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Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали - РИА Новости, 17.08.2023
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15:18 17.08.2023 (обновлено: 15:26 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/magistral-1890637345.html
Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали
Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали - РИА Новости, 17.08.2023
Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали
Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва -... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:18
2023-08-17T15:26
олег белозеров
ржд
владимир путин
россия
москва
санкт-петербург
валентин иванов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.Глава РЖД называл преимущества этой дороги и в конце своей речи обратился к президенту. "Просили бы поддержать", - сказал Белозеров.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа.Сроки начала строительства и объемы инвестиций в проект периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок - 1,7 триллиона рублей.
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олег белозеров, ржд, владимир путин, россия, москва, санкт-петербург, валентин иванов
Олег Белозеров, РЖД, Владимир Путин, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Валентин Иванов
Белозеров попросил Путина поддержать строительство скоростной магистрали

Белозеров попросил Путина поддержать стройку ВСМ от Москвы до Петербурга

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
Глава РЖД называл преимущества этой дороги и в конце своей речи обратился к президенту. "Просили бы поддержать", - сказал Белозеров.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа.
Сроки начала строительства и объемы инвестиций в проект периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок - 1,7 триллиона рублей.
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Вчера, 15:18
 
Олег БелозеровРЖДВладимир ПутинРоссияМоскваСанкт-ПетербургВалентин Иванов
 
 
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