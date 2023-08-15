Рейтинг@Mail.ru
Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:24 15.08.2023 (обновлено: 10:07 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/lavra-1890117128.html
Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры
Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.08.2023
Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:24
2023-08-15T10:07
религия
религия
ситуация вокруг упц
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890123768_0:295:459:553_1920x0_80_0_0_d49be3ade67500d0e241d524e19244e5.png
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram. &quot;Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус&quot;, — рассказали в УПЦ.В канонической церкви добавили, что в этих корпусах проживают не только паломники, но и часть монахов Киево-Печерской лавры.Как сообщал сегодня Союз православных журналистов, штурмующая помещения полиция вооружена автоматами.Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат обители, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда "одним из позорнейших в истории Украины". Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.Комиссия Министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, — древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. В советское время ее дважды закрывали. Возрождение обители началось во второй половине 1980-х годов. Постепенно в ведение монастыря передали Ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" и еще некоторые строения. Однако они оставались в собственности государства.
https://ria.ru/20230814/lavra-1890035391.html
https://ria.ru/20230813/kiev-1889800827.html
https://ria.ru/20230813/kiev-1889786579.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890123768_0:252:459:596_1920x0_80_0_0_c5a5bb7bf0bb64e49b1e69fd5e741e6e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, ситуация вокруг упц, украина, киев
Религия, Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киев
Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры

УПЦ: полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры

© Українська Православна ЦеркваУкраинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры
Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры
© Українська Православна Церква
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram.
«

"Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус", — рассказали в УПЦ.

В канонической церкви добавили, что в этих корпусах проживают не только паломники, но и часть монахов Киево-Печерской лавры.
Как сообщал сегодня Союз православных журналистов, штурмующая помещения полиция вооружена автоматами.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали
14 августа, 18:02
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат обители, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда "одним из позорнейших в истории Украины".
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
У стен Киево-Печерской лавры собрались украинские националисты
13 августа, 14:08
Комиссия Министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.
В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, — древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. В советское время ее дважды закрывали. Возрождение обители началось во второй половине 1980-х годов. Постепенно в ведение монастыря передали Ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" и еще некоторые строения. Однако они оставались в собственности государства.
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Киево-Печерской лавре прихожане причащаются через решетку
13 августа, 11:42
 
РелигияРелигияСитуация вокруг УПЦУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала