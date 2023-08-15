https://ria.ru/20230815/kitay-1890202867.html

Шойгу и Ли Шанфу обсудят на переговорах перспективы сотрудничества стран

Шойгу и Ли Шанфу обсудят на переговорах перспективы сотрудничества стран - РИА Новости, 15.08.2023

Шойгу и Ли Шанфу обсудят на переговорах перспективы сотрудничества стран

Отношения партнёрства РФ и Китая дают хороший пример отношений нового типа между мировыми державами, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:19

2023-08-15T14:19

2023-08-15T15:45

китай

россия

ли шанфу

безопасность

сергей шойгу

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Отношения партнёрства РФ и Китая дают хороший пример отношений нового типа между мировыми державами, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу.Министр обороны КНР сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооружённых сил Китая и России. "Как и во взаимоотношениях между государствами, между вооружёнными силами тоже проводится интенсивный обмен, и в том числе на высоком уровне", - отметил он."Это уже наша третья встреча в текущем году. Такого интенсивного общения у меня ещё не было с другими главами оборонных ведомств. Это свидетельствует о высоком уровне и особом характере взаимоотношений между государствами и вооружёнными силами. Это тоже говорит о нашем хорошем рабочем отношении и личной дружбе", - подчеркнул Ли Шанфу. По его оценке, в последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина "китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия дают хороший пример отношений нового типа между мировыми державами".

https://ria.ru/20230325/putin-1860655751.html

китай

россия

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Кирилл Волков

китай, россия, ли шанфу, безопасность, сергей шойгу