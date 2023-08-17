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В Дагестане продолжается опознание погибших в ЧП на АЗС
В Дагестане продолжается опознание погибших в ЧП на АЗС - РИА Новости, 17.08.2023
В Дагестане продолжается опознание погибших в ЧП на АЗС
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике проходит процедура опознания погибших в результате ЧП на АЗС, по состоянию на среду 17 человек... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:17
2023-08-17T21:17
2023-08-17T21:38
происшествия
чп на азс в махачкале
республика дагестан
мвд по республике дагестан
сергей меликов
махачкала
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике проходит процедура опознания погибших в результате ЧП на АЗС, по состоянию на среду 17 человек оставались неопознанными."Есть пока неопознанные погибшие, сейчас процедура опознания проходит. На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек", - сказал Меликов журналистам.Он также сообщил, что в настоящий момент в рамках расследования уголовного дела значится только один подозреваемый.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890632046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Дагестане продолжается опознание погибших в ЧП на АЗС
Меликов: в Дагестане 17 погибших в ЧП на АЗС остаются неопознанными