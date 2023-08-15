https://ria.ru/20230815/dagestan-1890110546.html

В Кумторкалинском районе Дагестана введут режим ЧС

В Кумторкалинском районе Дагестана введут режим ЧС - РИА Новости, 15.08.2023

В Кумторкалинском районе Дагестана введут режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Кумторкалинском районе Дагестана после взрыва на АЗС, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:36

2023-08-15T08:36

2023-08-15T08:47

происшествия

кумторкалинский район

республика дагестан

чп на азс в махачкале

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

россия

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Кумторкалинском районе Дагестана после взрыва на АЗС, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба."В соответствии с указом, который будет подписан в ближайшее время, мы вводим на территории муниципального образования "Кумторкалинский район" режим чрезвычайной ситуации", – сказал Меликов.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным, озвученным Меликовым, в результате ЧП погибли 27 человек, 102 обратились за медицинской помощью. 15 августа в Дагестане объявлено днем траура по погибшим.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890088741.html

кумторкалинский район

махачкала

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кумторкалинский район, республика дагестан, чп на азс в махачкале, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, россия