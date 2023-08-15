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Эксперт рассказал, как сэкономить на билетах в новогодние праздники
Эксперт рассказал, как сэкономить на билетах в новогодние праздники - РИА Новости, 15.08.2023
Эксперт рассказал, как сэкономить на билетах в новогодние праздники
Авиабилеты на новогодние праздники при покупке в сентябре могут обойтись дешевле: так, в прошлом году экономия на билетах в страны ближнего зарубежья составляла РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T04:58
2023-08-15T04:58
2023-08-15T04:58
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиабилеты на новогодние праздники при покупке в сентябре могут обойтись дешевле: так, в прошлом году экономия на билетах в страны ближнего зарубежья составляла 23%, дальнего зарубежья - 20%, а при полетах по России - 10%, такая же разница ожидается и в этом году, рассказал РИА Новости директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон. "В прошлом году в среднем по России билеты туда-обратно на Новый год стоили 13 500 рублей, а при покупке в сентябре перелет стоил на 10% дешевле - 12 300 рублей ... В прошлом году билеты туда-обратно на Новый год в страны дальнего зарубежья при покупке в сентябре стоили на 20% дешевле (44 400 рублей против 55 800 рублей). А в страны ближнего зарубежья в сентябре были в среднем на 23% дешевле (25 000 рублей против 32 300 рублей)", - сообщил Абрамзон, отметив, что "мы прогнозируем такую же разницу в этом году". Он добавляет, что пользователи бронируют поездки в Вологду, Выборг и Петрозаводск на новогодние каникулы на 3-4 месяца раньше по сравнению с другими направлениями по России. Сильно заранее начинают планировать Новый год в Зеленоградске и других городах Калининградской области. Эксперт отметил, что на Новый год многие также выбирают празднование в Мурманске. По словам Абрамзона, быстро заканчиваются места на новогодние каникулы в отелях кавказских курортов, Переславле-Залесском, Костроме, Суздале, Твери и Рязани. Сочи и Ялта тоже не обходятся без внимания россиян.
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Туризм, Новости - Туризм, Россия, Вологда, Выборг
Эксперт рассказал, как сэкономить на билетах в новогодние праздники
Абрамзон: авиабилеты за рубеж на Новый год в сентябре дешевле на 20%