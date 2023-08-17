https://ria.ru/20230817/magistral-1890653091.html
Эксперт назвал проект ВСМ от Москвы до Адлера самым сложным
Эксперт назвал проект ВСМ от Москвы до Адлера самым сложным - РИА Новости, 17.08.2023
Эксперт назвал проект ВСМ от Москвы до Адлера самым сложным
Стоимость строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) от Москвы до Адлера может ориентировочно составить 4,6-5,3 триллиона рублей, а срок ее... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:04
2023-08-17T16:04
2023-08-17T16:06
москва
адлер
олег белозеров
владимир путин
ржд
экономика
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Стоимость строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) от Москвы до Адлера может ориентировочно составить 4,6-5,3 триллиона рублей, а срок ее строительства занять до 5 лет, посчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.Глава РЖД Олег Белозеров в четверг на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Президент ответил, что высокоскоростную железнодорожную магистраль можно было бы сделать еще и от Москвы до Адлера, а также до Луганска и Донецка."ВСМ на Адлер будет самой сложной и дорогой. Ориентировочная стоимость составит 4,6-5,3 триллиона рублей. Сроки строительства без учета проектной документации 4,5-5 лет", - считает Иванкин.Он также пояснил, сколько примерно может стоить строительство каждого из участков. "Если стоимость разложить, то до Воронежа 1,5-1,7 триллиона рублей, от Воронежа до Краснодара 1,3-1,5 триллиона рублей и от Краснодара до Адлера 1,8-2,1 триллиона рублей", - привел он расчеты.
https://ria.ru/20230817/putin-1890644768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, адлер, олег белозеров, владимир путин, ржд, экономика
Москва, Адлер, Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД, Экономика
Эксперт назвал проект ВСМ от Москвы до Адлера самым сложным
Эксперт: строительство ВСМ от Москвы до Адлера может занять пять лет