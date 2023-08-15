https://ria.ru/20230815/lavra-1890117128.html

Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры

Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.08.2023

Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры

Сотрудники полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:24

2023-08-15T09:24

2023-08-15T10:07

религия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram. "Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус", — рассказали в УПЦ.В канонической церкви добавили, что в этих корпусах проживают не только паломники, но и часть монахов Киево-Печерской лавры.Как сообщал сегодня Союз православных журналистов, штурмующая помещения полиция вооружена автоматами.Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат обители, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда "одним из позорнейших в истории Украины". Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.Комиссия Министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, — древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. В советское время ее дважды закрывали. Возрождение обители началось во второй половине 1980-х годов. Постепенно в ведение монастыря передали Ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" и еще некоторые строения. Однако они оставались в собственности государства.

https://ria.ru/20230814/lavra-1890035391.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, ситуация вокруг упц, украина, киев