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Эксперты рассказали о новых видах туров в Армению - РИА Новости, 15.08.2023
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Туризм
 
13:25 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/armeniya-1890148870.html
Эксперты рассказали о новых видах туров в Армению
Эксперты рассказали о новых видах туров в Армению - РИА Новости, 15.08.2023
Эксперты рассказали о новых видах туров в Армению
Туроператоры рассказали, какие виды поездок в Армению пользуются наибольшим спросом, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:25
2023-08-15T13:25
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
армения
ереван
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие виды поездок в Армению пользуются наибольшим спросом, сообщает АТОР.Востребованность давно популярных экскурсионных программ сохраняется, говорят участники рынка. И отмечают, что все большим спросом пользуются короткие путевки продолжительностью в пару дней. Это так называемые транзитные туры: направляясь в третьи страны через Ереван, россияне стараются изучить места стыковки.Иногда короткую остановку туристы тратят на шопинг, покупая недоступные в РФ товары, запчасти к автомобилям, рассказывают участники рынка. По-прежнему актуально получение карт армянских банков.Кроме того, туроператоры предлагают совместить изучение достопримечательностей со сдачей международного экзамена по английскому языку IELTS/ TOEFL. Стоимость такого тура на четыре ночи с перелетом – от 180 тысяч рублей на двоих.Ранее эксперты опасались, что после открытия прямого авиасообщения часть туристов будут выбирать Грузию вместо Армении. Но этого не произошло. Причина – в стоимость перелета: 70 тысяч рублей против 25 – серьезный аргумент. Кроме того, отдых в Армении примерно на десять процентов дешевле, а въехать в республику можно по российскому паспорту.
https://ria.ru/20220503/armeniya-1786125370.html
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новости - туризм, туризм, туристы, армения, ереван, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Армения, Ереван, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали о новых видах туров в Армению

АТОР: россияне все чаще едут в Армению в транзитные туры или для сдачи экзаменов

© Depositphotos.com / Anton IvanovАрхитектурно-монументальный комплекс в Ереване "Каскад"
Архитектурно-монументальный комплекс в Ереване Каскад - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Depositphotos.com / Anton Ivanov
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие виды поездок в Армению пользуются наибольшим спросом, сообщает АТОР.
Востребованность давно популярных экскурсионных программ сохраняется, говорят участники рынка. И отмечают, что все большим спросом пользуются короткие путевки продолжительностью в пару дней. Это так называемые транзитные туры: направляясь в третьи страны через Ереван, россияне стараются изучить места стыковки.
Иногда короткую остановку туристы тратят на шопинг, покупая недоступные в РФ товары, запчасти к автомобилям, рассказывают участники рынка. По-прежнему актуально получение карт армянских банков.
Кроме того, туроператоры предлагают совместить изучение достопримечательностей со сдачей международного экзамена по английскому языку IELTS/ TOEFL. Стоимость такого тура на четыре ночи с перелетом – от 180 тысяч рублей на двоих.
Ранее эксперты опасались, что после открытия прямого авиасообщения часть туристов будут выбирать Грузию вместо Армении. Но этого не произошло. Причина – в стоимость перелета: 70 тысяч рублей против 25 – серьезный аргумент. Кроме того, отдых в Армении примерно на десять процентов дешевле, а въехать в республику можно по российскому паспорту.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАрменияЕреванАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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