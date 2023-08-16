https://ria.ru/20230816/kuba-1890371185.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой - РИА Новости, 16.08.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой
Туроператоры рассказали о раннем бронировании новогодних путевок на Кубу и о том, как добраться до Острова свободы зимой, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:17
2023-08-16T12:17
2023-08-16T12:17
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ассоциация туроператоров россии (атор)
boeing 777-200
куда можно лететь
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали о раннем бронировании новогодних путевок на Кубу и о том, как добраться до Острова свободы зимой, сообщает АТОР. Предполагается, что зимой из Москвы на Кубу будут летать четыре рейса в Варадеро. Полеты авиакомпании Nordwind будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам на лайнере Boeing 777-300. В Кайо-Коко запланировано три частоты в неделю - по вторникам, четвергам и субботам на Boeing 777-200.Также добраться на Остров Свободы можно самолетом "России". Регулярное авиасообщение было восстановлено с 1 июля. Сейчас перевозчик выполняет два рейса в неделю из Москвы в Варадеро и обратно, с сентября частота полетов вырастет до трех в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.Кроме того, в планах "России" запуск рейсов в Гавану с 24 декабря, два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Таким образом, улететь из Москвы на Кубу можно будет в любой день недели. Время в пути составит порядка 14 часов.Раннее бронирование по Кубе уже открыто, скидки достигают 40 процентов. Недельная поездка на двоих с вылетом 25 декабря, трансфером, страховкой, проживанием в "четверке" на "все включено" стоит от 279 тысяч рублей. Остановиться в пятизвездочной гостинице на тех же условиях можно за 319 тысяч рублей. Девятидневное путешествие выйдет на 40 и 80 тысяч дороже соответственно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, куба, москва, варадеро, ассоциация туроператоров россии (атор), boeing 777-200, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Куба, Москва, Варадеро, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Boeing 777-200, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой
Эксперты: зимой отдых на Кубе обойдется в среднем 279 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости.
Туроператоры рассказали о раннем бронировании новогодних путевок на Кубу и о том, как добраться до Острова свободы зимой, сообщает
АТОР.
Предполагается, что зимой из Москвы на Кубу будут летать четыре рейса в Варадеро. Полеты авиакомпании Nordwind будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам на лайнере Boeing 777-300. В Кайо-Коко запланировано три частоты в неделю - по вторникам, четвергам и субботам на Boeing 777-200.
Также добраться на Остров Свободы можно самолетом "России". Регулярное авиасообщение было восстановлено с 1 июля. Сейчас перевозчик выполняет два рейса в неделю из Москвы в Варадеро и обратно, с сентября частота полетов вырастет до трех в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.
Кроме того, в планах "России" запуск
рейсов в Гавану с 24 декабря, два раза в неделю — по средам и воскресеньям.
Таким образом, улететь из Москвы на Кубу можно будет в любой день недели. Время в пути составит порядка 14 часов.
Раннее бронирование по Кубе уже открыто, скидки достигают 40 процентов. Недельная поездка на двоих с вылетом 25 декабря, трансфером, страховкой, проживанием в "четверке" на "все включено" стоит от 279 тысяч рублей. Остановиться в пятизвездочной гостинице на тех же условиях можно за 319 тысяч рублей. Девятидневное путешествие выйдет на 40 и 80 тысяч дороже соответственно.
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