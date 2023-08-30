Как восстановить свидетельство о рождении: куда обращаться, сколько стоит
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСвидетельство о рождении российского образца
Свидетельство о рождении российского образца. Архивное фото
Свидетельство о рождении — главный документ ребенка до наступления 14 лет. Что делать, если он утерян или испорчен, как получить дубликат в ЗАГСе или МФЦ, сколько стоит услуга восстановления — в материале РИА Новости.
Дубликат свидетельства о рождении
В случае, если свидетельств о рождении утеряно или сильно повреждено, потребуется восстановить его, чтобы иметь возможность оформить пособия, получить другие документы, устроиться в детский сад и школу, купить билет на самолет или поезд.
Где можно получить
Согласно ст. 9 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" повторное свидетельство о рождении можно получить в органах ЗАГС, МФЦ или через портал "Госуслуги". При этом выдается именно повторное свидетельство, понятие "дубликат" в законодательстве не применяется. Новый документ будет отличаться от прошлого серией и номером, а в правом верхнем углу будет отметка "Повторное".
Как получить на ребенка или взрослого
Главным условием повторной выдачи бланка свидетельства является утрата или повреждение/порча/ветхость первичного документа, отсутствия возможности считать текст и печать органа записи актов гражданского состояния, а также ламинирование.
Получить повторное свидетельство о рождении могут родители и законные представители, сам владелец, если он совершеннолетний, а также представитель по нотариальной доверенности. Однако, если мать или отец лишены родительских прав или ограничены в них, то в этом случае выдается справка, подтверждающая факт регистрации рождения ребенка.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосетители флагманского центра "Мои Документы" на улице Ярцевской в Москве
Посетители флагманского центра "Мои Документы" на улице Ярцевской в Москве
Необходимые документы
Чтобы получить свидетельство повторно, вместе с заявлением необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт родителя или свидетельство об усыновлении, удостоверение опекуна);
- данные из утраченного свидетельства о рождении (его серия, номер, ФИО ребенка, дата и место рождения)или информация о ребенке, помогающая идентифицировать запись в реестре;
- ФИО матери и отца;
- квитанцию об оплате государственной пошлины.
Подача заявления
Олег Ленков, кандидат юридических наук, вице-президент Независимой коллегии адвокатов Ленинградской области, рассказал об особенностях подачи заявления в разные органы:
- 1.В ЗАГСе: обращение нужно принести лично или через представителя с пакетом необходимых документов. После проверки предоставленных бумаг и оплаты госпошлины документ будет готов.
- 2.В МФЦ: аналогичный процесс, как и в ЗАГСе. МФЦ примет документы и перенаправит их в ЗАГС для выдачи дубликата.
- 3.По почте: можно отправить заявление и ксерокопии всех необходимых документов по почте. Однако такой способ может быть менее надежным и требовать больше времени.
- 4.На "Госуслугах": необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить заявление, прикрепить сканы или фото всех требуемых документов и следовать дальнейшим инструкциям на сайте.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, поясняет, если обращаться в органы ЗАГС, то повторное свидетельство должны выдать в тот же день, а в МФЦ на это может уйти до шести дней. По словам эксперта, при подаче заявления через портал "Госуслуги" необходимо будет ответить на вопросы анкеты, а впоследствии записаться на удобную дату и время для получения документа.
Оплата госпошлины
Размер государственной пошлины при получении повторного свидетельства согласно ст. 333.26 НК РФ составляет 350 рублей. По словам Олега Ленкова, информация о размере платежа и реквизитах для оплаты доступна на сайте местного ЗАГСа или МФЦ. При подаче заявления через "Госуслуги" может быть предоставлена возможность оплатить госпошлину онлайн.