https://ria.ru/20230830/svidetelstvo-1893273719.html

Как восстановить свидетельство о рождении: куда обращаться, сколько стоит

Дубликат свидетельства о рождении ребенка или взрослого: как и где можно получить

Как восстановить свидетельство о рождении: куда обращаться, сколько стоит

Свидетельство о рождении — главный документ ребенка до наступления 14 лет. Что делать, если он утерян или испорчен, как получить дубликат в ЗАГСе или МФЦ,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T21:11

2023-08-30T21:11

2023-08-30T21:11

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Свидетельство о рождении — главный документ ребенка до наступления 14 лет. Что делать, если он утерян или испорчен, как получить дубликат в ЗАГСе или МФЦ, сколько стоит услуга восстановления — в материале РИА Новости.Дубликат свидетельства о рожденииВ случае, если свидетельств о рождении утеряно или сильно повреждено, потребуется восстановить его, чтобы иметь возможность оформить пособия, получить другие документы, устроиться в детский сад и школу, купить билет на самолет или поезд.Где можно получитьСогласно ст. 9 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" повторное свидетельство о рождении можно получить в органах ЗАГС, МФЦ или через портал "Госуслуги". При этом выдается именно повторное свидетельство, понятие "дубликат" в законодательстве не применяется. Новый документ будет отличаться от прошлого серией и номером, а в правом верхнем углу будет отметка "Повторное".Как получить на ребенка или взрослогоГлавным условием повторной выдачи бланка свидетельства является утрата или повреждение/порча/ветхость первичного документа, отсутствия возможности считать текст и печать органа записи актов гражданского состояния, а также ламинирование.Получить повторное свидетельство о рождении могут родители и законные представители, сам владелец, если он совершеннолетний, а также представитель по нотариальной доверенности. Однако, если мать или отец лишены родительских прав или ограничены в них, то в этом случае выдается справка, подтверждающая факт регистрации рождения ребенка.Необходимые документыЧтобы получить свидетельство повторно, вместе с заявлением необходимо предоставить:Подача заявленияОлег Ленков, кандидат юридических наук, вице-президент Независимой коллегии адвокатов Ленинградской области, рассказал об особенностях подачи заявления в разные органы:Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, поясняет, если обращаться в органы ЗАГС, то повторное свидетельство должны выдать в тот же день, а в МФЦ на это может уйти до шести дней. По словам эксперта, при подаче заявления через портал "Госуслуги" необходимо будет ответить на вопросы анкеты, а впоследствии записаться на удобную дату и время для получения документа.Оплата госпошлиныРазмер государственной пошлины при получении повторного свидетельства согласно ст. 333.26 НК РФ составляет 350 рублей. По словам Олега Ленкова, информация о размере платежа и реквизитах для оплаты доступна на сайте местного ЗАГСа или МФЦ. При подаче заявления через "Госуслуги" может быть предоставлена возможность оплатить госпошлину онлайн.

https://ria.ru/20230731/svidetelstvo-1887461501.html

https://ria.ru/20230817/pripisnoe_svidetelstvo-1890550998.html

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общество, россия, ленинградская область