https://ria.ru/20230816/kuba-1890371185.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой - РИА Новости, 16.08.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой

Туроператоры рассказали о раннем бронировании новогодних путевок на Кубу и о том, как добраться до Острова свободы зимой, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:17

2023-08-16T12:17

2023-08-16T12:17

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куба

москва

варадеро

ассоциация туроператоров россии (атор)

boeing 777-200

куда можно лететь

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали о раннем бронировании новогодних путевок на Кубу и о том, как добраться до Острова свободы зимой, сообщает АТОР. Предполагается, что зимой из Москвы на Кубу будут летать четыре рейса в Варадеро. Полеты авиакомпании Nordwind будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам на лайнере Boeing 777-300. В Кайо-Коко запланировано три частоты в неделю - по вторникам, четвергам и субботам на Boeing 777-200.Также добраться на Остров Свободы можно самолетом "России". Регулярное авиасообщение было восстановлено с 1 июля. Сейчас перевозчик выполняет два рейса в неделю из Москвы в Варадеро и обратно, с сентября частота полетов вырастет до трех в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.Кроме того, в планах "России" запуск рейсов в Гавану с 24 декабря, два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Таким образом, улететь из Москвы на Кубу можно будет в любой день недели. Время в пути составит порядка 14 часов.Раннее бронирование по Кубе уже открыто, скидки достигают 40 процентов. Недельная поездка на двоих с вылетом 25 декабря, трансфером, страховкой, проживанием в "четверке" на "все включено" стоит от 279 тысяч рублей. Остановиться в пятизвездочной гостинице на тех же условиях можно за 319 тысяч рублей. Девятидневное путешествие выйдет на 40 и 80 тысяч дороже соответственно.

https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html

куба

москва

варадеро

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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