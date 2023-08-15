https://ria.ru/20230815/polonez-1890113575.html
Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез"
Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез" - РИА Новости, 15.08.2023
Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез"
Россия не будет закупать у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявил в вторник РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:05
2023-08-15T09:05
2023-08-15T09:05
безопасность
россия
белоруссия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Россия не будет закупать у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявил в вторник РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. С начала СВО некоторые СМИ назвали эту РСЗО "белорусским HIMARS". "На данный момент Российская Федерация не заинтересована в приобретении у Республики Беларусь РСЗО "Полонез", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Комплекс "Полонез" является разработкой белорусской военно-промышленной отрасли и предназначен для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 до 200 километров с высокой точностью. Данное оружие в частности показало высокую эффективность во время армяно-азербайджанского конфликта 2020 года, по итогам которого Баку удалось вернуть контроль над большей части территории Нагорного Карабаха и прилегающего к нему районов. "Полонез" стоит на вооружении азербайджанских войск.
https://ria.ru/20230815/reaktsiya-1890106244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев
Безопасность, Россия, Белоруссия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Дмитрий Шугаев
Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез"
Глава ФСВТС: Россия не заинтересована в покупке белорусских РСЗО "Полонез"
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Россия не будет закупать у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявил в вторник РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
С начала СВО некоторые СМИ назвали эту РСЗО "белорусским HIMARS".
"На данный момент Российская Федерация не заинтересована в приобретении у Республики Беларусь РСЗО "Полонез", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Комплекс "Полонез" является разработкой белорусской военно-промышленной отрасли и предназначен для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 до 200 километров с высокой точностью.
Данное оружие в частности показало высокую эффективность во время армяно-азербайджанского конфликта 2020 года, по итогам которого Баку
удалось вернуть контроль над большей части территории Нагорного Карабаха
и прилегающего к нему районов. "Полонез" стоит на вооружении азербайджанских войск.
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