https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890632046.html

Глава Дагестана заявил, что большинство людей при взрыве погибли сразу

Глава Дагестана заявил, что большинство людей при взрыве погибли сразу - РИА Новости, 17.08.2023

Глава Дагестана заявил, что большинство людей при взрыве погибли сразу

При взрыве возле АЗС в Махачкале большинство погибли практически одномоментно, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:05

2023-08-17T15:05

2023-08-17T15:12

махачкала

чп на азс в махачкале

происшествия

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. При взрыве возле АЗС в Махачкале большинство погибли практически одномоментно, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов."Люди погибли от тех травм, увечий, которые действительно были не совместимы с жизнью, то есть они погибли во время взрыва практически одномоментно, травмы об этом говорят. И если бы не работа экстренных служб, прежде всего пожарных, спасателей, МЧС, медиков, сотрудников МВД, которые провели оцепление этого района - тоже была непростая ситуация, то жертв было бы гораздо больше", - сказал Меликов."По сути дела, они не то что сократили, они не допустили жертв (дополнительных). Те, кто у нас числятся погибшими, они погибли в первую минуту", - отметил глава республики, поблагодарив сотрудников экстренных служб за работу.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Прогремел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. По последним данным, погибли 35 человек, еще 116 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230816/vzryv-1890386042.html

махачкала

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Кирилл Волков

махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)