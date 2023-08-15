https://ria.ru/20230815/gripp-1890096859.html

Онищенко рассказал о вероятности подъема заболеваемости гриппом

Онищенко рассказал о вероятности подъема заболеваемости гриппом - РИА Новости, 15.08.2023

Онищенко рассказал о вероятности подъема заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом ожидается, но нет оснований говорить о том, что он будет каким-то необычным, если удастся создать коллективный иммунитет с помощью РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T03:31

2023-08-15T03:31

2023-08-15T03:31

общество

здоровье - общество

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом ожидается, но нет оснований говорить о том, что он будет каким-то необычным, если удастся создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации, то пики заболеваемости будут "срезаны", заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Подъем заболеваемости будет. Говорить о том, что это будет какой-то необычный подъем, оснований нет", - сказал Онищенко. Он пояснил, что состав вакцин против гриппа, которые изготовлены, обновлен в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Если удастся, как планируется, привить 70 миллионов россиян, то будет создан коллективный иммунитет и пики заболеваемости будут "срезаны", отметил Онищенко.

https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889243593.html

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общество, здоровье - общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования