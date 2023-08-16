https://ria.ru/20230816/lavrov-1890483924.html

Лавров обсудил с Мирзояном ситуацию в Карабахе

Лавров обсудил с Мирзояном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 16.08.2023

Лавров обсудил с Мирзояном ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном ситуацию в Нагорном Карабахе и процесс армяно-азербайджанской... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:08

2023-08-16T19:08

2023-08-16T19:12

в мире

армения

нагорный карабах

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арарат мирзоян

сергей лавров

оон

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном ситуацию в Нагорном Карабахе и процесс армяно-азербайджанской нормализации, сообщил российский МИД."Шестнадцатого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе и вокруг процесса армяно-азербайджанской нормализации", - говорится в сообщении.В МИД РФ отметили, что стороны также обменялись мнениями о перспективах дебатов по карабахскому вопросу в Совете безопасности ООН.Азербайджанские пограничники в апреле установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Нагорном Карабахе.Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана 2020 года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230802/karabakh-1887769599.html

https://ria.ru/20230620/karabakh-1879288150.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, нагорный карабах, азербайджан, арарат мирзоян, сергей лавров, оон, россия