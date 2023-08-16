https://ria.ru/20230816/vzryv-1890382069.html

После взрыва в Махачкале за медицинской помощью обратились 116 человек

После взрыва в Махачкале за медицинской помощью обратились 116 человек - РИА Новости, 16.08.2023

После взрыва в Махачкале за медицинской помощью обратились 116 человек

За помощью к медикам после взрыва в Дагестане обратились 116 человек, сообщила РИА Новости глава Минздрава региона Татьяна Беляева. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:05

2023-08-16T13:05

2023-08-16T13:17

махачкала

чп на азс в махачкале

происшествия

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890129901_0:0:1016:572_1920x0_80_0_0_c7f711c702214011cea472c5eaea7e6a.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. За помощью к медикам после взрыва в Дагестане обратились 116 человек, сообщила РИА Новости глава Минздрава региона Татьяна Беляева."В медучреждения обратились 116 человек, это в том числе те, кому оказана помощь амбулаторно", – сказала Беляева.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия, республика дагестан