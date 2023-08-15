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На Украине физически уничтожают православную церковь, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.08.2023
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Религия
 
11:56 15.08.2023 (обновлено: 12:17 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890162923.html
На Украине физически уничтожают православную церковь, заявил Нарышкин
На Украине физически уничтожают православную церковь, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.08.2023
На Украине физически уничтожают православную церковь, заявил Нарышкин
На Украине физически уничтожают каноническую православную церковь, для Запада нет красных линий в этом вопросе, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР)... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:56
2023-08-15T12:17
религия
украина
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
киев
киево-печерская лавра
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. На Украине физически уничтожают каноническую православную церковь, для Запада нет красных линий в этом вопросе, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности."Запад позиционирует себя поборником религиозной свободы, точнее вседозволенности. В Европе и Соединенных Штатах разрешено почти все: спиливать христианские кресты, сжигать Коран, святотатствовать и богохульничать. Чего действительно нельзя - так это защищать свою веру, относиться к ней серьезно. Логика глобалистов понятна - в эпоху крушения старых идеологий и борьбы за новый мировой порядок традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей, стран и народов, а значит они должны быть ликвидированы. Проявление этого подхода мы сейчас наблюдаем на Украине где буквально физически уничтожают каноническую православную церковь", - заявил Нарышкин.Он подчеркнул, что Запад руками киевской хунты дает понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют."Составляются самые настоящие расстрельные списки, и люди попадают в них за то, что не хотят предавать истинную веру в угоду еретикам. Аналогичную агрессивную политику США и их пособники десятилетиями проводили в странах Латинской Америки, Африки и Азии, жестко расправлялись со всеми, кто смел выступать против американского неоимпериализма", - добавил Нарышкин.
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украина, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, киев, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Киев, Киево-Печерская Лавра
На Украине физически уничтожают православную церковь, заявил Нарышкин

Нарышкин: у Запада нет красных линий в уничтожении православия на Украине

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. На Украине физически уничтожают каноническую православную церковь, для Запада нет красных линий в этом вопросе, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности.
"Запад позиционирует себя поборником религиозной свободы, точнее вседозволенности. В Европе и Соединенных Штатах разрешено почти все: спиливать христианские кресты, сжигать Коран, святотатствовать и богохульничать. Чего действительно нельзя - так это защищать свою веру, относиться к ней серьезно. Логика глобалистов понятна - в эпоху крушения старых идеологий и борьбы за новый мировой порядок традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей, стран и народов, а значит они должны быть ликвидированы. Проявление этого подхода мы сейчас наблюдаем на Украине где буквально физически уничтожают каноническую православную церковь", - заявил Нарышкин.
Он подчеркнул, что Запад руками киевской хунты дает понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют.
"Составляются самые настоящие расстрельные списки, и люди попадают в них за то, что не хотят предавать истинную веру в угоду еретикам. Аналогичную агрессивную политику США и их пособники десятилетиями проводили в странах Латинской Америки, Африки и Азии, жестко расправлялись со всеми, кто смел выступать против американского неоимпериализма", - добавил Нарышкин.
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РелигияУкраинаРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреКиевКиево-Печерская Лавра
 
 
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