https://ria.ru/20230817/dagestan-1890710575.html

В Дагестане продолжается опознание погибших в ЧП на АЗС

В Дагестане продолжается опознание погибших в ЧП на АЗС - РИА Новости, 17.08.2023

В Дагестане продолжается опознание погибших в ЧП на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике проходит процедура опознания погибших в результате ЧП на АЗС, по состоянию на среду 17 человек... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:17

2023-08-17T21:17

2023-08-17T21:38

происшествия

чп на азс в махачкале

республика дагестан

мвд по республике дагестан

сергей меликов

махачкала

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике проходит процедура опознания погибших в результате ЧП на АЗС, по состоянию на среду 17 человек оставались неопознанными."Есть пока неопознанные погибшие, сейчас процедура опознания проходит. На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек", - сказал Меликов журналистам.Он также сообщил, что в настоящий момент в рамках расследования уголовного дела значится только один подозреваемый.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890632046.html

махачкала

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

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