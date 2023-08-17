Рейтинг@Mail.ru
Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 17.08.2023 (обновлено: 22:48 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/chp-1890717858.html
Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов
Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов - РИА Новости, 17.08.2023
Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов
Причиной трагедии на АЗС в Махачкале, в результате которой погибли 35 человек, стала недобросовестность как предпринимателей, так и надзорных органов, считает... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:40
2023-08-17T22:48
происшествия
махачкала
сергей меликов
чп на азс в махачкале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890455052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c1d30488296e6be6f37e2456166cb6e.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Причиной трагедии на АЗС в Махачкале, в результате которой погибли 35 человек, стала недобросовестность как предпринимателей, так и надзорных органов, считает глава Дагестана Сергей Меликов."Та трагедия, которая произошла... Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора", - сказал Меликов журналистам.По его словам, именно надзорные органы должны были контролировать процесс эксплуатации хозяйственных объектов, сопряженный с повышенной опасностью.Меликов вместе с тем отметил, что уже на протяжении нескольких лет в республике проводятся мероприятия по противодействию незаконному строительству, по должному оформлению объектов недвижимости и участков."Такая работа ведётся, она может быть не всегда заметна, видна, но это очень кропотливая работа вместе с надзорными органами... Но это очень непростой процесс, потому что где-то это требует судебных решений, где-то досудебного разбирательства", - добавил он, пообещав продолжать эту работу, в том числе с учётом поручений, которые были даны после ЧП на АЗС в Махачкале.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разбор завалов на месте взрыва в Махачкале
Кадры с места взрыва на окраине Махачкалы. Разбор завалов еще продолжается, движение по трассе затруднено, работают специалисты.
2023-08-17T22:40
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890455052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_53443db24081a90934c4e8655b59e983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, сергей меликов, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, ЧП на АЗС в Махачкале
Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов

Меликов: причиной ЧП в Махачкале стала недобросовестность надзорных органов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Причиной трагедии на АЗС в Махачкале, в результате которой погибли 35 человек, стала недобросовестность как предпринимателей, так и надзорных органов, считает глава Дагестана Сергей Меликов.
"Та трагедия, которая произошла... Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора", - сказал Меликов журналистам.
По его словам, именно надзорные органы должны были контролировать процесс эксплуатации хозяйственных объектов, сопряженный с повышенной опасностью.
Меликов вместе с тем отметил, что уже на протяжении нескольких лет в республике проводятся мероприятия по противодействию незаконному строительству, по должному оформлению объектов недвижимости и участков.
"Такая работа ведётся, она может быть не всегда заметна, видна, но это очень кропотливая работа вместе с надзорными органами... Но это очень непростой процесс, потому что где-то это требует судебных решений, где-то досудебного разбирательства", - добавил он, пообещав продолжать эту работу, в том числе с учётом поручений, которые были даны после ЧП на АЗС в Махачкале.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовЧП на АЗС в Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала