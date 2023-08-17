https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890654565.html

Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале - РИА Новости, 17.08.2023

Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева, который проходит по делу о взрыве в Махачкале, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:12

2023-08-17T16:12

2023-08-17T17:11

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева, который проходит по делу о взрыве в Махачкале, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Избрать в отношении обвиняемого Насрулаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 14 октября", — огласила решение судья Наталия Дударь.По данным источника РИА Новости, житель Махачкалы, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру. Ему предъявили обвинения по статье "Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до десяти лет заключения.Как стало известно в ходе процесса, Насрулаев — безработный отец трех несовершеннолетних детей.Заседание по просьбе следователя закрыли от публики.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате ЧП пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.В больницах Дагестана остаются 46 пациентов, 16 пострадавших перевезли на лечение в Москву.В качестве одной из предварительных версий рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.

https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890408773.html

https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890632046.html

махачкала

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан