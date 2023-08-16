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Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет - РИА Новости, 16.08.2023
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01:17 16.08.2023 (обновлено: 11:09 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/bayden-1890318847.html
Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет
Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет - РИА Новости, 16.08.2023
Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет
Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) от лица президента США... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T01:17
2023-08-16T11:09
в мире
сша
америка
джо байден
карин жан-пьер
twitter
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) от лица президента США. Соответствующий скриншот сообщения распространился в социальных сетях, позже эту информацию опубликовал журнал Washington Examiner."Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны", — говорилось в сообщении.Как сообщает издание, пост был удален менее чем через 30 минут."Скриншотами удаленного поста в X поделились другие пользователи платформы, и некоторые задались вопросом, предназначался ли пост для публикации в аккаунте президента Джо Байдена", — говорится в материале.Издание также отмечает, что одновременно с публикацией вышло заявление на странице Байдена, в котором упоминаются инвестиции "в размере трех миллиардов долларов" для ветроэнергетики в США.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории.
https://ria.ru/20230814/bayden-1889873161.html
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в мире, сша, америка, джо байден, карин жан-пьер, twitter
В мире, США, Америка, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Twitter
Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет

Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер случайно написала пост от имени президента США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) от лица президента США. Соответствующий скриншот сообщения распространился в социальных сетях, позже эту информацию опубликовал журнал Washington Examiner.
"Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны", — говорилось в сообщении.
© ФотоСкриншот поста Карин Жан-Пьер
Скриншот поста Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото
Скриншот поста Карин Жан-Пьер
Как сообщает издание, пост был удален менее чем через 30 минут.
"Скриншотами удаленного поста в X поделились другие пользователи платформы, и некоторые задались вопросом, предназначался ли пост для публикации в аккаунте президента Джо Байдена", — говорится в материале.
Издание также отмечает, что одновременно с публикацией вышло заявление на странице Байдена, в котором упоминаются инвестиции "в размере трех миллиардов долларов" для ветроэнергетики в США.
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории.
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В миреСШААмерикаДжо БайденКарин Жан-ПьерTwitter
 
 
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