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После взрыва в Махачкале за медицинской помощью обратились 116 человек
После взрыва в Махачкале за медицинской помощью обратились 116 человек - РИА Новости, 16.08.2023
После взрыва в Махачкале за медицинской помощью обратились 116 человек
За помощью к медикам после взрыва в Дагестане обратились 116 человек, сообщила РИА Новости глава Минздрава региона Татьяна Беляева. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:05
2023-08-16T13:05
2023-08-16T13:17
махачкала
чп на азс в махачкале
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. За помощью к медикам после взрыва в Дагестане обратились 116 человек, сообщила РИА Новости глава Минздрава региона Татьяна Беляева."В медучреждения обратились 116 человек, это в том числе те, кому оказана помощь амбулаторно", – сказала Беляева.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия, республика дагестан
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Происшествия, Республика Дагестан
После взрыва в Махачкале за медицинской помощью обратились 116 человек
Минздрав Дагестана: после ЧП в Махачкале за медпомощью обратились 116 человек