https://ria.ru/20230815/armeniya-1890148870.html

Эксперты рассказали о новых видах туров в Армению

Эксперты рассказали о новых видах туров в Армению - РИА Новости, 15.08.2023

Эксперты рассказали о новых видах туров в Армению

Туроператоры рассказали, какие виды поездок в Армению пользуются наибольшим спросом, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:25

2023-08-15T13:25

2023-08-15T13:25

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

армения

ереван

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156052/19/1560521952_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_40ada259c5dc6627f267373adf0f5450.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие виды поездок в Армению пользуются наибольшим спросом, сообщает АТОР.Востребованность давно популярных экскурсионных программ сохраняется, говорят участники рынка. И отмечают, что все большим спросом пользуются короткие путевки продолжительностью в пару дней. Это так называемые транзитные туры: направляясь в третьи страны через Ереван, россияне стараются изучить места стыковки.Иногда короткую остановку туристы тратят на шопинг, покупая недоступные в РФ товары, запчасти к автомобилям, рассказывают участники рынка. По-прежнему актуально получение карт армянских банков.Кроме того, туроператоры предлагают совместить изучение достопримечательностей со сдачей международного экзамена по английскому языку IELTS/ TOEFL. Стоимость такого тура на четыре ночи с перелетом – от 180 тысяч рублей на двоих.Ранее эксперты опасались, что после открытия прямого авиасообщения часть туристов будут выбирать Грузию вместо Армении. Но этого не произошло. Причина – в стоимость перелета: 70 тысяч рублей против 25 – серьезный аргумент. Кроме того, отдых в Армении примерно на десять процентов дешевле, а въехать в республику можно по российскому паспорту.

https://ria.ru/20220503/armeniya-1786125370.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, армения, ереван, ассоциация туроператоров россии (атор)