https://ria.ru/20230815/polonez-1890113575.html

Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез"

Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез" - РИА Новости, 15.08.2023

Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез"

Россия не будет закупать у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявил в вторник РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:05

2023-08-15T09:05

2023-08-15T09:05

безопасность

россия

белоруссия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Россия не будет закупать у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявил в вторник РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. С начала СВО некоторые СМИ назвали эту РСЗО "белорусским HIMARS". "На данный момент Российская Федерация не заинтересована в приобретении у Республики Беларусь РСЗО "Полонез", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Комплекс "Полонез" является разработкой белорусской военно-промышленной отрасли и предназначен для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 до 200 километров с высокой точностью. Данное оружие в частности показало высокую эффективность во время армяно-азербайджанского конфликта 2020 года, по итогам которого Баку удалось вернуть контроль над большей части территории Нагорного Карабаха и прилегающего к нему районов. "Полонез" стоит на вооружении азербайджанских войск.

https://ria.ru/20230815/reaktsiya-1890106244.html

россия

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев