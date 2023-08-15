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Токаев выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале
Токаев выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Токаев выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами взрыва на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:56
2023-08-15T08:56
2023-08-15T09:01
махачкала
чп на азс в махачкале
происшествия
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
сергей меликов
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АСТАНА, 15 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами взрыва на автомобильной заправочной станции в Махачкале, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным, озвученным главой региона Сергеем Меликовым, в результате ЧП погибли 27 человек, 102 обратились за медицинской помощью. Пятнадцатого августа в Дагестане объявлено днем траура по погибшим."Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со взрывом на автомобильной заправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы", - говорится в сообщении пресс-службы."Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890088741.html
https://ria.ru/20230815/dagestan-1890110546.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Происшествия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Токаев выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале
Глава Казахстана Токаев выразил соболезнования Путину из-за жертв ЧП в Махачкале