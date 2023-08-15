https://ria.ru/20230815/ukraina-1890162923.html

На Украине физически уничтожают православную церковь, заявил Нарышкин

На Украине физически уничтожают православную церковь, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.08.2023

На Украине физически уничтожают православную церковь, заявил Нарышкин

На Украине физически уничтожают каноническую православную церковь, для Запада нет красных линий в этом вопросе, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР)... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:56

2023-08-15T11:56

2023-08-15T12:17

религия

украина

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

киев

киево-печерская лавра

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. На Украине физически уничтожают каноническую православную церковь, для Запада нет красных линий в этом вопросе, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности."Запад позиционирует себя поборником религиозной свободы, точнее вседозволенности. В Европе и Соединенных Штатах разрешено почти все: спиливать христианские кресты, сжигать Коран, святотатствовать и богохульничать. Чего действительно нельзя - так это защищать свою веру, относиться к ней серьезно. Логика глобалистов понятна - в эпоху крушения старых идеологий и борьбы за новый мировой порядок традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей, стран и народов, а значит они должны быть ликвидированы. Проявление этого подхода мы сейчас наблюдаем на Украине где буквально физически уничтожают каноническую православную церковь", - заявил Нарышкин.Он подчеркнул, что Запад руками киевской хунты дает понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют."Составляются самые настоящие расстрельные списки, и люди попадают в них за то, что не хотят предавать истинную веру в угоду еретикам. Аналогичную агрессивную политику США и их пособники десятилетиями проводили в странах Латинской Америки, Африки и Азии, жестко расправлялись со всеми, кто смел выступать против американского неоимпериализма", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20230814/kiev-1889938964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, киев, киево-печерская лавра