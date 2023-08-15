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Токаев выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале

Токаев выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023

Токаев выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Махачкале

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами взрыва на... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:56

2023-08-15T08:56

2023-08-15T09:01

махачкала

чп на азс в махачкале

происшествия

владимир путин

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

сергей меликов

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АСТАНА, 15 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами взрыва на автомобильной заправочной станции в Махачкале, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным, озвученным главой региона Сергеем Меликовым, в результате ЧП погибли 27 человек, 102 обратились за медицинской помощью. Пятнадцатого августа в Дагестане объявлено днем траура по погибшим."Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи со взрывом на автомобильной заправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы", - говорится в сообщении пресс-службы."Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890088741.html

https://ria.ru/20230815/dagestan-1890110546.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)