https://ria.ru/20230816/bayden-1890318847.html

Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет

Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет - РИА Новости, 16.08.2023

Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет

Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) от лица президента США... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T01:17

2023-08-16T01:17

2023-08-16T11:09

в мире

сша

америка

джо байден

карин жан-пьер

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868664327_86:79:2986:1710_1920x0_80_0_0_de3e07dbe373fd84ca01477e4e6cc302.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) от лица президента США. Соответствующий скриншот сообщения распространился в социальных сетях, позже эту информацию опубликовал журнал Washington Examiner."Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны", — говорилось в сообщении.Как сообщает издание, пост был удален менее чем через 30 минут."Скриншотами удаленного поста в X поделились другие пользователи платформы, и некоторые задались вопросом, предназначался ли пост для публикации в аккаунте президента Джо Байдена", — говорится в материале.Издание также отмечает, что одновременно с публикацией вышло заявление на странице Байдена, в котором упоминаются инвестиции "в размере трех миллиардов долларов" для ветроэнергетики в США.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории.

https://ria.ru/20230814/bayden-1889873161.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, америка, джо байден, карин жан-пьер, twitter