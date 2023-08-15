Эксперты рассказали о новых видах туров в Армению
АТОР: россияне все чаще едут в Армению в транзитные туры или для сдачи экзаменов
© Depositphotos.com / Anton IvanovАрхитектурно-монументальный комплекс в Ереване "Каскад"
© Depositphotos.com / Anton Ivanov
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие виды поездок в Армению пользуются наибольшим спросом, сообщает АТОР.
Востребованность давно популярных экскурсионных программ сохраняется, говорят участники рынка. И отмечают, что все большим спросом пользуются короткие путевки продолжительностью в пару дней. Это так называемые транзитные туры: направляясь в третьи страны через Ереван, россияне стараются изучить места стыковки.
Иногда короткую остановку туристы тратят на шопинг, покупая недоступные в РФ товары, запчасти к автомобилям, рассказывают участники рынка. По-прежнему актуально получение карт армянских банков.
Кроме того, туроператоры предлагают совместить изучение достопримечательностей со сдачей международного экзамена по английскому языку IELTS/ TOEFL. Стоимость такого тура на четыре ночи с перелетом – от 180 тысяч рублей на двоих.
Ранее эксперты опасались, что после открытия прямого авиасообщения часть туристов будут выбирать Грузию вместо Армении. Но этого не произошло. Причина – в стоимость перелета: 70 тысяч рублей против 25 – серьезный аргумент. Кроме того, отдых в Армении примерно на десять процентов дешевле, а въехать в республику можно по российскому паспорту.