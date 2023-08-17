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Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов

Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов - РИА Новости, 17.08.2023

Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов

Причиной трагедии на АЗС в Махачкале, в результате которой погибли 35 человек, стала недобросовестность как предпринимателей, так и надзорных органов, считает... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T22:40

2023-08-17T22:40

2023-08-17T22:48

происшествия

махачкала

сергей меликов

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Причиной трагедии на АЗС в Махачкале, в результате которой погибли 35 человек, стала недобросовестность как предпринимателей, так и надзорных органов, считает глава Дагестана Сергей Меликов."Та трагедия, которая произошла... Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора", - сказал Меликов журналистам.По его словам, именно надзорные органы должны были контролировать процесс эксплуатации хозяйственных объектов, сопряженный с повышенной опасностью.Меликов вместе с тем отметил, что уже на протяжении нескольких лет в республике проводятся мероприятия по противодействию незаконному строительству, по должному оформлению объектов недвижимости и участков."Такая работа ведётся, она может быть не всегда заметна, видна, но это очень кропотливая работа вместе с надзорными органами... Но это очень непростой процесс, потому что где-то это требует судебных решений, где-то досудебного разбирательства", - добавил он, пообещав продолжать эту работу, в том числе с учётом поручений, которые были даны после ЧП на АЗС в Махачкале.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва в Махачкале Кадры с места взрыва на окраине Махачкалы. Разбор завалов еще продолжается, движение по трассе затруднено, работают специалисты. 2023-08-17T22:40 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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