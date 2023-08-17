https://ria.ru/20230817/koreya-1890498858.html

Министр обороны пообещал ядерную войну на полуострове

Министр обороны пообещал ядерную войну на полуострове - РИА Новости, 17.08.2023

Министр обороны пообещал ядерную войну на полуострове

Если в Европе все хотят избежать ядерной войны, то в Азии ее уже считают неизбежной. По крайней мере, руководство Северной Кореи говорит об этом все более... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:00

2023-08-17T08:00

2023-08-17T08:02

аналитика

в мире

сша

япония

южная корея

джо байден

фумио кисида

юн сок ель

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Если в Европе все хотят избежать ядерной войны, то в Азии ее уже считают неизбежной. По крайней мере, руководство Северной Кореи говорит об этом все более откровенно. Самым громким стало заявление, сделанное на Московской конференции по международной безопасности министром обороны КНДР Кан Сун Намом: "Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны".Генерал сознательно нагнетает и пугает? Отчасти да, но точно не Россию. Слова министра адресованы США — и даже конкретному мероприятию, которое состоится в пятницу. Завтра в Кэмп-Дэвиде пройдет саммит США — Япония — Южная Корея. Джо Байден будет принимать Фумио Кисиду и Юн Сок Ёля, и хотя за последние три десятилетия прошла уже дюжина встреч в таком трехстороннем формате, нынешний саммит станет первым самостоятельным (то есть не проведенным на полях международных встреч, например, "Большой двадцатки"). Его уже называют историческим — и собираются сделать ежегодным.Попытки создать трехсторонний альянс до сих пор были неудачными — из-за серьезных исторических противоречий между Сеулом и Токио. И вот сейчас Байден хочет воспользоваться моментом, когда у власти в Токио и Сеуле оказались сторонники смягчения японо-корейских противоречий, и попытаться оформить трехстороннее партнерство. Выгоды США от этого очевидны — даже не соединение, а сближение военного и разведывательного потенциала Японии и Южной Кореи позволит американцам усилить свои возможности в регионе. То есть вместо двух вечно ссорящихся клиентов они получат двух участников альянса, объединенных общими целями.Формально все крутится вокруг Северной Кореи — именно ее ракетно-ядерная программа выступает в качестве стимула для сближения Токио и Сеула. Если США защищают обе страны от северокорейской угрозы, то почему же они не могут вместе выстраивать системы безопасности и противодействия КНДР? Естественно, под американским руководством. Примерно так звучат американские аргументы, но они, конечно, откровенно лукавые.Потому что при всем страхе Южной Кореи перед КНДР в Сеуле, да и в Токио, хорошо понимают, о чем идет речь: их сплачивают не против Пхеньяна, а против Пекина и Москвы. Да, основная цель всех действий США в Индо-Тихоокеанском регионе — выстраивание системы альянсов против КНР, и в Вашингтоне этого даже не скрывают. И это можно делать под любым предлогом. В данном, корейско-японском, случае проще всего использовать "северокорейскую угрозу". Которой в реальности не существует — точнее, она является производной от американского давления на КНДР. Чем больше претензий американцы будут предъявлять Пхеньяну, чем больше учений они будут проводить на юге полуострова, чем заметнее будет их военное присутствие в регионе и чем больше будут вооружаться Южная Корея и Япония — тем больше КНДР будет чувствовать себя в опасности. И тем более грозными и алармистскими будут заявления ее руководителей.Понятно, что создание тройственного альянса станет для Пхеньяна еще одним свидетельством растущей угрозы со стороны США — тем более что увеличится количество учений, да и американские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами недавно снова стали заходить в южнокорейские порты. При всем этом Пхеньян, конечно, не будет первым атаковать Сеул, а американцы будут стараться не выводить его из себя. Однако общая ситуация в мире не слишком способствует разрядке растущей напряженности на полуострове. В Пхеньяне видят, что если США все еще рассчитывают победить в опосредованном военном конфликте с ядерной сверхдержавой Россией, то, значит, нельзя исключать никаких вариантов действий в отношении их маленькой ядерной державы. И никто не сумеет убедить Кима в том, что США не решатся напасть на его страну. Точнее, он поверит в это только в тот момент, когда обзаведется достаточным количеством носителей ядерного оружия.США на самом деле не думают об ударе по Северной Корее — не только из-за страха возмездия, но и потому, что она более чем устраивает их в качестве пугала для Японии и Южной Кореи. Пугала, с помощью которого их можно загнать в антикитайский альянс. Но и тут возникают противоречия. Сеул куда менее склонен к участию в антикитайском фронте — для него Китай важен и как экономический партнер, и как противовес Японии. Да и в Токио при всех противоречиях с Китаем не готовы полностью следовать за американцами, тем более на фоне почти полного разрыва отношений с Россией. Для обеих дальневосточных стран связи с нашей страной имели важное значение: для Южной Кореи больше экономическое, а для Японии больше геополитическое. После 2014-го Токио и Сеул сумели воздержаться от участия в западных санкциях, но в прошлом году их дожали, и сейчас связи с Россией постепенно отмирают. Это само по себе не отвечает интересам ни Южной Кореи, ни Японии, а уж включение в американскую стратегию конфронтации с Китаем и вовсе опасно для них. Сеул точно будет стараться удержаться от этого — и уж тем более не захочет идти по этому пути вместе с Японией.Так что США, конечно, попытаются выстроить новую тихоокеанскую "тройку", но шансов на ее прочность совсем мало. Южная Корея и Япония очень зависимы от США, да и сами не прочь использовать их ресурс для сдерживания Китая, но не собираются жертвовать собой ради продления уходящего мира по-американски.

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https://ria.ru/20230717/kndr-1884665053.html

https://ria.ru/20230802/kndr-1887711585.html

https://ria.ru/20230801/vizit-1887465806.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, в мире, сша, япония, южная корея, джо байден, фумио кисида, юн сок ель