнительные обследование в районной поликлинике. В них входят:Порядок действий по исполнении 16 летСогласно ФЗ №53 "О воинской обязанности и военной службе" первоначальная постановка на воинский учет происходит в год, когда молодому человеку исполняется 17 лет. Это значит, что вызвать в военкомат могут и шестнадцатилетних, если им в этом году будет 17. Процедура для получения приписного свидетельства для них такая же — сбор документов, медицинские обследование, прохождение комиссии в военном комиссариате.Порядок действий по исполнении 18 летЧтобы получить приписное после 18-ти, необходимо собрать документы, медицинские справки и обратиться в военный комиссариат по месту прописки. Там призывник пройдет медкомиссию. В целом процедура ничем не отличается. При этом призывники могут прийти в военкомат не только с 1 января по 31 марта, но и в период призыва с 1 апреля до 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря. Если приписное оформляется после 18 лет, то возможны три варианта: призыв, оформление отсрочки или освобождение от военной службы по состоянию здоровья.Восстановление утерянного приписного“В случае утраты приписного удостоверения вам придется в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат (местную администрацию, осуществляющую первичный воинский учет) для получения нового удостоверения”, — сообщил Роман Головицкий.Необходимо иметь при себе все вышеуказанные документы и фотографии. Возможно придется заплатить штраф, размер которого составит до 25 000 рублей.Отличие приписного от военного билетаПриписное и военный билет — документы воинского учета, но между ними существуют различия:В целом военный билет получают следующие категории граждан:Совет экспертаРоман Головицкий отметил, что граждане могут столкнуться с тем, что при поступлении в учебные заведения у них потребуют приписное удостоверение. Такие требования не основаны на законе, а отсутствие приписного удостоверения не лишает граждан права на получение образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, общество