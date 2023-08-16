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Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации

Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации - РИА Новости, 16.08.2023

Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации

Жильцы домов, которые оказались повреждены в результате взрыва возле АЗС на окраине Махачкалы, получат компенсационные выплаты, сейчас ведется сбор заявлений,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:27

2023-08-16T13:27

2023-08-16T13:35

происшествия

чп на азс в махачкале

махачкала

москва

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Жильцы домов, которые оказались повреждены в результате взрыва возле АЗС на окраине Махачкалы, получат компенсационные выплаты, сейчас ведется сбор заявлений, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.По данным властей республики, в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений, большая часть из них – жилые дома."Вчера был проведен подворовой обход большинства домовладений и строений… В результате этого обхода были даны рекомендации по формированию заявлений, потому что чтобы оформить соответствующие выплаты в связи с введением в том или ином районе режима ЧС, нужно соблюсти определенные правила по оформлению документов. Сейчас мы ждем заявлений для того, чтобы провести подсчет необходимых средств, которые нужно выделить на компенсацию и ликвидацию последствий, после чего процедура выделения средств будет происходить", – сказал Меликов на пресс-подходе.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.Погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы. В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 раненых.

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происшествия, чп на азс в махачкале, махачкала, москва, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)