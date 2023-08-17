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Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов
Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов - РИА Новости, 17.08.2023
Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов
Причиной трагедии на АЗС в Махачкале, в результате которой погибли 35 человек, стала недобросовестность как предпринимателей, так и надзорных органов, считает... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:40
2023-08-17T22:40
2023-08-17T22:48
происшествия
махачкала
сергей меликов
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Причиной трагедии на АЗС в Махачкале, в результате которой погибли 35 человек, стала недобросовестность как предпринимателей, так и надзорных органов, считает глава Дагестана Сергей Меликов."Та трагедия, которая произошла... Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора", - сказал Меликов журналистам.По его словам, именно надзорные органы должны были контролировать процесс эксплуатации хозяйственных объектов, сопряженный с повышенной опасностью.Меликов вместе с тем отметил, что уже на протяжении нескольких лет в республике проводятся мероприятия по противодействию незаконному строительству, по должному оформлению объектов недвижимости и участков."Такая работа ведётся, она может быть не всегда заметна, видна, но это очень кропотливая работа вместе с надзорными органами... Но это очень непростой процесс, потому что где-то это требует судебных решений, где-то досудебного разбирательства", - добавил он, пообещав продолжать эту работу, в том числе с учётом поручений, которые были даны после ЧП на АЗС в Махачкале.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разбор завалов на месте взрыва в Махачкале
Кадры с места взрыва на окраине Махачкалы. Разбор завалов еще продолжается, движение по трассе затруднено, работают специалисты.
2023-08-17T22:40
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PT0M17S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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происшествия, махачкала, сергей меликов, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, ЧП на АЗС в Махачкале
Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность надзорных органов
Меликов: причиной ЧП в Махачкале стала недобросовестность надзорных органов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Причиной трагедии на АЗС в Махачкале, в результате которой погибли 35 человек, стала недобросовестность как предпринимателей, так и надзорных органов, считает глава Дагестана Сергей Меликов.
"Та трагедия, которая произошла... Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора", - сказал Меликов журналистам.
По его словам, именно надзорные органы должны были контролировать процесс эксплуатации хозяйственных объектов, сопряженный с повышенной опасностью.
Меликов вместе с тем отметил, что уже на протяжении нескольких лет в республике проводятся мероприятия по противодействию незаконному строительству, по должному оформлению объектов недвижимости и участков.
"Такая работа ведётся, она может быть не всегда заметна, видна, но это очень кропотливая работа вместе с надзорными органами... Но это очень непростой процесс, потому что где-то это требует судебных решений, где-то досудебного разбирательства", - добавил он, пообещав продолжать эту работу, в том числе с учётом поручений, которые были даны после ЧП на АЗС в Махачкале.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9