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Лавров обсудил с Мирзояном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 16.08.2023
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19:08 16.08.2023 (обновлено: 19:12 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/lavrov-1890483924.html
Лавров обсудил с Мирзояном ситуацию в Карабахе
Лавров обсудил с Мирзояном ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 16.08.2023
Лавров обсудил с Мирзояном ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном ситуацию в Нагорном Карабахе и процесс армяно-азербайджанской... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:08
2023-08-16T19:12
в мире
армения
нагорный карабах
азербайджан
арарат мирзоян
сергей лавров
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россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном ситуацию в Нагорном Карабахе и процесс армяно-азербайджанской нормализации, сообщил российский МИД."Шестнадцатого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе и вокруг процесса армяно-азербайджанской нормализации", - говорится в сообщении.В МИД РФ отметили, что стороны также обменялись мнениями о перспективах дебатов по карабахскому вопросу в Совете безопасности ООН.Азербайджанские пограничники в апреле установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Нагорном Карабахе.Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана 2020 года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230802/karabakh-1887769599.html
https://ria.ru/20230620/karabakh-1879288150.html
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в мире, армения, нагорный карабах, азербайджан, арарат мирзоян, сергей лавров, оон, россия
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Азербайджан, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров, ООН, Россия
Лавров обсудил с Мирзояном ситуацию в Карабахе

Лавров обсудил с армянским коллегой Мирзояном ситуацию в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном ситуацию в Нагорном Карабахе и процесс армяно-азербайджанской нормализации, сообщил российский МИД.
«
"Шестнадцатого августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе и вокруг процесса армяно-азербайджанской нормализации", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что стороны также обменялись мнениями о перспективах дебатов по карабахскому вопросу в Совете безопасности ООН.
Азербайджанские пограничники в апреле установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В декабре 2022 года ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Нагорном Карабахе.
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Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана 2020 года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияНагорный КарабахАзербайджанАрарат МирзоянСергей ЛавровООНРоссия
 
 
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