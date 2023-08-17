Всероссийский форум финно-угорских народов стартовал в Саранске
© Фото : Официальный портал Правительства Республики Мордовия Всероссийский форум финно-угорских народов стартовал в Саранске
Всероссийский форум финно-угорских народов стартовал в Саранске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Второй Всероссийский форум финно-угорских народов открылся в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Делегатами форума - одного из ключевых мероприятий в области национальной политики России - стали представители органов власти, экспертного сообщества, общественных организаций, ученые и педагоги - всего более 300 человек из разных регионов РФ и Казахстана.
"Мы с уважением относимся к каждому народу России... Время сейчас сложное. На наше государство оказывается сильнейшее внешнеполитическое давление за то, что мы проводим свою суверенную, независимую политику. Присутствуют попытки воздействовать на межнациональные и межконфессиональные отношения, возникают новые угрозы безопасности и целостности страны, вбрасываются сепаратистские идеи, мощнейшее давление оказывается и на финно-угорские народы. Но наше исторически сложившееся многонациональное единство позволяет нам еще крепче сплотиться ради сохранения и развития России", - заявил на церемонии открытия заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
В свою очередь руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил важность сохранения исторической памяти. "У нас проводятся мероприятия по увековечиванию памяти Героев Советского Союза, России... В условиях проведения специальной военной операции эта работа приобретает новый смысл. Наши современники – участники специальной военной операции – героически сражаются с неонацизмом. В регионах уже начата работа по увековечиванию памяти погибших бойцов, устанавливаются мемориальные и памятные доски. Ребята разных национальностей плечом к плечу сейчас защищают нашу Родину, и там межнациональные, межрелигиозные различия отходят на второй план. Возвращаясь сюда, они эту дружбу с представителями разных народов пронесут через всю жизнь", - подчеркнул он.
Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что для нашей страны национальный вопрос имеет фундаментальную основу. "Именно с таким уровнем ответственности мы подходили к организации мероприятий, которые пройдут в эти дни в Саранске и объединят более 50 регионов России. Россия на протяжении многих веков создавалась как многонациональное и поликонфессиональное государство. В этом важнейший ресурс нашего развития. Мы самодостаточны в своей тысячелетней истории, на своих просторах, которые насчитывают 11 часовых поясов. Все наши люди объединены единым культурным, цивилизационным кодом – это наша сила, она позволяет нам успешно противостоять угрозам извне", - сказал руководитель республики.