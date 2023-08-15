https://ria.ru/20230815/ledokol-1890264785.html

"Балтийский завод" начал строить новый российский атомный ледокол

"Балтийский завод" начал строить новый российский атомный ледокол - РИА Новости, 15.08.2023

"Балтийский завод" начал строить новый российский атомный ледокол

"Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начал строить новый, шестой по счету российский атомный ледокол проекта... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:50

2023-08-15T17:50

2023-08-15T17:50

санкт-петербург

карское море

россия

балтийский завод

объединенная судостроительная корпорация

атомфлот

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начал строить новый, шестой по счету российский атомный ледокол проекта 22220, сообщила пресс-служба предприятия. "Судостроители приступили к раскрою специализированной стали для корпуса будущего ледокола на станках плазменной резки в корпусообрабатывающем цехе завода в присутствии представителей заказчика — ФГУП "Атомфлот" — и Российского морского регистра судоходства", - говорится в сообщении, Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге сооружаются атомоходы "Якутия" и "Чукотка". Ледоколы "Камчатка" и "Сахалин" планируется заложить на "Балтийском заводе" соответственно, в мае 2024 года и в октябре 2025 года. Резка металла для корпуса предшествует закладке ледокола.

https://ria.ru/20230731/ledokol-1887391881.html

санкт-петербург

карское море

россия

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санкт-петербург, карское море, россия, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, атомфлот