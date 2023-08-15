https://ria.ru/20230815/lugansk-1890164217.html
Мэру Луганска вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"
Мэру Луганска вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 15.08.2023
Мэру Луганска вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"
Мэр Луганска Манолис Пилавов получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, вручил награду первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:01
2023-08-15T12:01
2023-08-15T22:41
луганск
луганская народная республика
россия
манолис пилавов
сергей кириенко
леонид пасечник
общество
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ЛУГАНСК, 15 авг — РИА Новости. Мэр Луганска Манолис Пилавов получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, вручил награду первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. "Приятной частью его (Кириенко) приезда в ЛНР стало вручение наград от президента России. Вместе поздравили главу администрации города Луганска Манолиса Пилавова с медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", — написал Пасечник. Врио главы ЛНР добавил, что министру промышленности и торговли республики Тимуру Саматову была в тот же день была объявлена благодарность президента Российской Федерации.
https://ria.ru/20230814/nagrada-1889887974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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луганск, луганская народная республика, россия, манолис пилавов, сергей кириенко, леонид пасечник, общество
Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Манолис Пилавов, Сергей Кириенко, Леонид Пасечник, Общество
Мэру Луганска вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"
Мэру Луганска Пилавову вручили медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени