https://ria.ru/20230817/magistral-1890637345.html

Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали

Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали - РИА Новости, 17.08.2023

Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали

Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва -... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:18

2023-08-17T15:18

2023-08-17T15:26

олег белозеров

ржд

владимир путин

россия

москва

санкт-петербург

валентин иванов

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.Глава РЖД называл преимущества этой дороги и в конце своей речи обратился к президенту. "Просили бы поддержать", - сказал Белозеров.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа.Сроки начала строительства и объемы инвестиций в проект периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок - 1,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230817/mtsd-1890637248.html

россия

москва

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

олег белозеров, ржд, владимир путин, россия, москва, санкт-петербург, валентин иванов