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Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации - РИА Новости, 16.08.2023
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13:27 16.08.2023 (обновлено: 13:35 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/kompensatsii-1890387855.html
Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации
Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации - РИА Новости, 16.08.2023
Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации
Жильцы домов, которые оказались повреждены в результате взрыва возле АЗС на окраине Махачкалы, получат компенсационные выплаты, сейчас ведется сбор заявлений,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:27
2023-08-16T13:35
происшествия
чп на азс в махачкале
махачкала
москва
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Жильцы домов, которые оказались повреждены в результате взрыва возле АЗС на окраине Махачкалы, получат компенсационные выплаты, сейчас ведется сбор заявлений, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.По данным властей республики, в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений, большая часть из них – жилые дома."Вчера был проведен подворовой обход большинства домовладений и строений… В результате этого обхода были даны рекомендации по формированию заявлений, потому что чтобы оформить соответствующие выплаты в связи с введением в том или ином районе режима ЧС, нужно соблюсти определенные правила по оформлению документов. Сейчас мы ждем заявлений для того, чтобы провести подсчет необходимых средств, которые нужно выделить на компенсацию и ликвидацию последствий, после чего процедура выделения средств будет происходить", – сказал Меликов на пресс-подходе.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.Погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы. В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 раненых.
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происшествия, чп на азс в махачкале, махачкала, москва, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале, Махачкала, Москва, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации

Меликов: жильцы поврежденных при взрыве на АЗС в Махачкале домов получат выплаты

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале
Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Жильцы домов, которые оказались повреждены в результате взрыва возле АЗС на окраине Махачкалы, получат компенсационные выплаты, сейчас ведется сбор заявлений, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
По данным властей республики, в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений, большая часть из них – жилые дома.
"Вчера был проведен подворовой обход большинства домовладений и строений… В результате этого обхода были даны рекомендации по формированию заявлений, потому что чтобы оформить соответствующие выплаты в связи с введением в том или ином районе режима ЧС, нужно соблюсти определенные правила по оформлению документов. Сейчас мы ждем заявлений для того, чтобы провести подсчет необходимых средств, которые нужно выделить на компенсацию и ликвидацию последствий, после чего процедура выделения средств будет происходить", – сказал Меликов на пресс-подходе.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
Погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы. В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 раненых.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
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4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияЧП на АЗС в МахачкалеМахачкалаМоскваСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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