Шойгу и Ли Шанфу обсудят на переговорах перспективы сотрудничества стран
Ли Шанфу: отношения России и Китая дают хороший пример другим мировым державам
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу. Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Отношения партнёрства РФ и Китая дают хороший пример отношений нового типа между мировыми державами, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу.
Министр обороны КНР сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооружённых сил Китая и России. "Как и во взаимоотношениях между государствами, между вооружёнными силами тоже проводится интенсивный обмен, и в том числе на высоком уровне", - отметил он.
"Это уже наша третья встреча в текущем году. Такого интенсивного общения у меня ещё не было с другими главами оборонных ведомств. Это свидетельствует о высоком уровне и особом характере взаимоотношений между государствами и вооружёнными силами. Это тоже говорит о нашем хорошем рабочем отношении и личной дружбе", - подчеркнул Ли Шанфу. По его оценке, в последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина "китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия дают хороший пример отношений нового типа между мировыми державами".