https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html

"Все решится в считанные дни". Киев начал новый "контрнаступ"

"Все решится в считанные дни". Киев начал новый "контрнаступ" - РИА Новости, 16.08.2023

"Все решится в считанные дни". Киев начал новый "контрнаступ"

Украинские власти штурмуют Киево-Печерскую лавру. Велика вероятность, что монахов канонической церкви изгонят из древней обители, а их место займут раскольники. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:00

2023-08-16T08:00

2023-08-16T08:04

религия

киев

украина

православная церковь украины (пцу)

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти штурмуют Киево-Печерскую лавру. Велика вероятность, что монахов канонической церкви изгонят из древней обители, а их место займут раскольники. О последствиях кампании, которую так торопятся провести чиновники, — в материале РИА Новости."Согласно инструкциям""Я никуда не выйду, я прописан тут, — кричит монах полицейским. — Живу <…> 22 года. <...> Теперь отсюда выгоняют. <…> Уже под стену выставьте всех, выстрелите — и все. Чего тянуть?""Двадцать первый век, какие права человека, вы что?" — иронизирует другой инок.Болгаркой спиливают замки. В задние двери заходит руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении вооруженного спецназа. Тем, кто внутри, замдиректора Александр Овчар объясняет: у всех будут проверять документы.Такая процедура прошла утром 15 августа в 54-м, 57-м и 58-м корпусах. Здесь проживают многочисленные паломники со всей страны и братия мужского монастыря Украинской церкви.Обитателей пока никто не выгонял. Но в монастыре ввели специальный пропускной режим для насельников: они могут находиться на территории лавры, но если выйдут за ее пределы, то уже без возврата."Если будут какие-то нарушения этого приказа, значит, действуете согласно своим нормам и инструкциям", — сказал Овчар одному из полицейских.Обитель на "особом положении" с 10 августа: тогда киевский Хозяйственный суд признал законным расторжение договора аренды, на основании которого монастырь УПЦ безвозмездно пользовался частью сооружений — так называемой Нижней лаврой.Согласно документу, с 2013-го в бессрочное и безвозмездное пользование церкви были переданы 79 объектов (корпусов), являющихся государственной собственностью. Здесь располагаются резиденция Киевского митрополита, духовные академия и семинария.В начале этого года Министерство культуры разорвало соглашение в одностороннем порядке. Основанием, как пояснили в ведомстве, стали многочисленные нарушения в эксплуатации госимущества, которые допустила религиозная организация.УПЦ обжаловала постановление, но Фемида распорядилась не в пользу канонической церкви. Согласно решению суда, религиозная организация не может препятствовать действиям музейных работников. Тем самым, по словам адвоката лавры протоиерея Никиты Чекмана, чиновникам дали зеленый свет на выселение монахов.Незваные гостиФормально сторона защиты еще может подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Кроме того, вердикт вступит в силу только 17-18 августа — когда истец и ответчик получат на руки полный текст.Но, как оказалось, руководство заповедника не сильно заботят тонкости закона. Уже вечером, по окончании судебного заседания, у всех входов выстроились наряды полиции. Зайти внутрь могли лишь работники монастыря и духовенство.Паломникам, семинаристам и студентам духовной академии, которые законно здесь проживают, доступ закрыли. Переночевать предложили в небольшом храме преподобного Агапита Печерского, где, естественно, ничего для этого не оборудовано.На следующий день в сопровождении спецназа прибыла комиссия Минкульта — навешивать пломбы на госимущество. Чиновники торопились так, что один корпус опечатали вместе с находящимися там людьми — активистами из числа прихожан УПЦ.Исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко назвал их "провокаторами, которые не имеют к монастырю никакого отношения". Монахи и семинаристы пытались передать запертым воду, продукты и лекарства. Но полицейские не разрешили.Руководство заповедника также уверяло, что не пускает посторонних на территорию Нижней лавры. Однако вскоре появились служители Православной церкви Украины (ПЦУ). Религиозная организация, созданная в 2018-м при содействии светских властей, — главный оппонент УПЦ.Для сторонников ПЦУ древняя Киево-Печерская обитель с самого начала была притягательной. В декабре 2022-го они даже зарегистрировали там мужской монастырь, который существовал лишь на бумаге. И поставили в нем "наместника" — бывшего архимандрита Украинской церкви Авраамия Лотыша.Но завладеть крупным духовным центром долго не получалось: не было юридических и канонических оснований. Теперь же вердикт суда развязал раскольникам руки. На территории монастыря видели того самого "наместника".Вместе с правоохранителями и студентами богословской академии ПЦУ он зашел в 70-й корпус, где находится резиденция главы УПЦ митрополита Онуфрия. Потом оттуда начали выносить мебель.Позже исполняющий обязанности директора Остапенко пояснил журналистам, что происходящее в лавре — "духовный контрнаступ по возвращению украинской национальной святыни Украине и украинцам"."Выстрел в ногу"Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко полагает, что и церковь, и государство в данной ситуации избрали нерадикальный путь. С одной стороны — нежесткое сопротивление, с другой — постепенное давление."К сожалению, для УПЦ этот вариант оказался менее выгодным, чем для властей, — продолжает он. — И скорее всего, принципом "медленного варения лягушки" политики добьются своего. Братия обезглавлена: наместник после содержания в СИЗО, как мне кажется, надломлен. Не исключено, что кто-то из монахов, не выдержав психологического давления, последует за Лотышем в ПЦУ".При этом, констатирует эксперт, для светского Киева борьба с канонической церковью — самой многочисленной общиной в стране — "выстрел себе в ногу". О том же говорил в беседе с журналистами директор Украинского института политики Руслан Бортник."Значительная часть общества социально отторгается, переходит в радикальную оппозицию <…> власти. <…> Так выглядит эта картинка вмешательства государства в религиозные вопросы на международной арене", — отмечал он.По мнению Бортника, действиями против УПЦ власть сама создает себе кризис в тылу. Профессор Петрушко, в свою очередь, объясняет: политики, может, и понимают, что такой курс губителен, но останавливаться уже поздно.

https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885352142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение