https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890654565.html
Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале
Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале - РИА Новости, 17.08.2023
Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале
Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева, который проходит по делу о взрыве в Махачкале, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:12
2023-08-17T16:12
2023-08-17T17:11
происшествия
махачкала
чп на азс в махачкале
республика дагестан
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева, который проходит по делу о взрыве в Махачкале, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Избрать в отношении обвиняемого Насрулаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 14 октября", — огласила решение судья Наталия Дударь.По данным источника РИА Новости, житель Махачкалы, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру. Ему предъявили обвинения по статье "Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до десяти лет заключения.Как стало известно в ходе процесса, Насрулаев — безработный отец трех несовершеннолетних детей.Заседание по просьбе следователя закрыли от публики.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате ЧП пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.В больницах Дагестана остаются 46 пациентов, 16 пострадавших перевезли на лечение в Москву.В качестве одной из предварительных версий рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890408773.html
https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890632046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале
Суд отправил в СИЗО хранившего селитру возле взорвавшейся АЗС в Махачкале
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева, который проходит по делу о взрыве в Махачкале, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Избрать в отношении обвиняемого Насрулаева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 14 октября", — огласила решение судья Наталия Дударь.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
По данным источника РИА Новости, житель Махачкалы, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру. Ему предъявили обвинения по статье "Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до десяти лет заключения.
Как стало известно в ходе процесса, Насрулаев — безработный отец трех несовершеннолетних детей.
Заседание по просьбе следователя закрыли от публики.
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
, в результате ЧП пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.
В больницах Дагестана остаются 46 пациентов, 16 пострадавших перевезли на лечение в Москву
.
В качестве одной из предварительных версий рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
Глава Дагестана заявил, что большинство людей при взрыве погибли сразу