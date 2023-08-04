https://ria.ru/20230804/zakon-1888195835.html

Путин подписал закон о повышении призывного возраста

Путин подписал закон о повышении призывного возраста - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о повышении призывного возраста

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий призывной возраст в России с 18 до 30 лет, следует из документа на портале правовой... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:54

2023-08-04T14:54

2023-08-04T17:09

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий призывной возраст в России с 18 до 30 лет, следует из документа на портале правовой информации.При рассмотрении в Госдуме в первом чтении законопроект предусматривал смещение границ призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет, а также переходный период до 2026 года. Ко второму чтению депутаты исключили нормы о повышении нижней границы, а также о переходном периоде. Таким образом, призывной возраст устанавливается на уровне 18-30 лет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.Контракт в условиях ЧСКроме того, закон предусматривает, что с призывниками или военнослужащими запаса, поступающими на службу в чрезвычайных обстоятельствах (режим ЧП, ликвидация последствий стихийных бедствий, восстановление конституционного порядка), для участия в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, а также в ряде других случаев можно заключать контракт на срок один год или меньше.С призывником заключить контракт можно не ранее чем за месяц до окончания срока службы.При этом в период мобилизации, военного положения и в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, при использовании армии за пределами России контракт можно заключать с призывником или гражданином, не пребывающим в запасе, на один год, а с гражданином в запасе — на один год или меньший срок.СпецГУП на охране порядкаДокумент также устанавливает, что в период мобилизации, военного положения, в военное время специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП) будут привлекать к охране общественного порядка.Эти структуры будут создавать руководители регионов по решению президента России.ГУП будут оказывать содействие силовым структурам в охране общественного порядка, в защите госграницы, в борьбе с иностранными диверсантами и незаконными вооруженными формированиями.Такие предприятия будут получать во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны.Они также получат право перехватывать или уничтожать беспилотные аппараты.Кроме того, ведомственная охрана правительства Москвы получит право применять боевое стрелковое оружие для помощи силовым структурам в охране общественного порядка.

https://ria.ru/20230725/vozrast-1886180171.html

https://ria.ru/20230728/otsrochki-1886808530.html

https://ria.ru/20230718/zapas-1884862010.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, безопасность