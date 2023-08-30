Рейтинг@Mail.ru
Дубликат свидетельства о рождении ребенка или взрослого: как и где можно получить
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/svidetelstvo-1893273719.html
Как восстановить свидетельство о рождении: куда обращаться, сколько стоит
Дубликат свидетельства о рождении ребенка или взрослого: как и где можно получить
Как восстановить свидетельство о рождении: куда обращаться, сколько стоит
Свидетельство о рождении — главный документ ребенка до наступления 14 лет. Что делать, если он утерян или испорчен, как получить дубликат в ЗАГСе или МФЦ,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T21:11
2023-08-30T21:11
общество
россия
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883604038_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f00791c54328d928f321dd38d766a42.jpg
Свидетельство о рождении — главный документ ребенка до наступления 14 лет. Что делать, если он утерян или испорчен, как получить дубликат в ЗАГСе или МФЦ, сколько стоит услуга восстановления — в материале РИА Новости.Дубликат свидетельства о рожденииВ случае, если свидетельств о рождении утеряно или сильно повреждено, потребуется восстановить его, чтобы иметь возможность оформить пособия, получить другие документы, устроиться в детский сад и школу, купить билет на самолет или поезд.Где можно получитьСогласно ст. 9 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" повторное свидетельство о рождении можно получить в органах ЗАГС, МФЦ или через портал "Госуслуги". При этом выдается именно повторное свидетельство, понятие "дубликат" в законодательстве не применяется. Новый документ будет отличаться от прошлого серией и номером, а в правом верхнем углу будет отметка "Повторное".Как получить на ребенка или взрослогоГлавным условием повторной выдачи бланка свидетельства является утрата или повреждение/порча/ветхость первичного документа, отсутствия возможности считать текст и печать органа записи актов гражданского состояния, а также ламинирование.Получить повторное свидетельство о рождении могут родители и законные представители, сам владелец, если он совершеннолетний, а также представитель по нотариальной доверенности. Однако, если мать или отец лишены родительских прав или ограничены в них, то в этом случае выдается справка, подтверждающая факт регистрации рождения ребенка.Необходимые документыЧтобы получить свидетельство повторно, вместе с заявлением необходимо предоставить:Подача заявленияОлег Ленков, кандидат юридических наук, вице-президент Независимой коллегии адвокатов Ленинградской области, рассказал об особенностях подачи заявления в разные органы:Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, поясняет, если обращаться в органы ЗАГС, то повторное свидетельство должны выдать в тот же день, а в МФЦ на это может уйти до шести дней. По словам эксперта, при подаче заявления через портал "Госуслуги" необходимо будет ответить на вопросы анкеты, а впоследствии записаться на удобную дату и время для получения документа.Оплата госпошлиныРазмер государственной пошлины при получении повторного свидетельства согласно ст. 333.26 НК РФ составляет 350 рублей. По словам Олега Ленкова, информация о размере платежа и реквизитах для оплаты доступна на сайте местного ЗАГСа или МФЦ. При подаче заявления через "Госуслуги" может быть предоставлена возможность оплатить госпошлину онлайн.
https://ria.ru/20230731/svidetelstvo-1887461501.html
https://ria.ru/20230817/pripisnoe_svidetelstvo-1890550998.html
https://ria.ru/20230714/rosaviatsiya-1884140503.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883604038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f49d2f43c47d595faf9857f9fb25c914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ленинградская область
Общество, Россия, Ленинградская область

Как восстановить свидетельство о рождении: куда обращаться, сколько стоит

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСвидетельство о рождении российского образца
Свидетельство о рождении российского образца - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Свидетельство о рождении российского образца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Оглавление
Свидетельство о рождении — главный документ ребенка до наступления 14 лет. Что делать, если он утерян или испорчен, как получить дубликат в ЗАГСе или МФЦ, сколько стоит услуга восстановления — в материале РИА Новости.

Дубликат свидетельства о рождении

В случае, если свидетельств о рождении утеряно или сильно повреждено, потребуется восстановить его, чтобы иметь возможность оформить пособия, получить другие документы, устроиться в детский сад и школу, купить билет на самолет или поезд.
Свидетельство о рождении - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Свидетельство о рождении ребенка: как оформить документ в 2023 году
31 июля, 19:21

Где можно получить

Согласно ст. 9 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" повторное свидетельство о рождении можно получить в органах ЗАГС, МФЦ или через портал "Госуслуги". При этом выдается именно повторное свидетельство, понятие "дубликат" в законодательстве не применяется. Новый документ будет отличаться от прошлого серией и номером, а в правом верхнем углу будет отметка "Повторное".

Как получить на ребенка или взрослого

Главным условием повторной выдачи бланка свидетельства является утрата или повреждение/порча/ветхость первичного документа, отсутствия возможности считать текст и печать органа записи актов гражданского состояния, а также ламинирование.
Получить повторное свидетельство о рождении могут родители и законные представители, сам владелец, если он совершеннолетний, а также представитель по нотариальной доверенности. Однако, если мать или отец лишены родительских прав или ограничены в них, то в этом случае выдается справка, подтверждающая факт регистрации рождения ребенка.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосетители флагманского центра "Мои Документы" на улице Ярцевской в Москве
Посетители флагманского центра Мои Документы на улице Ярцевской в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посетители флагманского центра "Мои Документы" на улице Ярцевской в Москве

Необходимые документы

Чтобы получить свидетельство повторно, вместе с заявлением необходимо предоставить:
  • документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт родителя или свидетельство об усыновлении, удостоверение опекуна);
  • данные из утраченного свидетельства о рождении (его серия, номер, ФИО ребенка, дата и место рождения)или информация о ребенке, помогающая идентифицировать запись в реестре;
  • ФИО матери и отца;
  • квитанцию об оплате государственной пошлины.
Призывник во время прохождения призывной комиссии - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Приписное свидетельство: как оформить и что делать, если потерял
17 августа, 10:51

Подача заявления

Олег Ленков, кандидат юридических наук, вице-президент Независимой коллегии адвокатов Ленинградской области, рассказал об особенностях подачи заявления в разные органы:
  1. 1.
    В ЗАГСе: обращение нужно принести лично или через представителя с пакетом необходимых документов. После проверки предоставленных бумаг и оплаты госпошлины документ будет готов.
  2. 2.
    В МФЦ: аналогичный процесс, как и в ЗАГСе. МФЦ примет документы и перенаправит их в ЗАГС для выдачи дубликата.
  3. 3.
    По почте: можно отправить заявление и ксерокопии всех необходимых документов по почте. Однако такой способ может быть менее надежным и требовать больше времени.
  4. 4.
    На "Госуслугах": необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить заявление, прикрепить сканы или фото всех требуемых документов и следовать дальнейшим инструкциям на сайте.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, поясняет, если обращаться в органы ЗАГС, то повторное свидетельство должны выдать в тот же день, а в МФЦ на это может уйти до шести дней. По словам эксперта, при подаче заявления через портал "Госуслуги" необходимо будет ответить на вопросы анкеты, а впоследствии записаться на удобную дату и время для получения документа.

Оплата госпошлины

Размер государственной пошлины при получении повторного свидетельства согласно ст. 333.26 НК РФ составляет 350 рублей. По словам Олега Ленкова, информация о размере платежа и реквизитах для оплаты доступна на сайте местного ЗАГСа или МФЦ. При подаче заявления через "Госуслуги" может быть предоставлена возможность оплатить госпошлину онлайн.
Сотрудник аэропорта на самокате возле входа в комнату матери и ребенка нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами
14 июля, 11:15
 
ОбществоРоссияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала