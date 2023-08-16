https://ria.ru/20230816/kompensatsii-1890387855.html
Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации
Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации - РИА Новости, 16.08.2023
Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации
Жильцы домов, которые оказались повреждены в результате взрыва возле АЗС на окраине Махачкалы, получат компенсационные выплаты, сейчас ведется сбор заявлений,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:27
2023-08-16T13:27
2023-08-16T13:35
происшествия
чп на азс в махачкале
махачкала
москва
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Жильцы домов, которые оказались повреждены в результате взрыва возле АЗС на окраине Махачкалы, получат компенсационные выплаты, сейчас ведется сбор заявлений, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.По данным властей республики, в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений, большая часть из них – жилые дома."Вчера был проведен подворовой обход большинства домовладений и строений… В результате этого обхода были даны рекомендации по формированию заявлений, потому что чтобы оформить соответствующие выплаты в связи с введением в том или ином районе режима ЧС, нужно соблюсти определенные правила по оформлению документов. Сейчас мы ждем заявлений для того, чтобы провести подсчет необходимых средств, которые нужно выделить на компенсацию и ликвидацию последствий, после чего процедура выделения средств будет происходить", – сказал Меликов на пресс-подходе.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.Погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы. В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 раненых.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чп на азс в махачкале, махачкала, москва, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале, Махачкала, Москва, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жильцам поврежденных при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсации
Меликов: жильцы поврежденных при взрыве на АЗС в Махачкале домов получат выплаты
МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Жильцы домов, которые оказались повреждены в результате взрыва возле АЗС на окраине Махачкалы, получат компенсационные выплаты, сейчас ведется сбор заявлений, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
По данным властей республики, в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений, большая часть из них – жилые дома.
"Вчера был проведен подворовой обход большинства домовладений и строений… В результате этого обхода были даны рекомендации по формированию заявлений, потому что чтобы оформить соответствующие выплаты в связи с введением в том или ином районе режима ЧС, нужно соблюсти определенные правила по оформлению документов. Сейчас мы ждем заявлений для того, чтобы провести подсчет необходимых средств, которые нужно выделить на компенсацию и ликвидацию последствий, после чего процедура выделения средств будет происходить", – сказал Меликов на пресс-подходе.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
Погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС
доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы
. В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 раненых.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9