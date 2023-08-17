https://ria.ru/20230817/lavra-1890720994.html

Прихожане УПЦ обратились в посольства трех стран из-за ситуации с Лаврой

Прихожане УПЦ обратились в посольства трех стран из-за ситуации с Лаврой - РИА Новости, 17.08.2023

Прихожане УПЦ обратились в посольства трех стран из-за ситуации с Лаврой

Верующие Украинской православной церкви передали представителям дипломатических ведомств Италии, Великобритании и Германии в Киеве обращение по ситуации в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T23:14

2023-08-17T23:14

2023-08-17T23:21

религия

киев

украина

италия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Верующие Украинской православной церкви передали представителям дипломатических ведомств Италии, Великобритании и Германии в Киеве обращение по ситуации в Киево-Печерской лавре, выразили обеспокоенность в связи с ограничение прав монахов, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ. "Православные верующие, 17 августа 2023 года, в Киеве пришли в посольства Италии, Великобритании и Германии и передали представителям дипломатических ведомств этих стран обращение о ситуации в Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале УПЦ. Верующие сообщили, что на сегодняшний день продолжается судебный процесс, где рассматривается "факт неправомерного расторжения в одностороннем порядке договора между заповедником и монастырем". Отмечается, что несмотря на то, что решение суда не вступило в законную силу, Национальный заповедник Киево-Печерская лавра ограничил доступ на территорию Лавры. "Эти действия являются откровенным преступлением. Безосновательное ограничение прав не допускается ни одним из нормативно правовых документов национального и международного законодательства", - сказано в обращении. Также верующие рассказали о том, что православные христиане остались без возможности молиться в "духовном центре украинского народа", а паломники, проживавшие в Лавре, не могут вернуться к корпусам, где проживали, поскольку полиция, осуществляя "охранные мероприятия" не дает возможность передать еду и воду в корпуса, где остались люди. Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230817/shturm-1890704186.html

https://ria.ru/20230817/lavra-1890604100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, италия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра