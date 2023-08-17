https://ria.ru/20230817/magistral-1890637345.html
Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали
Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали - РИА Новости, 17.08.2023
Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали
Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва -... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:18
2023-08-17T15:18
2023-08-17T15:26
олег белозеров
ржд
владимир путин
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москва
санкт-петербург
валентин иванов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.Глава РЖД называл преимущества этой дороги и в конце своей речи обратился к президенту. "Просили бы поддержать", - сказал Белозеров.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа.Сроки начала строительства и объемы инвестиций в проект периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок - 1,7 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230817/mtsd-1890637248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали
Белозеров попросил Путина поддержать стройку ВСМ от Москвы до Петербурга