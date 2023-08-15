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В Кумторкалинском районе Дагестана введут режим ЧС
В Кумторкалинском районе Дагестана введут режим ЧС - РИА Новости, 15.08.2023
В Кумторкалинском районе Дагестана введут режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Кумторкалинском районе Дагестана после взрыва на АЗС, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:36
2023-08-15T08:36
2023-08-15T08:47
происшествия
кумторкалинский район
республика дагестан
чп на азс в махачкале
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Кумторкалинском районе Дагестана после взрыва на АЗС, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба."В соответствии с указом, который будет подписан в ближайшее время, мы вводим на территории муниципального образования "Кумторкалинский район" режим чрезвычайной ситуации", – сказал Меликов.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным, озвученным Меликовым, в результате ЧП погибли 27 человек, 102 обратились за медицинской помощью. 15 августа в Дагестане объявлено днем траура по погибшим.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890088741.html
кумторкалинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кумторкалинский район, республика дагестан, чп на азс в махачкале, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, россия
Происшествия, Кумторкалинский район, Республика Дагестан, ЧП на АЗС в Махачкале, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Махачкала, Россия
В Кумторкалинском районе Дагестана введут режим ЧС
В Кумторкалинском районе Дагестана введут режим ЧС после взрыва на АЗС