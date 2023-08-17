https://ria.ru/20230817/forum-1890631475.html

Всероссийский форум финно-угорских народов стартовал в Саранске

Всероссийский форум финно-угорских народов стартовал в Саранске - РИА Новости, 17.08.2023

Всероссийский форум финно-угорских народов стартовал в Саранске

Второй Всероссийский форум финно-угорских народов открылся в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:15

2023-08-17T15:15

2023-08-17T15:15

республика мордовия

саранск

артем здунов

магомедсалам магомедов

игорь баринов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Второй Всероссийский форум финно-угорских народов открылся в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Делегатами форума - одного из ключевых мероприятий в области национальной политики России - стали представители органов власти, экспертного сообщества, общественных организаций, ученые и педагоги - всего более 300 человек из разных регионов РФ и Казахстана. "Мы с уважением относимся к каждому народу России... Время сейчас сложное. На наше государство оказывается сильнейшее внешнеполитическое давление за то, что мы проводим свою суверенную, независимую политику. Присутствуют попытки воздействовать на межнациональные и межконфессиональные отношения, возникают новые угрозы безопасности и целостности страны, вбрасываются сепаратистские идеи, мощнейшее давление оказывается и на финно-угорские народы. Но наше исторически сложившееся многонациональное единство позволяет нам еще крепче сплотиться ради сохранения и развития России", - заявил на церемонии открытия заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. В свою очередь руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил важность сохранения исторической памяти. "У нас проводятся мероприятия по увековечиванию памяти Героев Советского Союза, России... В условиях проведения специальной военной операции эта работа приобретает новый смысл. Наши современники – участники специальной военной операции – героически сражаются с неонацизмом. В регионах уже начата работа по увековечиванию памяти погибших бойцов, устанавливаются мемориальные и памятные доски. Ребята разных национальностей плечом к плечу сейчас защищают нашу Родину, и там межнациональные, межрелигиозные различия отходят на второй план. Возвращаясь сюда, они эту дружбу с представителями разных народов пронесут через всю жизнь", - подчеркнул он. Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что для нашей страны национальный вопрос имеет фундаментальную основу. "Именно с таким уровнем ответственности мы подходили к организации мероприятий, которые пройдут в эти дни в Саранске и объединят более 50 регионов России. Россия на протяжении многих веков создавалась как многонациональное и поликонфессиональное государство. В этом важнейший ресурс нашего развития. Мы самодостаточны в своей тысячелетней истории, на своих просторах, которые насчитывают 11 часовых поясов. Все наши люди объединены единым культурным, цивилизационным кодом – это наша сила, она позволяет нам успешно противостоять угрозам извне", - сказал руководитель республики.

https://ria.ru/20230802/voprosy-1887842376.html

https://ria.ru/20230629/materinstvo-1881313798.html

саранск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

саранск, артем здунов, магомедсалам магомедов, игорь баринов