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Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез" - РИА Новости, 15.08.2023
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09:05 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/polonez-1890113575.html
Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез"
Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез" - РИА Новости, 15.08.2023
Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез"
Россия не будет закупать у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявил в вторник РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:05
2023-08-15T09:05
безопасность
россия
белоруссия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Россия не будет закупать у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявил в вторник РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. С начала СВО некоторые СМИ назвали эту РСЗО "белорусским HIMARS". "На данный момент Российская Федерация не заинтересована в приобретении у Республики Беларусь РСЗО "Полонез", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Комплекс "Полонез" является разработкой белорусской военно-промышленной отрасли и предназначен для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 до 200 километров с высокой точностью. Данное оружие в частности показало высокую эффективность во время армяно-азербайджанского конфликта 2020 года, по итогам которого Баку удалось вернуть контроль над большей части территории Нагорного Карабаха и прилегающего к нему районов. "Полонез" стоит на вооружении азербайджанских войск.
https://ria.ru/20230815/reaktsiya-1890106244.html
россия
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безопасность, россия, белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев
Безопасность, Россия, Белоруссия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Дмитрий Шугаев
Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез"

Глава ФСВТС: Россия не заинтересована в покупке белорусских РСЗО "Полонез"

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Полонез"
Реактивная система залпового огня Полонез - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Реактивная система залпового огня "Полонез". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Россия не будет закупать у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявил в вторник РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
С начала СВО некоторые СМИ назвали эту РСЗО "белорусским HIMARS".
"На данный момент Российская Федерация не заинтересована в приобретении у Республики Беларусь РСЗО "Полонез", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Комплекс "Полонез" является разработкой белорусской военно-промышленной отрасли и предназначен для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 до 200 километров с высокой точностью.
Данное оружие в частности показало высокую эффективность во время армяно-азербайджанского конфликта 2020 года, по итогам которого Баку удалось вернуть контроль над большей части территории Нагорного Карабаха и прилегающего к нему районов. "Полонез" стоит на вооружении азербайджанских войск.
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БезопасностьРоссияБелоруссияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий Шугаев
 
 
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