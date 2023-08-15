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Шойгу и Ли Шанфу обсудят на переговорах перспективы сотрудничества стран - РИА Новости, 15.08.2023
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14:19 15.08.2023 (обновлено: 15:45 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/kitay-1890202867.html
Шойгу и Ли Шанфу обсудят на переговорах перспективы сотрудничества стран
Шойгу и Ли Шанфу обсудят на переговорах перспективы сотрудничества стран - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу и Ли Шанфу обсудят на переговорах перспективы сотрудничества стран
Отношения партнёрства РФ и Китая дают хороший пример отношений нового типа между мировыми державами, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:19
2023-08-15T15:45
китай
россия
ли шанфу
безопасность
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Отношения партнёрства РФ и Китая дают хороший пример отношений нового типа между мировыми державами, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу.Министр обороны КНР сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооружённых сил Китая и России. "Как и во взаимоотношениях между государствами, между вооружёнными силами тоже проводится интенсивный обмен, и в том числе на высоком уровне", - отметил он."Это уже наша третья встреча в текущем году. Такого интенсивного общения у меня ещё не было с другими главами оборонных ведомств. Это свидетельствует о высоком уровне и особом характере взаимоотношений между государствами и вооружёнными силами. Это тоже говорит о нашем хорошем рабочем отношении и личной дружбе", - подчеркнул Ли Шанфу. По его оценке, в последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина "китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия дают хороший пример отношений нового типа между мировыми державами".
https://ria.ru/20230325/putin-1860655751.html
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китай, россия, ли шанфу, безопасность, сергей шойгу
Китай, Россия, Ли Шанфу, Безопасность, Сергей Шойгу
Шойгу и Ли Шанфу обсудят на переговорах перспективы сотрудничества стран

Ли Шанфу: отношения России и Китая дают хороший пример другим мировым державам

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Отношения партнёрства РФ и Китая дают хороший пример отношений нового типа между мировыми державами, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу.
Министр обороны КНР сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооружённых сил Китая и России. "Как и во взаимоотношениях между государствами, между вооружёнными силами тоже проводится интенсивный обмен, и в том числе на высоком уровне", - отметил он.
"Это уже наша третья встреча в текущем году. Такого интенсивного общения у меня ещё не было с другими главами оборонных ведомств. Это свидетельствует о высоком уровне и особом характере взаимоотношений между государствами и вооружёнными силами. Это тоже говорит о нашем хорошем рабочем отношении и личной дружбе", - подчеркнул Ли Шанфу. По его оценке, в последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина "китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия дают хороший пример отношений нового типа между мировыми державами".
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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КитайРоссияЛи ШанфуБезопасностьСергей Шойгу
 
 
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