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Онищенко рассказал о вероятности подъема заболеваемости гриппом - РИА Новости, 15.08.2023
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03:31 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/gripp-1890096859.html
Онищенко рассказал о вероятности подъема заболеваемости гриппом
Онищенко рассказал о вероятности подъема заболеваемости гриппом - РИА Новости, 15.08.2023
Онищенко рассказал о вероятности подъема заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом ожидается, но нет оснований говорить о том, что он будет каким-то необычным, если удастся создать коллективный иммунитет с помощью РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:31
2023-08-15T03:31
общество
здоровье - общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом ожидается, но нет оснований говорить о том, что он будет каким-то необычным, если удастся создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации, то пики заболеваемости будут "срезаны", заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Подъем заболеваемости будет. Говорить о том, что это будет какой-то необычный подъем, оснований нет", - сказал Онищенко. Он пояснил, что состав вакцин против гриппа, которые изготовлены, обновлен в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Если удастся, как планируется, привить 70 миллионов россиян, то будет создан коллективный иммунитет и пики заболеваемости будут "срезаны", отметил Онищенко.
https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889243593.html
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общество, здоровье - общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Здоровье - Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко рассказал о вероятности подъема заболеваемости гриппом

Онищенко: подъем заболеваемости гриппом ожидается, но он не будет необычным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкадемик Российской академии наук Геннадий Онищенко в здании РАН в Москве
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в здании РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в здании РАН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом ожидается, но нет оснований говорить о том, что он будет каким-то необычным, если удастся создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации, то пики заболеваемости будут "срезаны", заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Подъем заболеваемости будет. Говорить о том, что это будет какой-то необычный подъем, оснований нет", - сказал Онищенко.
Он пояснил, что состав вакцин против гриппа, которые изготовлены, обновлен в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
Если удастся, как планируется, привить 70 миллионов россиян, то будет создан коллективный иммунитет и пики заболеваемости будут "срезаны", отметил Онищенко.
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