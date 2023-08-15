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"Балтийский завод" начал строить новый российский атомный ледокол - РИА Новости, 15.08.2023
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17:50 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ledokol-1890264785.html
"Балтийский завод" начал строить новый российский атомный ледокол
"Балтийский завод" начал строить новый российский атомный ледокол - РИА Новости, 15.08.2023
"Балтийский завод" начал строить новый российский атомный ледокол
"Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начал строить новый, шестой по счету российский атомный ледокол проекта... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:50
2023-08-15T17:50
санкт-петербург
карское море
россия
балтийский завод
объединенная судостроительная корпорация
атомфлот
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начал строить новый, шестой по счету российский атомный ледокол проекта 22220, сообщила пресс-служба предприятия. "Судостроители приступили к раскрою специализированной стали для корпуса будущего ледокола на станках плазменной резки в корпусообрабатывающем цехе завода в присутствии представителей заказчика — ФГУП "Атомфлот" — и Российского морского регистра судоходства", - говорится в сообщении, Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге сооружаются атомоходы "Якутия" и "Чукотка". Ледоколы "Камчатка" и "Сахалин" планируется заложить на "Балтийском заводе" соответственно, в мае 2024 года и в октябре 2025 года. Резка металла для корпуса предшествует закладке ледокола.
https://ria.ru/20230731/ledokol-1887391881.html
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санкт-петербург, карское море, россия, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, атомфлот
Санкт-Петербург, Карское море, Россия, Балтийский завод, Объединенная судостроительная корпорация, Атомфлот
"Балтийский завод" начал строить новый российский атомный ледокол

"Балтийский завод" начал строить шестой российский атомный ледокол проекта 22220

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКорпус атомного ледокола
Корпус атомного ледокола - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Корпус атомного ледокола. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начал строить новый, шестой по счету российский атомный ледокол проекта 22220, сообщила пресс-служба предприятия.
"Судостроители приступили к раскрою специализированной стали для корпуса будущего ледокола на станках плазменной резки в корпусообрабатывающем цехе завода в присутствии представителей заказчика — ФГУП "Атомфлот" — и Российского морского регистра судоходства", - говорится в сообщении,
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге сооружаются атомоходы "Якутия" и "Чукотка". Ледоколы "Камчатка" и "Сахалин" планируется заложить на "Балтийском заводе" соответственно, в мае 2024 года и в октябре 2025 года. Резка металла для корпуса предшествует закладке ледокола.
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Санкт-ПетербургКарское мореРоссияБалтийский заводОбъединенная судостроительная корпорацияАтомфлот
 
 
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