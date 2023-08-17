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Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале - РИА Новости, 17.08.2023
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16:12 17.08.2023 (обновлено: 17:11 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890654565.html
Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале
Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале - РИА Новости, 17.08.2023
Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале
Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева, который проходит по делу о взрыве в Махачкале, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:12
2023-08-17T17:11
происшествия
махачкала
чп на азс в махачкале
республика дагестан
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева, который проходит по делу о взрыве в Махачкале, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Избрать в отношении обвиняемого Насрулаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 14 октября", — огласила решение судья Наталия Дударь.По данным источника РИА Новости, житель Махачкалы, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру. Ему предъявили обвинения по статье "Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до десяти лет заключения.Как стало известно в ходе процесса, Насрулаев — безработный отец трех несовершеннолетних детей.Заседание по просьбе следователя закрыли от публики.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате ЧП пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.В больницах Дагестана остаются 46 пациентов, 16 пострадавших перевезли на лечение в Москву.В качестве одной из предварительных версий рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890408773.html
https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890632046.html
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происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

Суд отправил в СИЗО хранившего селитру возле взорвавшейся АЗС в Махачкале

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖитель Дагестана Эльдар Насрулаев, подозреваемый в причастности к взрыву в Махачкале, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы
Житель Дагестана Эльдар Насрулаев, подозреваемый в причастности к взрыву в Махачкале, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Житель Дагестана Эльдар Насрулаев, подозреваемый в причастности к взрыву в Махачкале, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева, который проходит по делу о взрыве в Махачкале, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Избрать в отношении обвиняемого Насрулаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 14 октября", — огласила решение судья Наталия Дударь.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
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4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
По данным источника РИА Новости, житель Махачкалы, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру. Ему предъявили обвинения по статье "Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до десяти лет заключения.
Как стало известно в ходе процесса, Насрулаев — безработный отец трех несовершеннолетних детей.
Заседание по просьбе следователя закрыли от публики.
Искренние соболезнования от нас всех: люди несут цветы на место взрыва в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
16 августа, 14:45
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате ЧП пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.
В больницах Дагестана остаются 46 пациентов, 16 пострадавших перевезли на лечение в Москву.
В качестве одной из предварительных версий рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Глава Дагестана заявил, что большинство людей при взрыве погибли сразу
Вчера, 15:05
 
ПроисшествияМахачкалаЧП на АЗС в МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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