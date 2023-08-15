https://ria.ru/20230815/kitay-1890181931.html

Шойгу назвал Россию и Китай верными друзьями

Шойгу назвал Россию и Китай верными друзьями - РИА Новости, 15.08.2023

Шойгу назвал Россию и Китай верными друзьями

Россия и Китай – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья" - поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне, проводят совместные учения... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:06

2023-08-15T13:06

2023-08-15T13:06

китай

россия

сергей шойгу

ли шанфу

си цзиньпин

форум "армия — 2023"

в мире

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Россия и Китай – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья" - поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне, проводят совместные учения на суше, море и в воздухе, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Поддерживаем контакты на высоком уровне, активно ведётся делегационный обмен, проводим совместные учения и тренировки - это показывают все мировые каналы и не только - о нашем совместном патрулировании как на суше, море, так и в воздухе", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны КНР Ли Шанфу на полях XI Московской конференции по международной безопасности. Шойгу отметил, что сотрудничество с Китаем идёт как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах - в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс". По его словам, Россия и Китай – "стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья". "В ходе визита в Российскую Федерацию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в марте этого года лидеры наших стран подтвердили, что российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие достигли высшей точки развития за всю историю двусторонних отношений. Реализуем договоренности наших руководителей на практике", - сказал министр обороны РФ. Он поблагодарил коллегу, за участие в XI Московской конференции по международной безопасности, отметив, что содержательное выступление Ли Шанфу на её открытии и представленный анализ международной обстановки "заслуживают повышенного внимания". Шойгу также подчеркнул, что Китай традиционно активно участвует в Международном военно-техническом форуме "Армия", который начал работу накануне, и продукция КНР традиционно вызывает большой интерес специалистов. "Я вчера посетил вашу экспозицию, она широко представляет военно-промышленный комплекс Китая. Увидел много нового и перспективного", - сказал министр обороны России. По его словам, за время, прошедшее после предыдущей выставки, где также была широко представлена продукция китайской промышленности, "сделан большой, серьёзный шаг". "Сегодня уже все компании, все страны, представленные на выставке, учитывают опыт последних событий, в том числе и событий в зоне специальной военной операции", - сказал Шойгу. Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча будет способствовать углублению традиционно дружественных связей между министерствами обороны двух стран, послужит укреплению региональной и глобальной безопасности. Шойгу также обратил внимание, что это уже третья в текущем году его встреча с министром обороны Китая. Он поздравил коллегу с 96йй годовщиной образования Народно-освободительной армии Китая, которая отмечалась 1 августа, пожелав ему успехов в деле защиты Родины.

https://ria.ru/20230815/briks-1890167674.html

https://ria.ru/20230808/kitay-1888762404.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, сергей шойгу, ли шанфу, си цзиньпин, форум "армия — 2023", в мире