На Украине физически уничтожают православную церковь, заявил Нарышкин
Нарышкин: у Запада нет красных линий в уничтожении православия на Украине
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. На Украине физически уничтожают каноническую православную церковь, для Запада нет красных линий в этом вопросе, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности.
"Запад позиционирует себя поборником религиозной свободы, точнее вседозволенности. В Европе и Соединенных Штатах разрешено почти все: спиливать христианские кресты, сжигать Коран, святотатствовать и богохульничать. Чего действительно нельзя - так это защищать свою веру, относиться к ней серьезно. Логика глобалистов понятна - в эпоху крушения старых идеологий и борьбы за новый мировой порядок традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей, стран и народов, а значит они должны быть ликвидированы. Проявление этого подхода мы сейчас наблюдаем на Украине где буквально физически уничтожают каноническую православную церковь", - заявил Нарышкин.
Он подчеркнул, что Запад руками киевской хунты дает понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют.
"Составляются самые настоящие расстрельные списки, и люди попадают в них за то, что не хотят предавать истинную веру в угоду еретикам. Аналогичную агрессивную политику США и их пособники десятилетиями проводили в странах Латинской Америки, Африки и Азии, жестко расправлялись со всеми, кто смел выступать против американского неоимпериализма", - добавил Нарышкин.